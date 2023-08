Kraftverket skal gjenoppbygges: – Blir dyrt

BRASKEREIDFOSS (E24): Nøyaktig hva kostnaden blir etter hendelsene i Braskereidfoss kraftverk er fortsatt usikkert. Men ifølge Hafslund må man «regne i hundre millioner».

Slik ser det ut torsdag ved Braskereidfoss kraftverk.

Da flomlukene ikke åpnet seg onsdag morgen, samtidig som uværet Hans herjet i landet, fikk Braskereidfoss kraftverk nasjonens øyne rettet mot seg.

Vannet begynte å renne over, og et av tiltakene som ble vurdert, var å sprenge opp lukene. Dette ble unngått da demningen brast.

Stig Morten Løken er viseadministrerende direktør for Hafslund Eco med ansvar for drift og vedlikehold. Han har ansvar for beredskapen rundt kraftverket.

– Det blir dyrt, sier Stig Morten Løken i Hafslund Eco, til E24.

– Det er klart at det har vært en dramatisk situasjon, sier han til E24.

– Når man ser rundt her får man en følelse av at det har vært krigstilstand.

– Én dam mindre

Når situasjonen har roet seg og ekstremværet er over, starter opprydningsarbeidet. Det blir kostbart.

– Nå har vi en dam mindre enn for to dager siden, og et kraftverk som er fylt med vann. Vi får et stort prosjekt med å rehabilitere kraftverkene og dammen, sier Løken.

Det endte med en brist i demningen og tømming av vannmagasinet onsdag.

– Det blir en lang periode fremover hvor vi må jobbe med rehabilitering og gjenoppbygge to kraftverk.

– Hvor store blir kostnadene?

– Det vet vi ikke, men vi kan hvert fall regne i hundre millioner. Det blir dyrt.

Ingen «flodbølge»

Løken opplyser om at dambrudd skjer veldig sjeldent, og at sist gang det skjedde var i 1976.

– Samtidig må vi ha med oss at dette er et klasse 1-anlegg, altså at det har laveste konsekvensklasse. Skadepotensialet var heldigvis begrenset uansett hva som hadde skjedd.

Det er ulike bruddkonsekvensklasser på dammer i Norge, de ulike klassene har ulike regelverk og sikkerhetsnivåer som skal tilfredsstilles. Jo flere husstander eller infrastruktur som rammes ved et eventuelt dambrudd, desto høyere er sikkerhetsklassen.

– Det har vært skriverier om flodbølge nedover Glomma, men det ville aldri skjedd.

Stig Morten Løken har «aldri vært i nærheten» av en situasjon lik den som har utspilt seg i Braskereidfoss kraftverk.

– Hva var det som skjedde i går og hvordan utviklet hendelsene seg utover dagen?

– Vi fikk vann inn i stasjonene og mellom stasjoner, og steder hvor det i utgangspunktet ikke skal komme vann. Vi fikk ikke opp luker og da stiger vannstanden på oversiden av luken.

Løken opplyser om at den første meldingen om at luker ikke ble åpnet, kom halv syv.

– Da vannet hadde steget høyt nok, begynte det å renne over dammen.

– Nå er kraftverkene fylt med vann opp til maskinnivå, men hverken vi eller politiet har fått fristilt området for ferdsel.

Det må gjøres kontrollvirksomhet for å bevege seg trygt inn til og i kraftverkene.

– Det er veldig sjelden noe som dette skjer, i min fartstid på 30 år har jeg aldri vært i nærheten av en sånn situasjon, sier Løken.

Torsdag ettermiddag ligger det en mast i vannet nær kraftverket, hvor det jobbes med å frigjøre kabler fra masten.

Politiet bekrefter torsdag ettermiddag til Østlendingen at strømmasta skal sprenges.

Politiet ber folk om å unngå å nærme seg området.