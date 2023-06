Statkraft og Hydro inngår 15-årig kraftavtale

Statkraft har signert avtale om strømleveranser til Norsk Hydro i 15 år fra 2024. – Konkurransedyktig kraft til anleggene våre, sier Hydro-direktør.

Direktør for marked Hallvard Granheim i Statkraft (t.v.) og direktør for energi Arvid Moss i Norsk Hydro har inngått en langsiktig kraftavtale.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

En lang periode med høye strømpriser har skapt bekymringer i industrien. Noen frykter å miste et viktig norsk fortrinn i den globale konkurransen, billig strøm.

Men prissjokket har ikke stanset norske industriaktører fra å inngå langsiktige kraftavtaler. Landets dominerende strømprodusent Statkraft har inngått flere slike avtaler i det siste.

Torsdag inngikk Statkraft enda en avtale, denne gang med Norsk Hydro og med 15 års varighet.

– For Statkraft er dette en veldig hyggelig dag, sier direktør for marked Hallvard Granheim i Statkraft til E24.

Statkraft skal levere 0,44 terawattimer (TWh) strøm per år i det midtnorske prisområdet NO3, hvor Hydros anlegg i Sunndal og Høyanger ligger. Totalt blir dette 6,6 TWh for perioden 2024–2038.

Totalt bruker Hydro om lag 17 TWh strøm årlig. Norges samlede forbruk i et vanlig år er på om lag 135–140 TWh.

– Et mindre problem

15 år er en lang kontrakt til Statkraft å være.

– Vi er villige til å inngå lange kontrakter basert på kundenes ønsker, sier Granheim.

– Dere har inngått flere avtaler, med blant andre Ineos og Fortesque. Er det et tegn på at de høye prisene i det siste ikke skaper noe problem for de lange avtalene?

– For de lange avtalene så vil energikrisen vi har stått i være et mindre problem. Prisene på lang sikt har ikke gått opp så mye som de kortsiktige prisene, sier Grane.

– Mange frykter at også prisnivået på sikt dras opp?

– Det har gått opp på lang sikt også, men ikke så mye. Sånn det ser ut for dem som inngår avtaler som starter om litt tid, så er påslaget mer begrenset, sier han.

Les også Lang liste over strøm-ønsker: Tror prosjekter må droppes

– Har noe udekket

Direktør for energi Arvid Moss i Norsk Hydro påpeker at selskapet er en stor kraftforbruker med flere aluminiumsverk på Vestlandet.

– Dette er knyttet til den generelle sourcingen vår av kraft. Vi har noe udekket i de kommende årene og mer etter 2030, sier Moss til E24.

– Dette er for å få konkurransedyktig kraft til anleggene våre, og så har vi fortsatt mye å gjøre. Men vi er veldig glade for å ha nådd enighet med Statkraft, det er et skritt videre.

E24 har tidligere omtalt at strømforbruket ved Hydros norske smelteverk er godt dekket av langsiktige kraftavtaler, i alle fall frem til 2030.

– Er du bekymret for strømprisene på sikt?

– Det langsiktige prisbildet ser gjennom denne korte krisen som vi har hatt nå, og baserer seg på mer fundamentale forhold, sier Moss.

– Men smelteverkene på Vestlandet er helt avhengig av konkurransedyktig strømpris. Det er mulig å få til, men det er viktig å få i gang kraftutbyggingen i Norge så vi ikke får en krevende kraftbalanse, sier Moss.

Han peker på at Hydro selv ønsker å utvikle ny vindkraftproduksjon nær eksisterende industrianlegg, blant annet i Høyanger og Årdal. Selskapet vurderer også nye langsiktige kraftavtaler med vindkraftaktører.

– Stor pågang

Statkraft opplever ifølge Granheim stor pågang fra forbrukere som ønsker langsiktige kontrakter.

– Det er veldig stor pågang og veldig mange som ønsker grønn og fornybar kraft. Men vi har klart å finne gode kunder og er godt fornøyde med den porteføljen vi har av langsiktige industriavtaler, sier han.

– Det var litt tøffere konkurranse da man bygget ut mer vindkraft for noen år tilbake. Nå som det har stanset litt opp så er det flere som er interesserte i å ta kontakt med oss, legger han til.

Her signerer Arvid Moss og Hallvard Granheim den langsiktige kraftavtalen torsdag.

Les også Mener 2030-kraftmål er «veldig ambisiøst»: – Vi må bare kjøre på

Tror investeringer kan bli droppet

Moss håper på et bredt politisk forlik rundt rammevilkårene for ny kraftproduksjon, inkludert den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft.

– Da tror jeg både Statkraft, Hydro og andre vil jobbe godt med kommunene for å få legitimitet for utbygginger for å sikre kraft til lokal industri og verdiskaping. Jeg tror nøkkelen ligger der, sier han.

Statnett har tidligere advart mot at forbruket ligger an til å øke mer enn produksjonen slik at det kan bli kraftunderskudd. Moss tror ikke det vil skje.

– Hvis det ikke kommer mer kraft, vil industrien nøle med å investere videre i Norge, sier han.

– Vi må ha priser vi kan leve med. Hvis det ikke er utsikter til det, da blir det ikke noe kraftunderskudd, for da kommer vi ikke til å investere. Da vil også nye industrier nøle, sier han.

Noen av Statkrafts langsiktige kraftavtaler: I 2021 inngikk Statkraft avtale med industriselskapet Boliden i Odda om å levere 1,6 TWh årlig i 15 år

I 2022 inngikk Statkraft en prinsippavtale med batteriprodusenten Freyr om å levere inntil 0,2 TWh årlig fra 2024–2031

I 2022 inngikk Statkraft avtale med Vistin Pharma om å levere en ukjent mengde strøm frem til 2031

I 2022 forlenget Statkraft en avtale med smelteverket i Finnfjord, om leveranser av 0,65 TWh årlig fra 2031 til 2044

I 2022 inngikk Statkraft avtale med GE Healthcare om å levere om lag 0,1 TWh årlig til 2029 til et anlegg på Lindesnes

I 2022 utvidet Statkraft en kontrakt med Norske Skog Skogn som utløp 2026, og sikret nær hele forbruket ut 2028 og deler av forbruket ut 2030 (totalt 2,9 TWh)

I 2023 inngikk Statkraft avtaler med INEOS Inovyn i Bamble i Vestfold og Telemark, forlengelse av eksisterende avtale på 0,876 TWh per år som skulle utløpe i år og en avtale på 0,263 TWh per år fra 2026 knyttet til nye planer

I 2023 inngikk australske Fortesque Future Industries med Statkraft knyttet til produksjon av hydrogen og ammoniakk i Hemnes i Nordland. Anlegget er planlagt på 300 MW, eller inntil 2,6 TWh årlig

I 2023 inngikk Fortesque Future Industries også avtale med Statkraft om 300 MW kapasitet til hydrogenproduksjon i Svelgen i Vestland fylke, altså inntil 2,6 TWh i året – noe årstall ble ikke oppgitt Vis mer

– Må ha konkurransedyktige priser

Granheim i Statkraft erkjenner at det ikke er nok kraft til alle som ønsker det.

– For at grønn industri skal velge Norge må man ha konkurransedyktige priser. Da må man bygge ut mye kraftproduksjon, og jeg vil tro man trenger alle tilgjengelige teknologier. Vi må både ha mer effekt og produksjon fra vannkraft, og både landvind og offshore vind trengs for å nå de målene som er kommunisert av politikerne, sier han.

– Begynner dere å gå tom for kraftavtaler?

– Vi er ikke tomme for kraftavtaler ennå, men det er noen steder hvor det er mindre muligheter for nytt kraftforbruk, sier han.

– Vi har prøvd å forutse så godt vi kan hva eksisterende industri trenger og hva som kommer av nye tiltak. En del etablerer seg fordi det er attraktive priser, og får man ikke til det så velger man ikke Norge. Det viktigste for oss er å beholde eksisterende industri. Det er mye tyngre å bygge opp ny virksomhet enn å beholde det vi har, sier han.

Norsk Hydro forbruker både egenprodusert strøm og strøm kjøpt fra andre. Hydro Energi har egen vannkraftproduksjon på 9,4 TWh per år, mens selskapet har langsiktige kontrakter for leveranser av rundt 10 TWh strøm per år.

Selskapet har blant annet inngått flere langsiktige kontrakter om strømleveranser fra vindkraftanlegg.