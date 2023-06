Anbefaler ny milliard-kraftlinje til Grenland

Kraftforbruket i Grenland er ventet å øke, og det kommer mer havvind inn til Sørlandet. Nå anbefaler Statnett en ny kraftlinje fra Sørlandet til Grenland, til en kostnad av opp mot 2,7 milliarder kroner.

Det er ventet økende kraftforbruk i Grenlandsregionen, og Statnett anbefaler å forsterke kraftnettet mellom Sørlandet og Grenland. Illustrasjonsbilde.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Statnett driver «motorveiene» i det norske kraftnettet, og har i det siste satt opp farten på planleggingen av nytt nett i påvente av økende strømforbruk.

Regjeringen legger opp til mange kraftkrevende klimatiltak og ny kraftkrevende industri, og dette kan sette kraftsystemet på prøve.

Gunnar Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.

Nå planlegger Statnett å forsterke kraftnettet mellom Sørlandet og Grenlandsområdet, den såkalte «Østre korridor». Selskapet sender nå over en konseptvalgutredning (KVU) til Olje- og energidepartementet, ifølge en melding.

Nettutbyggingen skal gjøre kraftnettet i stand til å håndtere en forventet vekst i kraftforbruket i Grenlandsområdet, og få levert videre de store mengdene med havvindkraft som planlegges produsert i området Sørlige Nordsjø 2.

– Det er nødvendig å forsterke kraftnettet mellom disse regionene for å tilrettelegge for økt forbruk, og for å unngå effektknapphet og høye priser på vinterstid, sier konserndirektør for kraftsystem og marked Gunnar G. Løvås i Statnett.

Dette er en oversikt over kraftforbindelser i Sør-Norge. Den grønne pilen lengst til høyre viser Østre korridor, som Statnett nå anbefaler å forsterke.

Les også Statnett vil sette fart: – Norge har dårlig tid

Kan koste nær 3 mrd.

Det norske nettet består forenklet sett av mindre, lokale kraftledninger på 22 kilovolt, større regionale linjer på 66 kilovolt eller 132 kilovolt og de større overføringslinjene mellom landsdelene som gjerne er på 300 kilovolt eller 420 kilovolt.

I dag er ledningene på 420 kilovolt som går inn mot Grenlandsområdet fra øst og vest en begrensning i nettet, ifølge Statnett. De anbefaler en ny slik linje mellom Sørlandet og Grenlandsområdet, omtalt som «Østre korridor».

«Investeringskostnader for Østre korridor er beregnet til 1,8–2,7 milliarder kroner. Statnetts vurdering er at dette er det mest samfunnsøkonomisk rasjonelle konseptet i utredningen», skriver Statnett i meldingen.

– Denne løsningen vil gi et mer fleksibelt kraftsystem for økt forbruk og produksjon. I et lengre perspektiv med storstilt utbygging av havvind er det også viktig å ha et nett på land som er robust nok til å håndtere dette, sier Løvås.

Slik ser Statnett for seg en mulig hybridforbindelse, der havvind fra Sørlige Nordsjø 2 kobles sammen med Grenlandsregionen og et annet land. Dette er ikke en løsning Statnett anbefaler i denne omgang.

Les også Økt strømforbruk og havvind: Mener kraftnettet i sør må forsterkes

Vurderte havvind direkte til Grenland

En alternativ løsning som Statnett har sett på er å sende den planlagte kraften som skal leveres fra større havvindanlegg i Sørlige Nordsjø II (fase 2) direkte til Grenlandsområdet. Dette ville koste mellom 2,7 milliarder og 4,1 milliarder kroner, opplyser selskapet.

Skulle man sende kraft fra havvind til Grenland, måtte havvinden i så fall også kobles til andre land for å kunne ha nok kraft også i perioder når det ikke blåser. Det er imidlertid usikkert om regjeringen vil beslutte dette for de kommende fasene av utbyggingene sør i Nordsjøen.

«Fremtidige havvindfelt kan tilknyttes Grenlandsområdet. Vi mener allikevel at det er mest rasjonelt å bygge ny ledning på land først», skriver Statnett.

Det er langt fra området Sørlige Nordsjø II til Grenland, og strømmen fra havvinden ville måtte sendes gjennom en likestrømskabel (HVDC). Ifølge Statnett koster det rundt 3,15 milliarder kroner mer å trekke en kabel til Grenland enn til Kristiansandsområdet. I nåverdi oppgis denne merkostnaden til 2,35 milliarder kroner.

Olje- og energidepartementet skal sende saken ut på høring før Statnett kan gå videre og levere melding og konsesjonssøknad.

Denne illustrasjonen viser hvor det ligger større forbruk (illustrert med hus og industrianlegg) og produksjon (illustrert med vann- og vindturbiner) av kraft i sørlige deler av landet, samt hvor det går strømforbindelser til Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Les også Norge kan få flere kraftsluk enn Melkøya: – Kommer til å få kamp i alle retninger