Oljefondet og Storebrand inn i tysk havvind

Oljefondet kjøper en andel på 16,6 prosent i He Dreiht, et havvindprosjekt på 960 MW under konstruksjon i Tyskland. Også Storebrand blir medeier.

Oljefondet og Storebrand blir medeiere i det tyske havvindprosjektet He Dreiht, som bygges av energiselskapet EnBW. Bildet viser EnBWs vindparkverk Hohe See.

Oljefondet vil betale rundt 430 millioner euro (rundt 4,9 milliarder kroner) for sin eierandel på 16,6 prosent og sin andel av investeringskostnadene i det tyske havvindprosjektet, opplyser fondet.

Til sammen kjøper Oljefondet, Allianz Capital Partners og Storebrand-partner AIP Management 49,9 prosent av prosjektet. Verdsettelsen av hele prosjektet er på 29,5 milliarder kroner, opplyser Oljefondet.

Storebrand Infrastructure Fund investerer over én milliard norske kroner, opplyser selskapet i en separat melding. Dette er et fond på rundt ti milliarder kroner som tilbyr investorer å plassere penger i bærekraftig infrastruktur.

Det er det tyske kraftselskapet EnBW som har utviklet og bygger ut prosjektet, og som nå selger seg ned. Det er vanlig blant utviklere av havvind å selge deler av anleggene for å ta gevinst og få penger til nye utbygginger, dette gjør også aktører som Ørsted og Equinor jevnlig.

Tidligere har Oljefondet investert 14 milliarder kroner i det nederlandske havvindprosjektet Borssele, og 6,4 milliarder kroner i en portefølje av sol- og vindkraft i Spania.

Ferdig i 2025

He Dreiht skal stå klart i 2025, og vil ifølge Oljefondet bli Tysklands største havvindanlegg. Anlegget skal bestå av 64 turbiner fra Vestas, hver på 15 megawatt.

Ifølge Storebrand vil dette anlegget produsere rundt 5,3 terawattimer (TWh) strøm årlig. Til sammenligning er Norges samlede kraftproduksjon på om lag 155 TWh årlig.

– He Dreiht er en investering som gir en kombinasjon av attraktive finansielle egenskaper og et viktig bidrag til å redusere karbonutslipp og styrke energisikkerheten i Europa, sier Jo Gullhaugen, Head of Infrastructure i Storebrand Asset Management, i en melding.

Ifølge Storebrand viser kundene stor interesse for slike langsiktige investeringer med stabile kontantstrømmer.

– Vi ser frem til å vokse videre i denne delen av virksomheten, sier Dagfin Norum, CIO i Storebrand Asset Management.