Medier: Biden sier ja til kontroversielt oljeprosjekt

Flere amerikanske medier skriver at president Biden vil gå videre med et gigantisk oljeprosjekt i Alaska. Det hvite hus avviser at beslutningen er tatt.

Amerikanske medier melder at kjempeutbyggingen Willow i Alaska kommer til å bli godkjent av president Joe Biden.

Oljetopper og politikere i Alaska har lagt en stort press på Det hvite hus for å få realisert prosjektet som har navnet Willow.

Prosjektet er langt fra ukontroversielt, og verneinteresser står mot utbygging.

VG besøkte Nuiqsut på Alaskas arktiske tundra i 2021:

Store deler av urbefolkningen ønsker oljeutvinningen velkommen på grunn av inntektene som gagner lokalsamfunnene. Andre er imot og frykter naturen og dyrelivet rundt dem kan få varige sår.

Prosjektet er giganten ConocoPhillips sitt, og Biden-administrasjonens beslutning vil ifølge en CNN-kilde bli offentliggjort neste uke.

Ifølge flere amerikanske medier kommer president Joe Biden til å si ja til det kontroversielle oljeprosjektet Willow i Alaska.

– Ikke tatt noen beslutning

Det hvite hus’ talsperson Karine Jean-Pierre avviser imidlertid at noen endelig beslutning er tatt, samtidig som hun påpekte Bidens klimasatsing:

– President Biden leverer den mest aggressive klimaagendaen noen amerikansk president har gjort, og setter fart på satsingen på ren energi.

I en uttalelse gjengitt av Reuters, imøtegår Jean-Pierre en artikkel fra Bloomberg der ikke navngitte personer skal ha bekreftet at oljeprosjektet får grønt lys.

– Det er ikke tatt noen endelig beslutning. De som hevder det er tatt en beslutning, tar feil, sier Jean-Pierre.

«Karbon-bombe»

Også New York Times viser til en ikke-navngitt kilde med kjennskap til avgjørelsen.

Den amerikanske avisen skriver at Biden planlegger å godkjenne prosjektet, og kaller beslutningen et vendepunkt i Biden-administrasjonens tilnærming til utvikling av fossil energi.

New York Times skriver at miljøaktivister har stemplet prosjektet som en «karbon-bombe». Motstanderne mener utbyggingen vil forsterke USAs avhengighet av olje og gass, i en tid der verden er nødt til å få ned utslippene for å unngå de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringer.