Ber Statnett utrede havvind-kabler til Europa

Regjeringen ber Statnett utrede kabler som kan frakte strøm fra fremtidige havvindanlegg både til Norge og Europa.

Dette bildet er fra leggingen av sjøkabelen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Kabelen eies av britiske National Grid og norske Statnett.

Stortinget er delt i synet på om kraften fra nye havvindanlegg i Nordsjøen skal sendes bare til Norge, noe som krever subsidier, eller om den også skal kobles til utlandet, der frykten er økt prissmitte.

Regjeringen har store planer for havvind, og sier det er behov for å starte planleggingen tidlig for de neste tildelingene fra 2025.

Nå ber Olje- og energidepartementet nettoperatøren Statnett om en utredning av nettforbindelser for havvind til både Norge og Europa, såkalte hybridkabler. Det kommer frem i et brev datert 30. juni.

«I tildelingsrunden med utlysning i 2025 kan det være aktuelt med hybride nettløsninger for deler av utlysningen», skriver Olje- og energidepartementet i brevet.

«Lange ledetider ledetidertiden fra man bestiller noe til det er levert for utvikling av nett gjør at det er behov for å starte planlegging av nettløsninger tidlig, spesielt for hybride løsninger», skriver departementet.

Det kan blant annet ta lang tid å få levert strømkabler til slike forbindelser. NVE viste nylig til at nettoperatøren Tennet har inngått kabelkontrakter i 2023 med 7–8 års leveringstid.

«Departementet ber derfor Statnett starte utredning av eventuelle hybride nettløsninger fra produksjon i Sørvest F, som omfatter det åpnede området Sørlige Nordsjø II og eventuelle tilleggsarealer», skriver departementet.

Statnett har ansvaret for å eie og drive Norges utenlandsforbindelser og de største overføringslinjene i det norske kraftnettet.

«Departementet legger til grunn at eventuelle hybride nettløsninger skal bygges, eies og drives av Statnett», skriver departementet.

Dette kartet viser noen av NVEs forslag til områder på norsk sokkel som kan åpnes for havvind. Området Sørvest F omfatter de områdene som er utlyst i første runde av Sørlige Nordsjø II og eventuelle tilleggsarealer som kan bli utlyst i senere runder.

Olje- og energidepartementet vil gjøre ytterligere avklaringer i andre halvår, også knyttet til behovet for planlegging av andre nettløsninger for 2025-runden, ifølge brevet.

«Nettløsning vil vurderes konkret for hvert enkelt prosjekt», skriver departementet.

Planlegger mye havvind

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet peker på at regjeringen har en ambisjon om å tildele områder for hele 30 gigawatt havvindproduksjon innen 2040.

Det tilsvarer nesten hele den installerte kapasiteten i dagens vannkraftsystem.

– Det vil ikke være rasjonelt å utelukkende tilknytte en så stor mengde uregulerbar kraft til vårt eget kraftsystem. En viktig forutsetning for å kunne håndtere en massiv utbygging av havvind er derfor at en del av kapasiteten blir koblet sammen med andre land, sier Eriksen i en kommentar.

– Kan sette i gang

Statnett-sjef Hilde Tonne er fornøyd med at Statnett får i oppdrag å utrede kablene.

– Nå som vi har fått i oppdrag å utrede mulige hybride nettløsninger for neste fase av havvindsatsningen, kan vi sette i gang med dette viktige arbeidet. Nett er på kritisk linje for havvindsatsningen, og Europa er godt i gang med disse planene, sier Tonne i en kommentar.

Hun peker på at Statnett har lang erfaring med å bygge slike utenlandsforbindelser, som legges i form av kabler på havbunnen. Norge har allerede strømkabler til Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

– Et fremtidig havnett vil henge tett sammen med utviklingen av kraftsystemet på land, sier Tonne.

Statnett har i det siste lagt frem en rekke områdeplaner for nettet på land. I mange områder melder industrien inn omfattende ønsker om strøm, men mangel på kraftproduksjon og nettforbindelser kan potensielt utfordre mange satsinger.

I juni anbefalte Statnett en kraftlinje til nær tre milliarder kroner mellom Sørlandet og Grenlandsregionen. Selskapet ser behov for å forsterke nettet fordi det etter planen skal komme mye strøm fra havvind inn til Sørlandet, som kan sendes videre til andre landsdeler med store forbrukere i industrien.

Det blir også planlagt mye havvind i andre land rundt Nordsjøen, og det kan påvirke Norges planer.

Statnett sier at selskapet jobber med andre nettansvarlige selskaper for å sikre gode felles løsninger.

– Vi har et tett og godt samarbeid med kolleger i de andre landene rundt Nordsjøen, sier Tonne.

Statnett-sjef Hilde Tonne.

Først til Norge

I første omgang skal havvinden sør i Nordsjøen bare kobles til Norge.

Regjeringen har satt et tak på 23 milliarder kroner for subsidiene av første fase.

I senere runder kan kraften også bli delt med andre land. Det er omstridt, fordi noen frykter at økt utvekslingskapasitet kan gi økt prissmitte fra Europa.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelige på at vi vurderer ulike løsninger prosjekt for prosjekt. Det kan derfor være aktuelt med hybride nettløsninger for deler av den utlysningen som kommer i 2025, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen.

Vil utrede tidlig

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått at norske strømpriser ville gått ned hvis Norge gjennomførte en enda større utbygging på hele syv gigawatt sør i Nordsjøen, hvis dette ble kombinert med en løsning med kabler som kan frakte mer kraft til Norge enn til nabolandene.

Eriksen sier at regjeringen trenger å vurdere løsninger som ivaretar strømkundene på land.

– Det er i den forbindelse spennende å se grundigere på NVEs case og vurdere nærmere hvordan utlysningen og det regulatoriske rammeverket rundt kan innrettes i praksis, sier han.

– Lange ledetider for utvikling av nett gjør også at det er behov for å utrede ulike nettløsninger tidlig. Disse forholdene er bakgrunnen for vår henvendelse til Statnett, legger han til.

