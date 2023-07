Kraftig oppgang i oljeprisen, men: – Det er noe som skurrer

Oljeprisen har steget mye den siste måneden. Analytikere peker på stram markedsbalanse som bidragsyter, men setter spørsmålstegn til produksjonskuttene fra OPEC.

PRISØKNING: Oljeprisen har den siste måneden steget mye.

I løpet av sommeren har oljeprisen fått et markant oppsving, og fredag markerte femte uke på rad med prisøkning for brentoljen.

Oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities peker på flere faktorer som har bidratt til prisoppgangen, både på tilbud- og etterspørselssiden.

– Saudi-Arabia og Russland gjennomfører sine tidligere annonserte kutt. Det viktigste slik jeg ser det er at markedet har begynt å tro på at sistnevnte faktisk gjennomfører sine kutt, som avtalt. I tillegg så har skiferoljeproduksjonen i USA flatet ut og vil trolig falle utover høsten, sier han.

– Oljeforbruket fortsetter å vise sterk underliggende utvikling til tross for mange spådommer om tilbakeslag for verdensøkonomien og tallene fra USA og Kina har vært bedre enn ventet, legger han til.

– Noe som skurrer

Oljekartellet OPEC er kjent for å ta grep når oljeprisen ikke er på ønsket nivå. I mai reduserte oljekartellet oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat per dag, og fra juli ville i tillegg Saudi-Arabia kutte oljeproduksjonen med én million fat per dag.

Saudi-Arabia annonserte senere å forlenge kuttet på én million fat per dag ut august. I tillegg har Russland varslet at de ville redusere oljeeksporten med 500.000 fat per dag i august.

Samtidig venter både OPEC, det amerikanske energidepartement (EIA), og det internasjonale energibyrået (IEA) at andre halvår vil preges av historisk høye oljelagertrekk. I snitt estimerer de lagertrekk på to millioner fat per dag i andre halvår.

– Med unntak av rebalanseringen av markedet i 2021, så har vi ikke sett så store lagertrekk siden 2007, sier Sparebank 1-analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

DEKKER OLJESEKTOREN: Teodor Sveen-Nilsen, aksjeanalytiker i Sparebank 1 Markets.

Men når det er varslet historisk høye lagertrekk fra oljeaktørene, får produksjonskuttene Sveen-Nilsen til å klø seg i hodet.

– Det er noe som skurrer der. Selv om markedet ser underliggende stramt ut, så får jeg litt vondt i magen når jeg ser Saudi-Arabia kutte produksjonen. Man kan spørre seg om de har sett noe på etterspørselssiden som andre ikke har sett, spesielt om det er noe underliggende svakheter i Asia.

– Man ser kanskje at det er litt schizofreni i OPEC, sier Sveen-Nilsen.

Hammer mener at det «til en viss grad» er motsigende at Saudi-Arabia kutter oljeproduksjonen når det er estimert historisk høye oljelagertrekk.

– OPEC selv har mest optimistiske anslagene så de siste produksjonskuttene virker litt offensive, sier Arctic-analytikeren.

– På den annen side så er det fortsatt stor frykt for tilbakeslag i verdensøkonomien og gruppen understreker at relativt stabile priser er «best for alle», så man kan jo også forstå det til en viss grad, sier Hammer.

Spår prisfall neste år

Analytikerne venter at oljeprisen vil holde seg høy i andre halvår. For 2023 antar Sveen-Nilsen en oljepris på 85 dollar per fat.

– Det blir et stramt oljemarked til høsten hvis vi får sesongmessig oppsving i etterspørselen, sier han.

Neste år har Sparebank 1-analytikeren 75 dollar som estimat.

– Det er basert på hva som er break-even pris på amerikansk skiferolje. Vi tror at oljeprisen vil ligge litt høyere enn det fordi OPEC kommer til å ha mer makt de kommende årene enn de har hatt de siste ti årene.