Sa ja til felt til 165 milliarder: – En stor dag

Stortinget godkjente mandag tre Aker BP-prosjekter til totalt 165 milliarder kroner. SV er skeptisk til oljeprisene som legges til grunn, men Aker BP mener prosjektene er robuste.

Dette bildet ble tatt i desember, da Aker BPs konsernsjef Karl Johnny Hersvik (t.v.) og styreleder Øyvind Eriksen overleverte hele ti utbyggingsplaner for olje- og gassprosjekter til olje- og energiminister Terje Aasland (i midten).

Det blir store investeringer i Nordsjøen etter at Stortinget mandag ga tommelen opp. Aker BP og partnerne skal investere hele 115 milliarder kroner i Yggdrasil og over 50 milliarder i Fenris og Valhall PWP.

– Det er en stor dag, sier Lars Høier, prosjektleder for Yggdrasil i Aker BP, til E24.

Han forteller at Yggdrasil vil skape mye aktivitet og verdier langs kysten. Aker BP har inngått alle de store kontraktene, og gjør nå tusenvis av bestillinger til leverandører i inn- og utland før byggingen starter til høsten.

– Det er store ringvirkninger, vi snakker om estimerte sysselsettingseffekter på mer enn 65.000 årsverk bare for Yggdrasil. Det blir stor aktivitet på verftene på Stord, i Egersund, Haugesund, Verdal og Sandnessjøen, og hundrevis av leverandører over hele landet vil bidra, sier Høier.

Stortingets ja til gigantprosjektene var ikke uventet. Allerede 25. mai sikret Ap, Høyre, Sp og Frp flertall i energi- og miljøkomiteen. Samtidig foreslo partiene Venstre, SV, Rødt og MDG å si nei til utbyggingene.

Lars Høier er prosjektleder for Yggdrasil i Aker BP.

– Betydelig positiv effekt

Det skal være mulig å hente ut rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter fra Yggdrasil. Rundt 40 prosent er gass.

I mai meldte Aker BP også om et nytt funn i området. Øst Frigg er på 40-90 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Det kan øke ressursene med rundt ti prosent til over 700 millioner fat.

– Funnet på Øst Frigg vil ha en betydelig positiv effekt på lønnsomheten. Det øker verdiskapingen fra området, sier Høier.

Aker BP har lagt opp utbyggingskonseptet slik at det er gode muligheter for å koble på nye funn.

– Vi kommer til å fortsette å lete mer, og har planlagt to ytterligere letebrønner og en avgrensingsbrønn i år for å undersøke området ytterligere, sier Høier.

Slik illustrerer Aker BP Yggdrasil-utbyggingen på norsk sokkel.

Lønnsomt ved 48 dollar

Yggdrasil-feltet er lønnsomt ved en oljepris på over 48 dollar fatet (balansepris), ifølge regjeringens proposisjon til Stortinget. Da er det lagt til grunn en realavkastning for utbyggerne på syv prosent før skatt.

Den samordnede utbyggingen av feltene Fenris og Valhall er beregnet å være lønnsom ved en oljepris på 47 dollar fatet.

«Feltutbyggingene har robust økonomi og forventes å bli lønnsomme selv om olje- og gassprisene på lengre sikt skulle falle», skriver Olje- og energidepartementet (side 56).

– Hvor robuste er disse feltene for eventuelle perioder med lavere priser?

– Når det er nedbetalt etter to-tre år, så er jo prosjektet robust gjennom det. Vi vet at olje- og gassprisene svinger, og derfor har vi tøffe interne krav til balansepris, sier Høier.

– Balanseprisen etter skatt i Aker BPs prosjektportefølje ligger samlet på 35-40 dollar. Det er nettopp for å være robust overfor mulige svingninger over tid, legger han til.

Dette er noen av oljeprisanslagene Olje- og energidepartementet oppgir i proposisjonen til Stortinget om utbyggingen av Yggdrasil, Fenris og Valhall PWP. Denne grafen viser flere analysebyråers prisanslag frem til 2035. Den røde linjen viser at Olje- og energidepartementet legger til grunn en oljepris på 75 dollar fatet frem mot 2035.

– Robust økonomi

Nye utbygginger skal vurderes opp mot scenarier hvor verden når 1,5-gradersmålet, ifølge regjeringens veiledning. IEAs veikart til nullutslipp innen 2050 er et slikt scenario. I dette scenarioet anslår IEA at oljeprisen faller til 35 dollar fatet i 2030, 28 dollar i 2040 og 24 dollar fatet i 2050.

– Tenker dere at det er urealistisk?

– Vi kan ikke kommentere på fremtidig oljepris, men våre prosjekter har robust økonomi. Det er mange scenarioer, men med vår vurdering av energimarkedet er det god økonomi i dette, sier pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP til E24.

Fakta om Yggdrasil, Fenris og Valhall: Yggdrasil: Investeringen er ventet på 115 milliarder kroner, fordelt på 60,7 milliarder i Hugin-feltet, 45,3 milliarder i Munin-feltet og 9,1 milliarder i Fulla-feltet

Utbyggingen er beregnet å få opp 650 millioner fat oljeekvivalenter (men et nytt funn kan tilføre 40-90 millioner fat ekstra)

I regjeringens proposisjon er Yggdrasil-feltet ventet å ha en nåverdi før skatt på 38,4 milliarder kroner

Feltet er beregnet å bli nedbetalt på under tre år fra produksjonsstart

Rettighetshaverne anslår at utbyggingen vil gi 65.000 årsverk gjennom levetiden

«Basert på operatørens planer og vurderinger gjort av sikkerhetsmyndighetene og Oljedirektoratet, fremstår utbyggingen av Yggdrasil som et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt som kan gjennomføres samtidig som hensyn til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og det ytre miljø og fiskeriinteresser ivaretas», skriver Olje- og energidepartementet i proposisjonen

Nåverdien av feltet er beregnet med to prosent inflasjon, diskonteringsente på syv prosent, og beregningene legger til grunn en dollarkurs på 8.00 fra 2025 og fremover Fenris og Valhall: Utbyggingen av Fenris og Valhall er beregnet å koste 50,4 milliarder kroner

Fenris og Valhall har en forventet nåverdi før skatt på 21,2 milliarder

Utbyggerne regner med at Fenris og Valhall er lønnsomt ved oljepris på over 47 dollar fatet

Utbyggingen er ventet å være tilbakebetalt på om lag tre år fra produksjonsstart

De to feltene er beregnet å inneholde 367 millioner fat oljeekvivalenter Vis mer

Regjeringen venter 75 dollar fatet

IEAs anslag for oljeprisen i nullutslippsscenarioet er usikre, og forutsetter blant annet en svært kraftig utbygging av fornybar energi og kjernekraft fremover.

I proposisjonen til Stortinget oppgir regjeringen et annet syn på oljeprisene. Regjeringen legger til grunn at oljeprisen beveger seg fra dagens nivå til rundt 75 dollar fatet på «noe lenger sikt».

Aker BP og partnerne venter at investeringene i Yggdrasil, Fenris og Valhall er betalt tilbake på rundt tre år.

– Det ligger i kortene at Aker BP og departementet ikke tror at oljeprisene havner på 35 dollar fatet i 2030, som IEAs nullutslippsscenario legger til grunn?

– Du kan stressteste på ulike scenarioer. Det er mange analysebyråer som spår fremtidig olje- og gasspris, og den som kommer fra IEA har mange forutsetninger. Vår vurdering er fortsatt at de prosjektene vi får godkjent nå er robuste mot de oljepris-scenarioene vi har sjekket, sier Faret.

– Gambling med vår felles fremtid

I energikomiteens innstilling om Yggdrasil-feltet sier partiene SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF at regjeringens prisanslag og Yggdrasil-feltets balansepris er høye.

– Dette kan bli et veddemål både mot klimamålene og mot norsk økonomi. For dette blir ikke spesielt lønnsomt hvis anslagene ikke slår til, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Hvis departementets anslag for oljepris på 75 dollar fatet på noe lenger sikt holder, så vil feltet bli lønnsomt. Er det noe feil med dette anslaget?

– Her gambler man på at verden fortsatt skal ha et skyhøyt forbruk av fossil energi, og det er stikk i strid med det forskerne sier trengs, sier han.

– Men det kan hende de får rett?

– Det kan godt være, men det er en gambling med vår felles fremtid. Holder prisene seg så høye så betyr det at vi sliter med å nå klimamålene.

– Men det er ikke gitt at oljeprisen er lav selv om klimamålene nås?

– Nei, men det er betydelig usikkerhet rundt dette. Skal vi nå klimamålene må vi kutte på det fossile forbruket, og da er det meningsløst å sette i gang nye olje- og gassprosjekter, sier Haltbrekken.

Bruker mye kraft Aker BPs nye utbygginger skal få kraft fra land. Forbruket kan bli på inntil 1,3 terawattimer (TWh) strøm per år på Yggdrasil og rundt 0,2 TWh i året på Fenris og Valhall. Kraften på Yggdrasil trengs allerede fra 2025 på landanleggene, og fra 2026 til havs, opplyser Aker BP til E24. Den siste tiden har flere aktører tatt til orde for at oljebransjen skal bidra til å sikre nok kraft, for eksempel gjennom satsing på havvind. Samtidig tar det tid å bygge ut havvind, og Equinor har utsatt sine planer om Trollvind-prosjektet på ubestemt tid. – Det er ikke realistisk at havvind vil være tilgjengelig når vi trenger kraft, i alle fall ikke ved oppstarten av feltet, sier Lars Høier, prosjektleder for Yggdrasil-utbyggingen i Aker BP. – Men over tid? – Vi er positive til at olje- og gassbransjen bidrar til utvikling av vindkraft, for eksempel med kjøp av kraft fra vindparker på sikt, sier han. Vis mer

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Veldig lite bekymret

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) er ikke bekymret for lønnsomheten i Yggdrasil.

– Vi henter ofte ut mye mer fra feltene enn ventet, så jeg er veldig lite bekymret for at dette ikke skal lønne seg, sier Halleland.

– Flere partier er kritiske til oljeprisanslagene. Er departementets anslag på 75 dollar fatet på sikt rimelig?

– Jeg er enig i at det kan virke litt høyt, men nå har det vært enormt varierende priser fra 20 dollar til 120 dollar fatet de siste årene. Det vil være fortsatt veldig krevende å stipulere prisene fremover, sier han.

Halleland peker på at omstillingen bort fra fossil energi vil ta tid, og at mange felt betales raskt ned.

– Veldig mange av prosjektene nedbetales veldig fort, det så vi på Sverdrup som ble nedbetalt på bare 16 måneder. Jeg håper også at Yggdrasil raskt kommer i en positiv situasjon, slik at spørsmålet bare blir hvor mye vi skal tjene på det, sier han.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).