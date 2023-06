Ønsker mer elektrisk tungtransport: – Med denne planen kan vi ta viktige skritt

Mandag fikk regjeringen overrakt en plan for utbygging av ladestasjoner for elektriske busser og lastebiler. – Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (i midten) fikk mandag overrakt en plan for utrulling av ladere til elektrisk tungtransport. Her sammen med Ove Myrvåg i Statens vegvesen (t.v.) og Finn Aasmund Hobbelstad i Nye Veier.

Mandag fikk regjeringen en plan fra Statens Vegvesen, Enova og Nye veier om hvordan det kan bygges ut ladestasjoner som legger til rette for økt bruk av elektrisk tungtransport på norske veier.

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en melding.

Han tror at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i utslippskuttene som elektriske personbiler.

– Men det forutsetter lademuligheter. Med denne planen kan vi ta viktige skritt på veien mot elektrifisering av tungtransporten, sier Nygård.

Satser på sentrale strekninger

I planen har Statens vegvesen, Enova og Nye Veier blant annet kartlagt hvor i landet det er mest trafikk, og hvor det først bør legges til rette for ladestasjoner.

Planen legger opp til en første fase der det legges til rette for mer elektrisk langtransport på enkelte sentrale strekninger med 10-20 ladestasjoner. Blant disse er Oslo-Svinesund og «8-timers-strekningene» Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

I senere faser foreslår planen å rulle ut ladestasjoner 80–100 steder langs riksveiene. Planen trekker blant annet frem behovet for ladere i viktige korridorer for godstransport i Sør-Norge, og langs aksen Bodø-Fauske-Narvik-Tromsø i nord.

Regjeringen har lagt opp til at det å etablere og drive ladestasjoner for tungtrafikken raskest mulig skal skje uten offentlig støtte.

«Dette gir føringer for planen og innebærer at det er en behovskartlegging, og ikke en plan med oversikt over strategier, virkemidler eller detaljert tidsplan for gjennomføring», skriver Statens vegvesen, Enova og Nye Veier i planen.

Det selges flere elektriske biler og busser som andel av nybilsalget, men lastebiler henger noe etter, ifølge en fersk plan fra Statens vegvesen, Enova og Nye Veier.

Viktig for klimakutt

I en fersk rapport fra Klimadirektoratet om mulige klimatiltak frem mot 2030 nevnes det å oppnå 100 prosent elektrisk andel i salget av nye lastebiler som et sentralt tiltak i transportsektoren.

Regjeringen har satt seg et mål om å kutte innenlandske klimautslipp med 55 prosent innen 2030. Det betyr at utslippene må ned fra rundt 49 millioner tonn årlig til rundt 23 millioner tonn årlig.

«Dersom vi kan få 10.000 ekstra utslippsfrie lastebiler på veien innen 2030 kan dette ha en utslippsreduksjon på opptil 500.000 tonn CO2-ekvivalenter per år», skriver aktørene i planen.

Nylig la flere samferdselsetater frem en rapport som sa at det var urealistisk for transportsektoren å nå klimamålene for 2030. Bak denne rapporten sto Avinor, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye veier.

– De gjennomførte analysene viser at det ikke er mulig å nå klimamålene med realistiske tiltak og tilhørende nødvendig virkemiddelbruk innen 2030, het det i rapporten fra seks etater – Avinor, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye veier.

– Fortest mulig

Regjeringen la i desember frem en ladestrategi, og den nye planen fra Statens vegvesen, Enova og Nye Veier er en oppfølging av denne.

De tre aktørene sier at målet tidligere var å rulle ut ladeinfrastrukturen gradvis.

«Med en eventuell høyere ambisjon for utslippsreduksjon i 2030, og med stadig flere bilmodeller på veiene, er dette ikke lenger en like tydelig strategi», heter det i planen.

«Vi nærmer oss et punkt der mest mulig må bygges fortest mulig», skriver de.

Mangler kraft og nett

En bekymring for å få realisert planen om flere ladestasjoner er mangel på kraft og nett, opplyser Statens vegvesen, Enova og Nye Veier i planen.

«Gjennom arbeidet med kunnskapsgrunnlag og ladeplan har det kommet en systematisk og vedvarende tilbakemelding fra aktørene i verdikjeden for lading: Det er krevende å få tilgang til kraft», skriver de.

Planen peker på at tilknytning, saksbehandlingstid og begrensninger i nettet fremstår som den største hindringen for å få elektrifisert tungtransporten i Norge.

«Flere ladeoperatører melder om ladestasjoner som ikke lar seg realisere eller som er satt på «vent» på uviss tid. Tilbakemelding fra nettselskapene kan ta tid, andre aktører kan ha låst kapasitet i nettet, og det oppleves som om nettselskapene er for passive i forhold til utvikling av strømnettet», skriver aktørene.

Ti prosent elektriske lastebiler

Nesten ti prosent av de nye lastebilene som er solgt så langt i 2023 går på strøm, opplyser regjeringen. De ønsker at andelen skal øke enda raskere, og mener at den ferske planen kan bidra til dette.

Ved utgangen av 2022 var det registrert 68.407 lastebiler i Norge, og om lag 35.000 av disse benyttes til godstransport i Norge. Det var 455 elektriske lastebiler, opplyses det i planen.

Planen påpeker også en rekke krav som stilles til ladestasjoner. Blant annet skal avkjørselen være lagt til rette for tunge kjøretøy, det skal være oppstillingsareal som ikke krever rygging, det skal være minst fire uttak med høy effekt, og det skal være enkelt å lade og betale. I tillegg skal ladestasjonene ha tilgang til toalett og håndvask.

– Jeg tror det er mulig å få til en tilsvarende utvikling for tunge biler som den vi har sett for personbiler, men det forutsetter at lastebiler som skal dekke lange strekninger kan lade underveis. Ladingen må dessuten kunne kombineres med sjåførenes lovpålagte pauser, sier Nygård.

Slik ser Statens vegvesen, Enova og Nye Veier for seg de ulike fasene i utbyggingen av ladestasjoner for elektriske tungtransport.