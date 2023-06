LO og NHO ønsker hydrogenløft: Sier ikke hva det vil koste

NHO og LO mener Norge trenger en storstilt hydrogensatsing for å nå klima- og industrimål. Det vil kreve mye kraft og store investeringer.

Tirsdag la NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik frem et felles forslag til hydrogenstrategi.

Tirsdag la LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid frem en felles hydrogenstrategi på Folkets Hus i Oslo.

De ønsker statens hjelp til å utløse hydrogensatsinger i Norge, og kommer med flere forslag til tiltak (se faktaboks lenger nede i saken).

De mener dette vil koste både for næringslivet og staten, men anslår ikke hvor mye.

«Vi har ikke forsøkt på å summere totalkostnadene av de forslagene som fremmes i denne strategien», skriver de i forslaget til strategi.

«Men vi er tydelig på at det vil kreve store investeringer og risikovilje i bedriftene, og betydelige statlige bidrag både til infrastruktur, kompetanse og forskning og utvikling, risikoavlastning gjennom differansekontrakter og investeringsstøtte til fabrikker, produksjons- og distribusjonsanlegg», skriver de.

– Et helt annet omfang

NHO og LO tror det vil vokse frem et betydelig marked for hydrogen. Hydrogen kan også erstatte fossil energi i industrien i Norge, påpeker de.

– Europa kommer til å etterspørre hydrogen i et helt annet omfang fremover, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Hydrogen er en forutsetning for å sikre jobbene i dagens industri, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hydrogenbransjen planlegger totalt 126 prosjekter i Norge, ifølge Norsk Hydrogenforum. Av disse er 51 produksjonsanlegg for hydrogen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mottok LO og NHOs forslag til hydrogenstrategi tirsdag. Han erkjenner at hydrogen ikke er gratis.

– Det er kostbart, sammenlignbart med bruk av naturgass og elektrisitet direkte. Men vi har noen klimaforpliktelser som ikke er helt uvesentlige, sier Aasland.

En rekke aktører har arbeidet med strategien, inkludert Aker Horizons, Celsa, El- og IT-forbundet, Equinor, Eramet, Fornybar Norge, Zero, Horisont Energi, Gen2 Energy, HydrogenPro, Nel Hydrogen, Norsk Hydro, Norsk Industri, Norsk Hydrogenforum, Statkraft, Offshore Norge og Yara, med flere.

– Krever noe støtte

E24 spør NHO-sjef Ole Erik Almlid hvorfor de ikke anslår hvor mye statsstøtte som trengs.

– Kostnadene er usikre. Det kommer blant annet an på hvor mange prosjekter man snakker om. Dette skal vi gå i dialog med regjeringen om, sier Almlid.

– Mange er bekymret for store subsidier, og dette vil kreve en god del subsidier?

– Det krever noe støtte, men det er antageligvis overdrevet hvor mye vi snakker om, sier han.

Han peker på at myndighetene også kan gjøre mye gjennom måten offentlige anskaffelser gjøres på, og at differansekontrakter kan være med på å etablere et norsk hydrogenmarked.

– Jeg ønsker ikke at dette bare skal handle om subsidier. Dette er et marked som kommer til å eksplodere, og næringslivet trenger drahjelp til å komme i gang. Det ser vi også at andre land i USA og Europa gjør, legger Almlid til.

– Er det snakk om noen milliarder eller titalls milliarder?

– Hvor dyrt det blir, det vet vi ikke. Spørsmålet er hva som er alternativet? Det virker som om mange er blitt allergiske mot subsidier det siste året, sier han, og advarer mot at bedrifter kan styre unna Norge.

– Hvis det er for stor risiko å satse i Norge, så satser de i andre land som i USA og Europa, sier NHO-sjefen.

– Ingenting planlagt i Norge

Norske Hydrogenpro produserer i dag elektrolysører elektrolysøreren elektrolysør splitter hydrogen fra vann ved hjelp av strøm i Kina. Nå vil de etablere fabrikk i USA.

– Vi jobber med å finne lokalisering i Texas, og regner med å være klare til produksjon av elektrolysører i USA i slutten av neste år, sier konsernsjef Tarjei Johansen i Hydrogenpro til E24.

Kapasiteten skal være på 500 megawatt, om lag på nivå med fabrikken Nel satte i drift i Porsgrunn i fjor. Nel ser for øvrig også til USA. Hydrogenpro har et mål om kapasitet på fem gigawatt i løpet av fem år.

– Per i dag er ingenting av dette planlagt i Norge. Det blir planlagt i USA og Europa. Vi har en samarbeidspartner i Europa som skal bygge produksjonsanlegg for hydrogen med vår teknologi, sier Johansen.

Han skulle ønske at det også ble satset mer på grønt hydrogen i Norge, men mener at regjeringen legger best til rette for hydrogen produsert fra gass.

– Norge sakker veldig akterut på grønt hydrogen nå, sier han.

Konsernsjef Tarjei Johansen i Hydrogenpro.

– Må ha nok kraft

Hydrogensatsinger krever mye strøm. Bare innen 2030 kan det være behov for 6–12 terawattimer (TWh) strøm til hydrogenbransjen, ifølge NHO og LO. Det tilsvarer om lag 4–9 prosent av Norges nåværende kraftforbruk.

– Vi må ha nok kraft, sier Følsvik.

Tidligere har LO og NHO sammen med regjeringen diskutert behovet for et storstilt kraftløft for å sikre strøm til industri- og klimasatsinger.

– Skal vi lykkes med hydrogensatsingen må vi også lykkes på kraftsiden. Vi må ha mye mer fornybar kraft tilgjengelig, sier Aasland.

Han nevner vindkraft på land som en kraftkilde som kan bidra med mye kraft på kort sikt.

– Alle som er opptatt av hydrogen bør også være opptatt av vind på land, sier Aasland.

NHO-sjefen mener mer må gjøres for å nå Norges klimamål for 2030, og er bekymret for at mange nå påpeker at målet kan bli svært krevende å nå.

– Vi må slutte å si at vi ikke skal gjøre det, sier Almlid.

Dette ønsker LO og NHO: LO og NHO mener at hydrogen kan gi tusenvis av høyproduktive arbeidsplasser i Norge. De mener at denne næringen kan stå for en nasjonal omsetning opp mot 83 milliarder kroner årlig i 2030, og viser da til beregninger fra McKinsey. De ønsker satsing både på hydrogen laget med fornybar energi gjennom elektrolyse (såkalt grønt hydrogen) og hydrogen produsert fra gass kombinert med CO₂-lagring (såkalt blått hydrogen). Dette foreslår LO og NHO: Norge skal produsere og bruke minst 250.000 tonn fornybart og lavkarbon hydrogen i 2030. Da bør minst fem fullskala prosjekter i industrien være realisert, mener de Norsk hydrogeneksport på 2030-tallet skal utgjøre 10 prosent av EUs hydrogenetterspørsel, rundt to millioner tonn hydrogen per år (dette tilsvarer om lag 10 prosent av norsk gasseksport) Norske produsenter av elektrolysører (som Nel og Hydrogenpro) skal ha en markedsandel på inntil 25 prosent av EUs etterspørsel, tilsvarende en årlig produksjonskapasitet på 7–10 gigawatt i 2030. Norsk leverandørindustri bør ha inntil fem prosent markedsandel i det globale markedet for brenselceller, tanker, sensorer, målinger og koblinger. For å få til dette foreslår LO og NHO blant annet: diverse krav og støtteprogram som skal utløse mer bruk av hydrogen og ammoniakk

støtte til hydrogen og ammoniakk gjennom såkalte differansekontrakter differansekontrakter med differansekontrakter kan staten for eksempel dekke forskjellen (differansen) mellom prisen på hydrogen og prisen på fossil energi for en hydrogenprodusent eller en forbruker, slik at det blir mer attraktivt å ta i bruk hydrogen

virkemidler som investeringsstøtte, lån, garantier, egenkapital eller andre mekanismer for å utløse investeringer i produksjon av elektrolysører i Norge

at staten legger til rette for hydrogenrør til Europa, nok CO₂-lagringskapasitet på norsk sokkel og eksportterminaler for hydrogen Vis mer

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mottar forslaget til hydrogenstrategi fra LO og NHO.

– Vil koste en del

– Det er klart det vil koste en del, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum til E24.

Hun sier at Norsk Hydrogenforum har foreslått en første utlysning der staten tilbyr en form for støtte kalt differansekontrakter differansekontraktermed differansekontrakter kan staten for eksempel dekke forskjellen (differansen) mellom prisen på hydrogen og prisen på fossil energi for en hydrogenprodusent eller en forbruker, slik at det blir mer attraktivt å ta i bruk hydrogen for 25.000 tonn hydrogen i en periode på ti år.

– Nå er det krevende å regne på kostnader med den siste tidens prisstigning, men vi anslår at den utlysningen kan koste opp mot tre milliarder kroner, fordelt over ti år. Det er ikke et veldig avskrekkende beløp, sier Wilhelmsen.

Hun mener at norske myndigheter allerede er i gang med å gi en helt nødvendig starthjelp, og at virkemiddelapparatet tildelte rundt to milliarder til bransjen i 2022.

– Jeg syns det har vært en uheldig subsidiedebatt nå. For det er jo ikke noen tvil om at det grønne skiftet kommer til å koste. Men det er ikke noen avskrekkende beløp, sier hun.

Noen av tiltakene som foreslås er ikke direkte støtte, som at offentlige avskaffelser må brukes til å stimulere hydrogenmarkedet.

– Det er mange tiltak vi foreslår som ikke vil koste noe. Og det er en investeringsvilje i næringslivet. Det hentes inn kapital og det er ganske mange som er villige til å ta en risiko, sier hun.