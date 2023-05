Frykter å tape kampen om egen kraft: – Oppleves urettferdig

Norge produserer for tiden rundt 155 terawattimer (TWh) strøm i et vanlig år, mens forbruket er på om lag 140 TWh.

Om kraftforbruket øker eller ikke vil avhenge av strømprisene, og om det er nok kraft tilgjengelig. Mens regjeringen ønsker å bygge ut mer kraft til klimatiltak og ny industri, vil flere andre partier heller prioritere kraften strengere.

Noen spørsmål og svar rundt kraft og ulike teknologier:

Hvordan kan energieffektivisering bidra?

Energieffektivisering kan frigjøre betydelige mengder kraft. Energikommisjonen har foreslått et mål om å frigjøre 20 TWh gjennom effektivisering innen 2030, men mener det trengs 40 TWh ekstra kraftproduksjon i tillegg. Energieffektivisering vil kunne koste penger for husholdninger og bedrifter som for eksempel kjøper varmepumper, etterisolerer eller kjøper nye dører og vinduer

Hvordan kan vindkraft på land bidra?

Vindkraft på land er ifølge NVE lønnsomt ved vanlige norske strømpriser og kan teknisk sett gi mye strøm, men er omstridt mange steder. Behandlingen av vindkraftsaker ble satt på vent i 2019. Nå er den i gang igjen, men bare noen få prosjekter behandles. Det tar 6–7 år å få et større vindkraftverk i gang, og dermed er det lite sannsynlig med noe særlig ny vindkraft på land før 2030. I tillegg har turbinkostnadene økt med 25–40 prosent det siste året, ifølge Wind Europe.

Hvordan kan vannkraft bidra?

Vannkraft kan gi mye strøm, og har den viktige egenskapen at den kan lagres. NVE har tidligere anslått et potensial på 23 TWh. Hele 390 vassdrag er vernet, og større utbygginger i disse vil være svært omstridte. Statkraft jobber for tiden med å oppgradere noen prosjekter, men først og fremst for å øke maksimalproduksjonen, og ikke for å gi så mye ekstra strøm.

Hvordan kan havvind bidra?

Havvind er ventet rundt 2030, og bidrar derfor ikke med kraft de nærmeste årene. Utpå 2030-tallet kan det bli mye vindkraft. Skulle hele regjeringens mål om 30 gigawatt havvind bli bygget ut, kan det gi like mye kraft som hele Norges forbruk i dag, kanskje 120 terawattimer per år. Men det kreves store subsidier, regjeringen venter å gi ni milliarder kroner i støtte bare for første fase av området Sørlige Nordsjø 2 på 1.500 megawatt.

Hvordan kan solkraft bidra?

Solkraft utgjør i dag en svært liten andel av norsk kraftproduksjon, men kan ifølge solbransjen bidra mer. Solenergiklyngen tror det kan bygges 8–10 TWh innen 2030, hvis regjeringen fjerner hindre og legger til rette. Ifølge Multiconsult er det et teoretisk potensial på hele 66 TWh på norske tak.

Hvordan kan kjernekraft bidra?

Kjernekraft kan levere mye og stabil kraft, men det vil ta tid for Norge å utvikle et rammeverk for dette. Bransjeaktøren Norsk Kjernekraft tror det er mulig å bygge ut kjernekraft i Norge tidligst om 10–15 år. Mange land åpner nå for nye satsinger på kjernekraft, inkludert Sverige. Rolls-Royce venter å tilby mindre reaktorer (SMR) på 470 megawatt (2,5–4 TWh strøm per år) til om lag 27 milliarder kroner per stykk.