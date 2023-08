Nå åpnes Norges første havvindpark: – Vi skaper energi som verden trenger

GULLFAKS C (E24): Onsdag ble vindanlegget Hywind Tampen åpnet av kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre. Produksjonen herfra vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på plattformene tilknyttet olje- og gassfeltene Gullfaks og Snorre.

PÅ BESØK: Kronprins Haakon ankommer Gullfaks C i Nordsjøen onsdag for åpningen av Hywind Tampen.

Gullfaks- og Snorre-plattformene er dermed de første i verden som får kraft fra havvind for å kutte CO2-utslipp, ifølge Equinor.

– Vi står nå midt i det som er kraftsenteret for Norge. Hav, vind, sol og gass. Det er en stor dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er på plass på plattformen Gullfaks C under den offisielle åpningen av Hywind Tampen onsdag.

– Vi skaper energi som verden trenger, sier Støre.

Også kronprins Haakon er til stede for å stå for selve åpningen av anlegget. Vindturbinene, som ruver 150 meter over havet, ligger ca. 10 kilometer herfra og kan ses i horisonten.

– Dette er en dag med store forhåpninger, sier Støre.

– Olje og gass har forsynt verden med energi og bidratt til å gjøre Norge til et vellykket samfunn. Nå er vi i ferd med å skrive et nytt energikapittel, fortsetter han.

Statsministeren mener havvind gir mulighet til en ny industriepoke, og at dette er et skritt på veien til å nå klimamålene og skape mer fornybar energi. Han takker alle dem som har stått på i storm og tåke, ved å utvikle havvindanlegget «på vegne av oss alle».

– Det dere viser er hva definisjonen på omstilling er, sier Støre.

– I dag skriver vi historie. Jeg møter statsministere og kollegaer fra hele verden som ser mot Norge.

– En modig investering

Hywind Tampen er Norges første fullskala flytende havvindanlegg. Produksjonen ved anlegget startet i november i fjor.

Parken ligger i Nordsjøen, om lag 140 kilometer fra nærmeste land. Den består av 11 turbiner, og vil ha en systemkapasitet på 88 megawatt (MW). Det innebærer at produksjonen vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

– Snorre og Gullfaks feltene er grunnen til at vi bygget Hywind tampen. De ble bygget ut på 80- og 90-tallet og er blant de største oljeplattformene, sier konserndirektør for norsk sokkel Kjetil Hove i Equinor.

– Vi har klart å bidra til å bygge ny industri på skuldrene til oljeindustrien, sier han, og takker partnerne.

I NORDSJØEN: Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på sikkerhetsleder Steffen Ellingsen på Gullfaks C-plattformen.

– Hywind Tampen forventes å kutte 200.000 tonn CO2-utslipp årlig fra viktige olje- og gassprodusenter i Nordsjøen, sier Hove.

– Det er en modig investering i et pionerprosjekt fra Gullfaks- og Snorre-partnerskapene og Enova. Prosjektet har gitt oss og leverandørindustrien verdifulle erfaringer som blir viktig når vi sammen skal videreutvikle havvind i Norge og globalt, og skalere opp for fremtiden. Jeg vil takke alle som har bidratt, dette er industriutvikling vi kan være stolte av, sier han.

Enova og Næringslivets NoX-fond har støttet prosjektet med henholdsvis 2,3 milliarder og 566 millioner kroner for å stimulere til teknologiutvikling innen havvind og utslippsreduksjoner.

Ble dyrere enn planlagt

Prosjektet har imidlertid møtt en rekke utfordringer og blir dyrere enn planlagt. Equinor anslår prislappen til 7,4 milliarder kroner.

Det er over 2 milliarder kroner mer enn første beregningene viste. Kostnadsøkningen skyldes blant annet forsinkede leveranser, svak krone og kvalitetsutfordringer.

I forbindelse med den offisielle åpningen onsdag opplyser Equinorat prosjektet har betydelige kostnadsforbedringer sammenlignet med den flytende havvindparken Hywind Scotland.

Justert for prisutviklingen siden 2016/2017, er investeringskostnaden for Hywind Tampen om lag 35 prosent lavere per installert

megawatt, og er dermed et viktig skritt på veien for å gjøre flytende havvind mer konkurransedyktig, ifølge Equinor.

TALER: Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre.

60 prosent av kontraktsverdiene i prosjektet er tildelt norske leverandører. Blant annet har et verft på Stord støpt fundament til turbinene og et verft i Verdal har produsert ankrene. Sintef-forsker John Olav Tande mener det er flott å se at en stor andel av aktørene som bidrar på havvindprosjektet er norske.

– Dette viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig og setter disse tydelig på kartet som mulige leverandører til prosjekter også utenfor Norge. Det blir spennende å se hva den norske andelen vil være på prosjektene som nå kommer internasjonalt, blant annet i Skottland, sa Tande til E24 tirsdag.