Corvus-sjefen slutter

Geir Bjørkeli går av som sjef i batteriselskapet Corvus ved årsskiftet, etter fem og et halvt år som sjef.

Geir Bjørkeli forlater Corvus ved årsskiftet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det melder selskapet i en pressemelding onsdag kveld.

Bjørkeli går ikke av før den 31. desember. Dette er for å sikre en skikkelig overgang, sier selskapet.

– Etter å ha ledet Corvus i fem og et halvt år, tror jeg det er på tide at selskapet får en ny leder. Sammen med resten av teamet har jeg dedikert omfattende innsats for å løfte Corvus til en fremtredende grønn industribedrift innen den maritime sektoren, sier Bjørkeli i pressemeldingen.

Han fortsetter med å si at Corvus har fortsatt å «oppleve betydelig vekst, med forsyningsproblemer løst etter pandemien og rekordhøy ordreinngang».

– Derfor tror jeg at nå er et passende øyeblikk for et lederskifte, avslutter han.

Flere utfordringer

Det har vært problemer å spore hos selskapet i det siste. I juni i år la de planene om å bygge en ny fabrikk til 1,5 milliarder kroner i Lyseparken i Bjørnafjorden midlertidig på is.

Årsaken var de store grønne subsidiene som har kommet fra USA til bedrifter, og mangel på svar fra norske myndigheter på det tidspunktet.

– Vi bare utsetter beslutningen. Vi kan ikke ta en beslutning før vi vet hva myndighetene skal svare med, sa Geir Bjørkeli til E24 den gangen.

Allerede i mars uttalte Corvus til E24 at de venter et norsk svar på USAs gedigne subsidiepakke kalt Inflation Reduction Act (IRA).

Da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kom med nye tiltak til grønn industri den 30. juni i år, var ikke Corvus fornøyde med tiltakene.

– Nå er det veldig aktuelt å flytte driften til USA, sa Geir Bjørkeli til E24 da, og fortsatte med å si:

– Vi er skuffet og måtte sette champagnen tilbake igjen i skapet, for dette var veldig vagt.

Det ble kanskje ikke champagne, men Geir Bjørkeli fulgte med på næringsministerens pressekonferanse med popkorn og Pepsi Max.

Stor vekst

Corvus ble etablert i 2009 og har hovedkontor i Nesttun i Bergen.

Siden da har de etablert salgskontorer på tvers av regioner i Asia og Nord-Amerika. I tillegg har selskapet bygget fabrikker, som ligger i henholdsvis USA, Canada og Norge.