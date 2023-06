Hafslund og Eidsiva vurderer vindkraft på Østlandet

Energiselskapene sonderer nå terrenget der de allerede har sterk tilstedeværelse, og har tro på at produksjon fra landbasert vindkraft kan starte opp før 2030.

LANSERER NYE PLANER: Visekonsernsjef og administrerende direktør Martin S. Lundby i Hafslund Vekst og konserndirektør for strategi og vekst Petter Myrvold i Eidsiva vil møte Norges kraftbehov med blant annet ny vindkraftproduksjon. Her på taket til Hafslunds kontorer på Skøyen i Oslo.

Energiselskapene Hafslund og Eidsiva går nå sammen for å bygge ut vindkraft på land og ser til områder på Østlandet.

Initiativet er ett av svært få innen landbasert vind i Norge nå.

Selskapene i gang med innledende sonderingssamtaler med noen kommuner og grunneiere, men vil ikke si konkret hvor.

– Vi ser på hele Østlandet, sier visekonsernsjef og administrerende direktør Martin S. Lundby i Hafslund Vekst til E24.

Også andre landsdeler kan være aktuelle, legger han til.

Men Østlandet er spesielt aktuelt for de to energiselskapene på grunn av den sterke tilknytningen de har der.

– Det er viktig for oss å ha god dialog med grunneiere og kommuner, og det er mange av dem vi kjenner fordi vi allerede driver virksomhet der i dag, og så er vi heleid av kommuner og fylkeskommuner på Innlandet og Oslo kommune, sier Lundby.

Teknologien har dessuten utviklet seg slik at det er mulig å fange mer vind med større turbiner, tilføyer konserndirektør for strategi og vekst Petter Myrvold i Eidsiva. Det gjør at det kan være mulig å få til lønnsom vindkraftproduksjon også øst i landet, selv om det blåser mindre enn på Vestlandet.

– Det gjør at det blir litt flere og litt andre områder som er aktuelle, sier Myrvold.

Ifølge avisen Glåmdalen skal et område i Solør, mellom Elverum og Kongsvinger, være aktuelt for utbygging.

Mener utbygging er kostnadsmessig forsvarlig nå

Ifølge Energikommisjonens omfattende rapport som ble lagt frem i vinter, må kraftproduksjonen økes med 40 nye terawattimer innen 2030.

Samtidig tror Statnett at Sør-Norge kan få et kraftunderskudd allerede fra 2025, og at hele Norge kan stå overfor et kraftunderskudd fra 2027.

Hafslund- og Eidsiva-toppene erkjenner at det haster å få på plass ny kraftproduksjon.

Det er årsaken til at de nå ser mot vindkraft på land.

– Hvorfor nå? Burde dere ikke startet med dette tidligere?

– Vi tenker at landbasert vind er en av de teknologiene vi må utvikle og bygge mer av for å få nok kraft i Norge. Da er vi avhengig av rammevilkår, at det faktisk er mulig, og at det er en teknologisk utvikling som gjør at det blir kostnadsmessig forsvarlig, sier Myrvold.

– Kraftutbygging handler veldig mye om å skaffe energi til akseptabel pris. Vi må kunne tilby energi til en kostnad som er konkurransedyktig for samfunnet og industri. Så det er det som avgjør at det er mulig nå, sier han.

Martin S. Lundby leder selskapet Hafslund Vekst, som inngår i Hafslund-konsernet og som jobber med etablerte og nye vekstinitiativer innen fornybart, inkludert havvind og solkraft.

Et mindretall i Energikommisjonen mener det kan bli krevende å bygge ut så mye kraft som trengs innen 2030 – for at Norge skal nå klimamålene vi har forpliktet oss til.

Lundby tror det er større sjans for å lykkes med landvindsproduksjon innen den tid, enn med havvind.

– Det snakkes mye om havvind om dagen, og vi jobber også med det. Men det er ingen tvil om at det meste av havvinden kommer til å komme i god tid etter 2030. Solkraft, vannkraft og landbasert vind har potensial til å komme før. Så vil tiden vise hvor mye vi klarer før 2030, sier han.

Aktuelt å bygge nær industri

Regjeringen har ønsket å gi kommunene mer makt i vindkraftsaker, som ofte blir krevende og konfliktfylte.

Leder Lars Sørgard i Energikommisjonen har pekt på at folkelig motstand mot vindkraft på land kan være et hinder for at vi når 2030-målene for kraftutbygging.

Lundby i Hafslund sier det er en forutsetning for å lykkes med landbasert vindkraft at selskapene kan gjøre det sammen med kommuner og grunneiere.

– Kommuner har en reell beslutningsmyndighet, så vi må finne de løsningene som faktisk har mest lokal støtte, sier han.

SAMARBEIDER: Hafslund og Eidsiva eies av Innlandet fylkeskommune, 28 kommuner i Innlandet og Oslo kommune

– Og derfor leter vi etter områder som har mindre konfliktpotensial. Det er kanskje der man har bygget noe tidligere, der det er industri eller annet lokalt næringsliv som trenger kraften.

Hvor store anlegg og hvor stor produksjonen blir, er for tidlig å si, mener direktørene.

TROR PÅ LØNNSOM LAND-VIND: Konserndirektør for strategi og vekst Petter Myrvold i Eidsiva.

– Vi må ta utgangspunkt i de lokale forholdene som er, sier Myrvold, og nevner vindkraftverket Raskiftet i kommunene Trysil og Åmot i Innlandet som et utgangspunkt for hvordan de har tenkt.

Raskiftet vindkraftverk ble åpnet i 2018 og består av 31 turbiner på 3,6 megawatt hver. Hafslund Eco, som igjen er eid av Hafslund og Eidsiva, er blant eierne.

– Det kan også bli mindre vindkraftverk med færre turbiner, og det kan være veldig få turbiner og, sier Myrvold.

– Her handler det om å ta utgangspunkt i de områdene og naturverdiene som er, og finne det som gir nok produksjon og i størst mulig grad ivaretar lokale forhold. Det må ha en viss skala hvis det skal monne, også i forhold til samfunnets behov for kraft, sier han.