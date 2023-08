Mer kraft og nett i nord: ­– Melkøya er en motor

Regjeringen vil ha mer kraft og nett i nord, selv om det kan føre til nye interessekamper. – Vi skal bygge ut like mye ny kraft som det Melkøya forbruker innen 2030, sier statsråd Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil bygge ut mer kraft og kraftlinjer i Nord-Norge. Bildet er tatt utenfor departementets hans i februar, da samer og miljøvernere demonstrerte mot at vindkraften på Fosen fortsetter selv om Høyesterett har sagt at konsesjonen er ugyldig.

Regjeringen har godkjent Equinors plan om å drive Melkøya-anlegget i Hammerfest med strøm fra kraftnettet. Anlegget drives i dag med gasskraft, noe som gir store innenlandske utslipp.

Deler av opposisjonen er kritisk til elektrifiseringen elektrifiseringeni denne sammenhengen brukes uttrykket «elektrifisering» om det å skifte ut den lokale gasskraften på Melkøya-anlegget med ren strøm levert fra kraftnettet, og frykter høyere strømpriser og manglende tilgang på strøm til annen industri i nord.

Regjeringen får også kritikk fra deler av regjeringspartiet Senterpartiet. I vår sa Sp-landsmøtet nei til elektrifiseringen av Melkøya.

Overfor E24 fremhever olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen skal legge til rette for nye kraft- og nettutbygginger i nord. Dette skal gi mulighet for nye industrisatsinger og dempe presset på strømprisene.

– Var det krevende å bli enig med Senterpartiet?

– Nei, det var ikke krevende å bli enige, sier Aasland.

– Vi har hele tiden hatt som mål å legge frem en plan om et kraft- og industriløft i Finnmark. Vi prioriterer tydelig og sterkt nettutbygging i hele Finnmark. Melkøya er en motor i denne utviklingen, og betaler også et betydelig anleggsbidrag anleggsbidragindustriaktører som utløser behov for nye kraftlinjer eller oppgraderinger i kraftsystemet må betale et anleggsbidrag som dekker hele eller deler av kostnadene for linjen Skaidi-Hammerfest, sier han.

Forsvarer kraftbruken

Mange industriaktører i nord har fått nei på sine søknader om økt kraftforbruk fordi Equinor har reservert kapasitet i strømnettet til Melkøya-prosjektet.

Men det ville ikke løse Nord-Norges utfordringer å si nei til det økte strømforbruket på Melkøya, mener statsråden.

– Det er ikke sånn at det å kutte ut Melkøya gir strøm til alle disse mulighetene, sier Aasland.

Industriaktører nord for Ofoten har totalt søkt om å få reservere 3.100 megawatt (MW) kapasitet i strømnettet, og fått reservert rundt 1.100 MW kapasitet, hvorav 350 MW er knyttet til Melkøya, påpeker Aasland.

– Så det er rundt 2.000 megawatt som ikke har fått reservert kapasitet. Det betyr at det å si nei til Melkøya ikke vil skape så mange nye muligheter i Finnmark, sier statsråden.

– Det er det vi gjør nå, ved å legge til rette for nett- og kraftutbygginger slik at det kan etableres hydrogenproduksjon og nye næringsveier i regionen, sier Aasland.

Vil ha mer vindkraft

Regjeringen ønsker nemlig at det skal bygges ut ny strømproduksjon som skal kompensere for Melkøyas økte forbruk, som er planlagt fra 2030.

Hvis dette ikke lykkes, så kan anlegget fortsette å drives med gasskraft.

– Våre anslag viser at det kan realiseres omtrent 670 megawatt vindkraft frem mot 2030. Vi skal bygge ut like mye ny kraft som det Melkøya forbruker innen 2030, sier Aasland.

– I tillegg skal gasskraftverket fortsatt kunne brukes som reserveløsning fram til 2033, hvis det er behov for det.

Tror vindkraft er mulig

Elektrifiseringen av Melkøya er ventet å kreve over tre terawattimer (TWh) kraft årlig.

Hvis det bygges ut 670 megawatt vindkraft i Nord-Norge, så vil det kunne gi en årlig produksjon på om lag 2 TWh, gitt full drift på 3.000 timer. Legger man til grunn 4.000 timers full drift 4.000 timers full driftdet er store variasjoner i hvor mange timers full drift det er i et vindkraftverk per år. Deler av Finnmark har uvanlig gode vindforhold, for eksempel har Raggovidda kraftverk i Berlevåg kommune over 4.000 timers drift i et vanlig år per år, så blir produksjonen 2,7 TWh.

– Det er mye motstand mot vindkraft, så det blir ikke lett?

– Mange kommuner er positive til vindkraft. Men vi må gjøre dette på en god måte sammen med kommunene, og finne gode avbøtende tiltak for reindriften, sier Aasland.

Tidligere i år var det store demonstrasjoner i Oslo mot at vindkraften på Fosen i Trøndelag drives videre tross en ugyldig konsesjon. Samiske reineiere har også uttrykt stor skepsis mot planlagte vindkraftverk i Finnmark.

Bellona er skeptisk til realismen i å bygge ut mer kraft i Finnmark. Miljøstiftelsen mener Equinor burde fått ansvar for å kutte egne utslipp, og tror oljekjempen da heller ville satset på fangst og lagring av CO₂.

– I stedet blir ansvaret for utslippskutt nå pulverisert, og vil avhenge av NVE, Statnett, Equinor, konflikthåndtering med urfolksinteresser og en rekke mer eller mindre sannsynlige utbygginger av vindkraft, sier teamleder for CCS CCS CCS står for carbon capture and storage, eller fangst og lagring av CO2Eivind Berstad i Bellona i en kommentar.

Ønsker nett til Øst-Finnmark

Melkøya-anlegget og kraftlinjene som nå har fått konsesjon ligger i Vest-Finnmark. Flere planlagte vindkraftprosjekter ligger derimot i Øst-Finnmark, og overføringslinjene i kraftnettet er begrensede.

Regjeringen ønsker å forsterke kraftnettet internt i Finnmark, og viser i tillegg til sikkerhetspolitiske hensyn.

Statnett søkte i 2020 om å få bygge en ny stor kraftlinje fra Skaidi i vest til Lebesby i øst. I 2021 søkte Statnett å få bygge en linje videre fra Lebesby til Seidafjellet i Varangerbotn enda lenger øst.

Den første linjen kan ifølge olje- og energiministeren bli ferdigstilt før 2030, og vil gjøre det mulig å sende mer kraft fra Øst-Finnmark til resten av regionen.

– Så er det en strekning fra Lebesby til Varangerbotn som ikke er samfunnsmessig lønnsom. Men vi ønsker en utbygging og vil fremheve den forsvars- og sikkerhetspolitiske dimensjonen i prosjektet, sier Aasland.

Statnett har planer om at denne linjen skal stå klar i 2032, men Aasland håper at den kan være i drift alt i 2030.

– Vi er glade for at regjeringen i dag har kunngjort at det vil gis høy prioritet til konsesjonsbehandlingen i Finnmark, sier Statnett-sjef Hilde Tonne i en melding.

– En forutsetning for at Statnett kan ferdigstille anleggene innen 2030 er at endelig konsesjon for tiltakene gis innen 2024/2025.

Statnett-sjef Hilde Tonne.

NVE skal prioritere Finnmark

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil prioritere saker om kraft- og nettutbygging i Finnmark, ifølge en melding.

– Det innebærer at vi vil flytte saksbehandlingskapasitet fra andre saker til saker som gjelder Finnmark, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

NVE prioriterer allerede behandlingen av kraftlinjen Skaidi–Lebesby. Saken er på høring, med frist til å gi innspill innen 25. august. Her er det blant annet utfordringer knyttet til reindrift og til dverggås og andre naturverdier.

NVE behandler i tillegg en rekke saker knyttet til vindkraft i Finnmark.

«De er alle krevende saker, både på grunn av de store natur- og miljøverdiene i området, og fordi det er sterke og dels motstridende interesser i disse sakene», skriver direktoratet.

– Saker som gjelder vindkraft i Finnmark er krevende, og engasjementet er sterkt fra mange hold, sier Lund.

Direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

