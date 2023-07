Terje Aasland taler forskerne midt imot om grønne jobber: – Ikke oljebransjen alene sin skyld.

Olje- og energiminister Terje Aasland om grønne satsinger: – Skal vi ta ned oljeindustrien for å satse på noe som er helt usikkert?

Grønne og fossile bedrifter kniver om de samme folkene. Olje- og energiminister Terje Aasland, tror konflikten vil løse seg av seg selv.

Onsdag godkjente Olje- og energidepartementet prosjekter på norsk sokkel til en verdi av over 200 milliarder kroner.

Investeringene skjer i både nye og eksisterende prosjekter.

Investeringene vil ikke bare sikre at den norske oljealderen fortsetter til forbi 2050. De vil også binde opp flere hundre tusen årsverk.

Det lover dårlig for en grønn norsk industrisatsing, mener kritikerne.

For det er ikke bare kamp om kraft og støtteordninger.

Det er også tøff kamp om arbeiderne.

Taler forskerne midt imot

Aker BPs prosjekter alene vil kreve 145.000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen. Samtidig trengs det opp mot 115.000 ansatte i grønne jobber frem mot 2030.

– Skal du lykkes med å bygge opp nye typer næringsaktivitet som trenger den kompetansen som finnes i olje og gass i dag, er det vanskeligere å gjøre det så lenge aktivitetsnivået er like høyt i olje- og gassnæringen, sier Håkon Endresen Normann, forsker på Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Han er en av flere eksperter og forskere som har advart om at satsingen på nye prosjekter i oljenæringen kan binde opp ansatte som trengs til å få til det grønne skiftet i Norge.

Men på tross av at offentlige utvalg, forskere, konsulentfirma og rekrutteringsbyrå sier at et fortsatt oljeeventyr utgjør en utfordring, slår olje- og energiminister Terje Aasland fast:

– Det blir for enkelt å si at det er olje og gass alene sin skyld.

Må ta vare på kompetansen

Aasland står for det samme budskapet som regjeringen og partene i arbeidslivet har gjort tidligere: Arbeidskraften som trengs i de grønne miljøene, finnes allerede i oljenæringen. Vi må holde aktiviteten oppe på sokkelen, for å beholde den kompetansen.

Han er ikke enig i at redusert aktivitet på sokkelen vil løse problemet.

– Hvis vi hadde tatt ned aktiviteten i oljenæringen da oljeskattepakken ble vedtatt i Stortinget, da ville mange av de miljøene som kan nå levere til havvind vært nedlagt, borte, sier Aasland.

Men forskerne stiller spørsmål ved dette resonnementet.

Vil ikke satse på noe usikkert

Normann ledet arbeidet med en rapport om kompetanse i det grønne skiftet.

Han kjøper ikke påstander om at utbygging av oljenæringen må til for å beholde kompetansen som trengs i det grønne skiftet.

– Det er en type påstand som er vanskelig å forstå hvor kommer fra. Jeg har ikke sett noe empiri som underbygger den påstanden, sier han til E24.

På spørsmål om oljeministeren har empiriske bevis for dette, svarer Aasland:

– Nei, det kan vel ikke jeg bevise, men han kan heller ikke bevise at det han sier er riktig. At det ikke gjøres.

– Det finnes ganske mange anslag på at det vil være utfordrende, gitt at vi skal fortsette å utvikle oljenæringen?

– Mitt hovedanliggende er om vi da skal ta ned den næringen som har den høyeste produktiviteten og verdiskapingen pr. ansatt for å satse på noe som er helt usikkert? Jeg mener at den motoren og den kraften som er i oljebransjen, den bør bidra til at vi løser opp i det som er den grønne omstillingen, sier ministeren.

– Jeg tror ikke at vi ved å stoppe eller bremse aktivitet på sokkelen får en oppbygging av batterifabrikker og havvindsatsinger.

Kan tape konkurransen

Stortingsrepresentant fra SV, Lars Haltbrekken, avviser at det er snakk om å legge ned oljenæringen over natten. Han mener samtidig at den nye satsingen på oljenæringen vil sette Norge i en dårlig posisjon internasjonalt.

Lars Haltbrekken fra SV frykter de nye utbyggingene på sokkelen vil gå utover satsingen på fornybarnæringer. – Vi har ekspertkompetanse til å bygge store ting på dypt hav. Men vi bruker det til å bygge plattformer heller enn vindmøller.

– Jeg frykter at i 2026 vil oljeministeren komme trekkende med nye oljeprosjekter, med den samme argumentasjonen som nå. Og da står vi i fare for at andre land stikker av med de grønne satsingene, mens vi sitter der med hånden i oljefatet, sier han.

– Hva tenker du om at Aasland beskriver grønne satsinger som «noe helt usikkert»?

– Grønne satsinger er bare usikre i en verden som fortsatt har høyt fossilt forbruk, ikke i en verden som satser på fornybart. Dette avslører at regjeringen ikke egentlig ønsker å legge inn innsats for det grønne skiftet, sier Haltbrekken.

Leverandørindustrien bestemmer

Aasland mener de grønne næringene vil vokse frem ved at eksisterende virksomheter knyttet til oljenæringen tar posisjoner i det grønne skiftet.

– Så det grønne skiftet kommer til Norge når leverandørindustrien bestemmer seg for å bli grønn?

– Nei, leverandørindustrien har allerede bestemt seg for å ta betydelige posisjoner i for eksempel havvindutbyggingen.

– Samtidig kommer leverandørindustrien til å få store bestillinger fra oljeindustrien i flere år fremover.

– Det kommer til å være bestillinger fra olje- og gassindustrien, ja.

– Når skal kapasiteten frigjøres til å kunne fokusere på grønne prosjekter?

– Etter hvert som en svært lønnsom petroleumsvirksomhet avtar, som følge av at ressursbasen på norsk sokkel reduseres, har andre næringer en teknologi- og kunnskapsbase som vil bidra til videreutvikling av en bredere, mer robust og kunnskapsrik næringsstruktur – over hele landet, sier Aasland.

Med andre ord: Det grønne skiftet kommer når oljenæringen slutter å være lønnsom.

Om den samme leverandørindustrien som Aasland mener vil levere til havvindprosjekter, sier oljedirektør Torgeir Stordal dette: «Nå har verftene fulle ordrebøker de neste fire-fem årene».

– Hvis du snakker med Aibel for eksempel, så er de veldig tydelige på at de hadde ikke vært inne på det grønne skiftet på den måten de er nå, hadde de ikke vært for olje- og gassindustrien, sier Aasland.

– Når skal olje- og gassnæringen og fornybarnæringer kobles fra hverandre?

– Da stiller jeg et spørsmål tilbake igjen. Kommer de til å bli frakoblet?