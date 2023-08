Kritisk til NVEs kraftanalyse: – Meget overraskende

NVE tror ikke på kraftunderskudd mot 2028, men analysen tar ikke høyde for Norges klimamål. – Oppsiktsvekkende, sier Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga.

Administrerende direktør Åslaug Haga i bransjeorganisasjonen Fornybar Norge.

Statnett anslo i fjor at Norge kan få et kraftunderskudd om få år, fordi strømforbruket til klimatiltak og ny industri øker mens produksjonen øker lite.

Men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer til en annen konklusjon i en fersk analyse om perioden frem til 2028.

– Vi forventer ikke kraftunderskudd, sa NVE-direktør Kjetil Lund i en melding i forrige uke.

Dermed har to sentrale analysemiljøer i kraftdebatten ulike anslag for utsiktene for Norges kraftbalanse i årene fremover.

Les også NVE-sjefen tror vi slipper fjorårets strømprissjokk

– Meget overrasket

E24 møter Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga under Arendalsuka. Hun er overrasket over NVEs konklusjon, og særlig det at analysen ikke legger til grunn at Norges klimamål skal nås.

– Vi er meget overrasket over at NVE kan legge frem en prognose uten å ta høyde for klimamålene, sier Haga til E24.

– Regjeringen sier at vi skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030 og hamrer løs på det på hvert eneste møte her i Arendal. At vi skal få en rapport på bordet fra NVE som har et annet utgangspunkt, det er meget overraskende, sier hun.

Mens Statnetts analyser legger til grunn at det kommer mye nytt forbruk knyttet til Norges industri- og klimamål, legger NVEs analyser bare til grunn gjeldende virkemidler og kjente, modne prosjekter.

«Vi har i denne analysen ikke laget fremskrivninger som forutsetter at politiske mål, som for eksempel klimamål skal nås. Denne rapporten svarer derfor ikke på hva som skal til for å nå politiske målsettinger», skriver NVE i sin analyse.

Og selv om NVE ikke forventer et kraftunderskudd de neste årene, så legger også de til grunn at Norges kraftoverskudd vil minke betydelig.

Dette er tidligere anslag fra Statnett om kraftforbruket fremover.

– Oppsiktsvekkende

Fornybar Norges leder frykter at NVEs rapport vil bli brukt som argument mot å bygge ut fornybar energi.

– Utfordringen for Norge er at mange ikke har tatt inn over seg konsekvensene av at vi ikke bygger ut fornybar energi. Det betyr høyere strømpris og at vi ikke får utviklet ny industri eller lagt om eksisterende industri i grønn retning, sier Haga.

– Landet har behov for mer kraft, og at NVE av alle, som offentlig myndighet, skal fyre opp under en debatt knyttet til at vi ikke trenger mer fornybar energi, det synes jeg er oppsiktsvekkende.

Hun mener det er vanskelig å forstå hvorfor NVE legger frem denne rapporten.

– Det hadde vært veldig fint om de understreket at utgangspunktet i rapporten er stikk i strid med regjeringens ønsker, og at den beskriver hva som skjer hvis vi ikke tar grep og klimamålene ikke nås, sier Haga.

Statnett og NVEs ulike anslag Statnett driver det øverste nivået på det norske kraftnettet, mens NVE blant annet har ansvaret for å gi konsesjoner til kraftlinjer og kraftverk. Begge selskaper er statlige, og begge legger jevnlig frem analyser av utsiktene for kraftsystemet, inkludert forventet produksjon og forbruk. Selskapene legger ulike forutsetninger til grunn. Statnett anslår høyere forbruk enn det NVE gjør, knyttet til klimatiltak og ny industri. I analysen som ble lagt frem mandag 14. august anslår NVE et forbruk på 159 terawattimer (TWh) i 2028, mens produksjonen i samme år er anslått til 161 TWh. Dermed er det fortsatt kraftoverskudd i Norge. Statnett la i fjor frem anslag som viste at kraftforbruket kunne øke kraftig til hele 164 TWh i 2027, mens produksjonen kunne øke til 163 TWh i samme periode. Dermed lå det an til kraftunderskudd i Norge. Statnett har tidligere anslått at Norge vil bruke 178 TWh strøm i 2030. NVE har tidligere anslått et forbruk på 159 TWh i 2030. NVE kommer med en ny langsiktig markedsanalyse i oktober. I fjor droppet NVE å gi ut en slik analyse. Vis mer

«Svarer ikke på hva som skal til»

NVE-sjef Kjetil Lund peker på at NVEs analyse ikke er en rapport om klimagassutslipp.

– Det er ikke en rapport om klimamålene nås eller ikke. Det er en kortsiktig analyse basert på den utviklingen vi ser og har observert i det siste, basert på det som er satt i verk av politiske tiltak og det vi venter kommer de neste årene, sier Lund til E24.

– Og det ligger an til at klimamålene ikke nås?

– Klimamålene handler om mer enn kraftsektoren. Dette er ikke en rapport om utslipp, men en analyse om utviklingen i årene fremover, med stor usikkerhet, sier han.

Les også Krevende å nå klimamål: – Ingen har kontroll

– Har dere understreket dette godt nok i formidlingen av rapporten?

– Ja, det mener jeg vi har gjort. Dette er det samme som vi gjør i alle våre analyser. Det er basert på at vi ser på hva som er satt i gang og hva vi vurderer vil komme. Statnett har en noe annen tilnærming. De legger til grunn at klimamålene nås, og så regner de seg tilbake til hva dette vil kreve, sier Lund.

– Jeg syns det er berikende at det er et spenn i analysene, sier NVE-sjefen.

Ifølge regjeringen ligger Norge bare an til å kutte 25 prosent av utslippene innen 2030. Det betyr at det må tas nye politiske grep for å kunne nå klimamålene.

NVE-sjef Kjetil Lund.

– Verden slik den er

– Haga er bekymret for at rapporten skal tas til inntekt for ikke å bygge ut mer kraft?

– Jeg mener det ikke er grunn for det. I et fritt og åpent samfunn kan selvsagt ingen garantere hvordan en rapport brukes. Slik skal det heller ikke være, sier Lund.

– Vi kan ikke holde tilbake informasjon eller lage andre anslag og fremskrivinger enn det vi mener er de faglig beste fordi vi da risikerer at noen leser dette på annet vis. Noe slikt ville vært ødeleggende for tilliten til oss. Vi gjør analyser og anslag basert på verden slik den er, ikke slik vi eller andre ønsker at den var, sier han.

Les også Ferske analyser fra Statnett: Kan få kraftunderskudd fra 2027

Han mener at NVE har hatt samme hovedbudskap en stund. Norge styrer mot en strammere kraftbalanse og effektbalanse.

– Det kan eksponere oss for høyere priser og gjøre oss mer avhengig av landene rundt oss. Det budskapet ligger fast, sier NVE-sjefen.

– Det er litt pussig å kritisere akkurat denne rapporten. Den sier blant annet at enøktiltak enøktiltakenøk står for energiøkonomisering. Slike tiltak kan blant annet være å installere varmepumpe, etterisolere huset eller skifte ut gamle dører og vinduer som gir mindre varmetap synes å ha gitt varige virkninger på kraftforbruket. Det er noe jeg håper alle vil glede seg over, sier Lund.

– Men kan det forvirre debatten når to av de sentrale statlige premissleverandørene ser ut til å være uenige om kraftsituasjonen fremover?

– Jeg er ikke så bekymret for det. Vi har som nevnt ulike tilnærminger. Dessuten er det så mye usikkerhet her at ingen av oss kan si helt hvordan forbruks- eller produksjonsutviklingen blir i årene fremover, sier Lund.