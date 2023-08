Frykter Norge går glipp av store eksportsummer

Fornybar Norge vil at regjeringen skal øke sin satsing på eksport av fornybar teknologi. – Det er en usikkerhet knyttet til hva det grønne skiftet betyr.

Åslaug Haga leder bransjeorganisasjonen Fornybar Norge.

Forrige uke sendte bransjeorganisasjonen Fornybar Norge et brev til statsminister Jonas Gahr Støre. Der inviterer de regjeringen til et samarbeid om å satse på eksport av fornybar teknologi.

Samtidig lanserer bransjeorganisasjonen, i samarbeid med aktører fra næringslivet, hårete mål for hvor mye penger Norge skal dra inn på eksporten.

– Utviklingen av fornybar energi er voldsom. Ikke bare i Europa, men i hele verden. Mange land går på med krum hals, og dette enormt økende fornybarmarkedet, det gir store industrielle muligheter, sier Åslaug Haga, sjef for Fornybar Norge.

Hun frykter at Norge vil gå glipp av store markedsmuligheter om vi ikke er tidlig nok ute.

216 milliarder i omsetning

Fornybar Norge mener det er store muligheter i utlandet, både for leverandører og produsenter.

Produsenter vil for eksempel være Equinor som utvikler og drifter havvindparker i utlandet, mens eksempler på leverandører er Aibel som leverer deler til havvindsektoren.

Innen 2030 har næringen satt seg følgende mål:

Øke omsetningen med 216 milliarder kroner

Øke verdiskapningen (ebita) med 90 milliarder kroner

Eksport av strøm er ikke inkludert i disse tallene.

I 2021 var eksportomsetningen fra norske leverandører 38 milliarder kroner.

Hva total omsetning og verdiskaping i utlandet er i dag, har ikke Fornybar Norge tall på. Det er analyser næringen vil få på plass for å følge opp at de faktisk når målene.

– Hvorfor lanserer dere disse ambisjonene?

– Vi opplever at det er en usikkerhet knyttet til hva det grønne skiftet betyr for folk og land. For å sikre legitimiteten til den grønne omstillingen må vi vise at den gir næringsutvikling og arbeidsplasser, sier Haga.

Hun mener det er viktig å se klimaendringer og næringsutvikling i sammenheng.

Ser størst muligheter innen havvind

Haga ser muligheter innenfor alle fornybarteknologiene – både sol, vind, vannkraft og hydrogen.

Men aller størst potensial ser hun i havvind. Fornybar Norges ambisjon er at omsetningen fra havvindsektoren skal øke med over 112 milliarder kroner innen 2030.

I 2021 omsatte næringen for 4,1 milliarder kroner i Norge, og 25,3 milliarder kroner internasjonalt, ifølge en rapport fra Multiconsult.

– Når det gjelder bunnfast havvind er verdikjeden i stor grad etablert. Noen få norske miljøer er tilknyttet det. Vi mener de store verdiene vil være i flytende havvind, sier Haga.

Denne sommeren kansellerte Svenske Vattenfall AB planer om en vindpark utenfor kysten av Storbritannia, og begrunnet det med inflasjon.

Men den siste tiden har en rekke store, internasjonale havvindprosjekter blitt lagt på is på grunn av den sterke prisveksten.

«Det er en økonomisk krise i havvindsektoren», skrev Bloomberg i sommer.

Tre havvindprosjekter, som totalt skulle levere 3,5 gigawatt kraft, er stanset. Og ifølge Bloomberg spøker det for en rekke havvindprosjekter i USA.

– Er dere bekymret for at denne utviklingen vil påvirke norske leverandører og produsenter?

– Vi må håpe at prisutviklingen vi ser er håndterbar, slik at den ikke går for mye ut over fornybarsatsingen og blir forsinket. Det finnes heldigvis folk som mener vi nærmer oss pristoppen på en del av disse teknologiene, sier Haga.

Hun påpeker at den langsiktige trenden uansett er klar. At det må til store mengder fornybar energi i årene fremover.

Samarbeid med regjeringen

Åslaug Haga håper at et samarbeid med regjeringen vil gjøre det lettere for norske aktører å ta markedsandeler i utlandet.

– Vi legger stor vekt på næringens ansvar. Men for å lykkes er vi er avhengig av å ha myndighetene med på laget, sier hun.

– Hva er det dere mener regjeringen kan bidra med?

– Virkemiddelapparat er de instansene som skal bidra til at man skal fremme norsk eksport. Hvilke signaler de får fra regjeringen er svært viktig, sier Haga og legger til at hun snakker av erfaring.

Fra tiden før hun tok over sjefsrollen hos Fornybar Norge, har hun erfaring fra utenrikstjenesten, som har i oppgave å fremme norske interesser i utlandet.

– I Norge har vi hatt stor satsing på internasjonalisering av oljenæringen. På sikt skal fornybar overta, og vi må derfor få til denne overgangen også i virkemiddelapparatet, forklarer hun.

Bekymrer seg ikke for konkurransen med olje

Før jul mottok en fornøyd olje- og energiminister olje- og gassplaner for 200 milliarder kroner, mens leverandører fikk kontrakter på titalls milliarder.

Det er med andre ord fortsatt stor aktivitet i norsk oljesektor.

– Låser oljenæringen kompetanse og ressurser som fornybarnæringen trenger?

– Det er noe her som er utfordrende. Men i det lange løp så tror vi det vil gå fint, og gradvis utvikle seg kompetanse og leverandørindustri som går fra olje og gass til fornybar, sier Haga.

Her leverer Aker BP, Equinor og Lotos utbyggingsplanen for Yggdrasil, en kjempestor investering til hele 115 milliarder kroner.

Hun tror næringene vil leve hånd i hånd fremover, og gradvis bli en sektor.

– Vi skal ikke la oss drukne i bekymring om konkurransen med olje og gass. Det er et høyt lønnsnivå i olje og gass, men vi vet at fornybar er løsningen og fremtiden. Det må vi synliggjøre for unge dyktige folk, sier hun.