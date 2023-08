Flere klager på dyr strøm i sør: – Må også gjøre noe på kort sikt

Flere partier krever grep mot dyr strøm lengst sør i Norge. – Skal ikke være slik at Hennig-Olsen i Kristiansand må betale mer enn Diplom-Is rett utenfor Oslo, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er misfornøyd med at folk og bedrifter i de sørligste delene av landet må betale mer for strømmen enn andre, og krever tiltak knyttet til prissmitte fra utenlandskablene.

Etter en lang periode med skyhøye strømpriser falt prisene i deler av Sør-Norge i sommer, til lettelse for strømkunder i Oslo og Bergen.

Men i det sørligste prisområdet har prisene holdt seg på et mye høyere nivå.

Der har folk og bedrifter i perioder betalt mellom 90 og 100 øre kilowattimen for strømmen de siste ukene, mens resten av landet har betalt mellom 20 og 30 øre kilowattimen. Det skaper irritasjon.

Tirsdag omtalte E24 noen forslag fra Terje Halleland (Frp) for å utjevne strømprisene, som å drive nettet hardere for å øke strømutvekslingen, samt å bygge mer nett.

Også andre opposisjonspartier krever tiltak.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) tar til orde for å redusere nettleien i det sørligste prisområdet, slik at bedriftene der ikke får urettferdige konkurransevilkår mot andre landsdeler.

– Vi tjener godt på utenlandskablene, og da kunne vi sett på en redusert nettleie i en periode til vi får styrket nettet vårt. Men vi har ikke diskutert dette i Høyre ennå, sier Trellevik til E24.

Han mener at prisområdet lengst sør rammes av dårlig nettkapasitet i Norge. Områdene med høyest pris nå er Agder, Rogaland, deler av Vestland (gamle Hordaland), deler av Vestfold og Telemark og deler av Viken.

– Når det tar ti år å bygge ut nett, så risikerer vi at disse forskjellene også vedvarer i ti år. Da må vi støtte næringslivet i mellomtiden. Ved å redusere nettleien kan vi vise at vi tar utfordringen på alvor, sier Trellevik.

– Hjelper lite

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) mener at høye strømpriser og prisforskjeller må møtes med statlig regulering.

– Jeg tror at løsningen er å regulere utenlandskablene på en annen måte, og reforhandle kabelavtalene våre på en måte som gjør at man kan isolere det norske markedet mer fra prissmitten fra Europa. Men da må det være politisk vilje til det, sier Marhaug til E24.

Hun er også åpen for å se på eventuelle forslag om lavere nettleie eller momsfritak momsfritaknordlige deler av Nord-Norge har fritak for merverdiavgift for strøm i områdene med høyest pris, men mener at prisforskjellene må løses på systemnivå.

– Det skorter på politisk vilje, fordi Ap og Høyre ikke ønsker det, og heller ikke Venstre. Dermed er det et flertall mot markedsregulering. Det mener jeg er det største grunnleggende problemet når det gjelder å få regulert krafthandelen bedre, sier hun.

Hun frykter at bedre nett og økt kraftutveksling mellom landsdelene bare ville gi høyere priser i andre landsdeler, i stedet for å gi noe særlig lavere priser lengst i sør.

– Og det hjelper lite hvis målet er lavere strømpriser, sier Marhaug.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

– Må gjøre noe på kort sikt

– Det er totalt uholdbart at Sørlandet og Rogaland der mye av kraften produseres skal betale aller mest for strømmen, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han mener betydelig utbygging av kraft og nett er hovedtiltaket for å utjevne prisforskjellene, men sier at det vil ta mange år.

– Da må vi også gjøre noe på kort sikt, sier han.

– Vi mener blant annet at utenlandskablene bør være egne prisområder. Da ville Storbritannia og Danmark betale sine priser, men det ville ikke smitte over på vårt sørligste prisområde. Men da måtte vi samtidig være villige til å betale den prisen det koster i Europa i et år hvor vi trengte å importere mye, sier Ropstad.

Også han er åpen for en form for strømstøtte til bedrifter i områdene med høyest priser.

– Jeg mener man bør vurdere å stille opp med støtte også til næringslivet for å utjevne disse prisforskjellene. Det skal ikke være slik at Hennig-Olsen i Kristiansand må betale mer enn Diplom-Is rett utenfor Oslo, eller et slakteri på Sørlandet mer enn et i Trøndelag.

Fædrelandsvennen skrev nylig at Hennig-Olsen truet med å flytte produksjon fra Kristiansand på grunn av høye og konkurransevridende strømpriser.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Støtter eget kabel-prisområde

Også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er opptatt av prissmitten fra utenlandskablene.

– Vi mener det må innføres et eget prisområde rundt utenlandsforbindelsene. Da vil du i større grad kunne sette prisene uavhengig av eksporten, sier Haltbrekken.

Denne typen tiltak skal vurderes av det såkalte Strømprisutvalget. Dette ble nedsatt av regjeringen tidligere i år og fikk i oppdrag å vurdere tiltak som kan være egnet til å få ned prissmitten fra Europa. Rapporten skal leveres innen 15. oktober.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Vi forventer at Strømprisutvalget ser på hvordan vi kan få likere pris på tvers av områdene i Norge, og gjøre prisene mer uavhengige av prisene på gass i Europa, sier Haltbrekken.

– Vi har også et forslag om å opprette et statlig organ som kjøper inn strøm på vegne av forbrukerne og selger det på langsiktige avtaler. Da kan vi få lavere priser, sier han.

Sofie Marhaug har ikke noe tro på at Strømprisutvalget vil foreslå omfattende nye grep.

– Beslutningen om å utsette det til etter valget tyder på at det ikke kommer så mye, sier hun.

E24 har bedt Olje- og energidepartementet om kommentarer til de ulike forslagene, men har så langt ikke fått svar.

Tror utvalg skyter ned forslag

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi er bekymret for at prisforskjellene skal skade tilliten til kraftsystemet. Han støtter noen av politikernes forslag, men tror andre kan bli vanskelige å gjennomføre.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

– Jeg tenker at det forslaget som er lettest å gjøre noe med er det å redusere nettleien, sier han.

– Det blir jo høyere nettleie i NO2 fordi nettapet nettapeten viss andel av kraften går tapt under frakt gjennom nettet, og nettselskapene må kjøpe inn kraft for å kompensere for dette tapet. Når strømprisen er høy blir dette dyrt, og den regningen må nettkundene ta blir dyrere for nettselskapene på grunn av de høye strømprisene. Dette er et tiltak som kan gjennomføres, som jeg mener bør diskuteres og som man har brukt tidligere, sier Lockert.

Han er mer usikker på om det lar seg gjøre å gjennomføre forslagene om å dempe prissmitten fra utenlandskablene.

– Når det gjelder eget prisområde rundt utenlandskablene, så tror jeg at Strømprisutvalget vil skyte det ned på grunn av det regelverket vi er en del av, sier Lockert.

Han peker på at bruken av prisområder først og fremst henger sammen med fysiske begrensninger i nettet, og i utgangspunktet ikke skal brukes til å regulere strømprisene.

– Hvis man lager en sperre ut fra andre forhold enn begrensninger i det fysiske nettet, tror jeg det blir i strid med intensjonen i de avtalene som regulerer disse kablene. Intensjonen er at kraften skal flyte fritt fra områder med lav pris til områder med høy pris, sier han.