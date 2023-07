Equinor-sjefen: – Selv i det grønne skiftet, så trengs olje og gass

Equinor forventer å holde seg til klimamålene sine frem til 2030, sier Equinor-sjefen. Men for dem er lønnsomhet innen fornybardivisjonen viktigst.

Equinor-sjef Anders Opedal.

Onsdag la Equinor frem resultater for andre kvartal.

Energiselskapet kan vise til et svakere resultat andre halvår i forhold til 2022. Med et spesielt fjorår med høye oljepriser og rekordsterk produksjon sitter Equinor igjen med mye penger til overs.

– Når vi skal bruke pengene, så tenker vi at det viktigste er å investere i fremtiden. Det er å investere i den energi som samfunnet trenger, sier Equinor-toppen til E24.

– Vi ser jo at selv i det grønne skiftet, så trengs olje og gass, legger han til.

Tidligere i år har sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor sagt at det er ekstremt lav sannsynlighet for at man klarer å nå klimamålene.

Klimanøytrale i 2050

Selskapet har mål om å bli klimanøytrale innen 2050. I 2030 er Equinors plan å halvere klimagassutslipp ved egne felt, og å investere mer enn 50 prosent i fornybar næring.

– Den planen har vi holdt gjennom krigen, og gjennom den ekstraordinære situasjonen som vi var i 2021 og 2022.

– Vi har holdt stø kurs, og vi har sagt at vi år-for-år skal øke investeringene våre innenfor fornybart.

I 2020 og 2021 fikk Equinor aller flest spørsmål om fornybar energi, forteller han. Men da krigen i Ukraina skapte skyhøye gasspriser i Europa i fjor, fikk Equinor flest henvendelser om de kunne produsere mer gass.

«Optimalisering»

– Forventer Equinor å klare holde seg til målene sine frem til 2030?

– Det gjør vi. Men samtidig må vi hele tiden sørge for at vi optimaliserer olje og gass-porteføljen, svarer han.

– Betyr «optimalisering» at du ikke med sikkerhet kan si at dere kommer til å nå målene deres innen 2030?

– Det viktigste for oss er å skape en fornybar divisjon som er lønnsom. Vi måler oss ikke selv på giga-watt, vi måler oss selv på at vi stadig øker kraftproduksjonen fra vår fornybar-portefølje med lønnsomme prosjekter.

Flere oppkjøp

Han viser til at Equinor også «optimaliserer» fornybarporteføljen. De to siste årene er det kjøpt et selskap i Polen. Det er også kjøpt et selskap i Danmark, et nylig i Brasil og to batteriselskaper i Storbritannia og USA.

– I tillegg har vi investeringene våre i Dogger Bank, forteller Equinor-toppen.

Dogger Bank er et gigantisk havvindprosjekt. Det skal bli verdens største havvindpark, og i løpet av sommeren ventes produksjonsstart.

Parken kan, ifølge Opedal, stå for hele fem prosent av Storbritannias strømbehov når den er i full drift, som ventes å være i 2024.

Fall på 10 prosent

Equinors regnskap for andre kvartal viser en nedgang i det justerte driftsresultatet før skatt, som nå ligger på 7,54 milliarder dollar, en betydelig nedgang fra 17,57 milliarder i 2022.

Videre viser rapporten at selskapets inntekter har falt til 23 milliarder dollar, en reduksjon fra det andre kvartalet i 2022 da de var på 36 milliarder.

Siden årets begynnelse, har Equinor-aksjen sett et fall på 10 prosent.