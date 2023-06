Fornybarbransjen ber om utsatt havvind-frist

Fornybar Norge frykter at for få aktører skal være med på havvindsatsingen sør i Nordsjøen, og ber om 6–8 ukers utsettelse av en viktig frist. – Opptatt av at vi klarer å ta igjen forsinkelsen, sier organisasjonens leder Åslaug Haga.

HAR SENDT BREV: Administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge er bekymret for aktørmangfoldet i havvindsatsingen.

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge har sendt brev til Olje- og energidepartementet med bønn om om utsettelse av fristen for prekvalifisering prekvalifiseringRegjeringen krever at selskaper som skal bygge ut havvind først må forhåndsgodkjennes gjennom såkalt prekvalifisering av selskaper som skal satse på havvind i området Sørlige Nordsjø II.

Brevet er signert administrerende direktør Åslaug Haga og direktør for produksjon og bærekraft Øistein Schmidt i Fornybar Norge.

Her foreslår de at departementet vurderer en utsettelse av fristen på seks til åtte uker. 4. august er opprinnelig frist.

Overfor E24 vedgår Haga at Fornybar Norge samtidig er opptatt av at man kommer raskt i gang med havvindutbyggingen.

– Vi er opptatt av, som vi skriver i brevet, at vi klarer å ta igjen denne forsinkelsen senere i prosessen, sier Haga til E24.

Regjeringens ambisjon er at havvindparken Sørlige Nordsjø II skal stå ferdig i 2030. Dette har næringsminister Jan Christian Vestre lovet.

Fornybar Norge deler denne ambisjonen.

– Vi har snakket masse om tempo. I disse løpene, som går over mange år, så er seks til åtte uker lite for å komme riktig i gang. Kommer vi riktig i gang, er det også lettere å ta inn igjen forsinkelsen, sier Haga.

– Vi trenger aktørmangfold

Årsaken til at organisasjonen foreslår utsettelse er hensynet til aktørmangfold og konkurranse.

Selskaper som ønsker å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø II, kan søke om å såkalt prekvalifisering. Da må de dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet. Mellom seks og åtte søkere får delta i en auksjon.

Fornybar Norge frykter at det ikke blir mange nok aktører med i prekvalifiseringen dersom fristen ikke utsettes.

– Vi mener det er viktig at vi får med oss de store aktørene i dette, og også de mindre. Det er ulik kapasitet i selskapene, og endringene i markedet har vært store, sier Haga.

– Det har vært flere hundre spørsmål til regjeringen i forbindelse med utlysningene, sier hun.

Fornybar Norges vurdering er at regjeringen vil trenge mer tid på å vurdere de mange spørsmålene.

Endringene knyttet til kostnader er et av forholdene som skaper ekstra utfordringer for aktørene, mener organisasjonen.

I brevet skriver organisasjonen at «de raske kostnadsøkningene i den senere tid gjør at flere aktører kan ha behov for bl.a. å avlaste egenkapitalkrav gjennom ulike varianter av prosjektfinansiering prosjektfinansieringprosjektfinansiering vil si at selskaper lånefinansierer prosjekter, i stedet for å dekke utgiftene med penger fra egen kasse».

– Endringene gjør at regnestykkene blir vanskeligere og at uforutsigbarheten blir større, sier Haga.

Hun understreker at organisasjonen har medlemmer som vil kunne rekke den opprinnelige fristen 4. august, men at de også har medlemmer som vil «slite med å gjøre en god jobb» før 4. august.

– De største selskapene har de største ressursene å sette på. Utfordringen for de mindre er veldig mye større, sier hun, og legger til:

– Vi trenger aktørmangfold for å sikre konkurranse. Det er nettopp det vi har lært fra petroleumsvirksomheten, at kombinasjonen av de store og de mindre er veldig bra. Det har bidratt til innovasjon og kostnadsreduksjon.

Bred uenighet om satsingen

For å sikre at noen faktisk vil by på retten til å bygge ut feltet, valgte flertallet på Stortinget i siste liten å bedre tilbudet til interesserte havvindutbyggere kraftig: Sammen med SV, MDG og KrF ble regjeringspartiene i slutten av mai enige om å øke det statlige støttetaket fra 15 til 23 milliarder kroner.

Økningen har fått stor oppmerksomhet. Høyre trakk seg fra forhandlingene fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt. Tidligere leder av Energikommisjonen Lars Sørgård har uttrykt bekymring for at prislappen på havvindsatsingen kan bli nærmere 50 milliarder kroner.

Både Høyre og Venstre har ønsket en utbygging med hybridkabler, men enigheten med flertallet på Stortinget innebærer at det ikke blir lagt slike. Hybridkabler innebærer at kraften fra Sørlige Nordsjø sendes både til land i Norge og til et annet europeisk land, hvor prisene gjerne er høyere. Dette kan gjøre prosjektene mer lønnsomme, mener utbyggerne.

Men det å åpne for hybridkabler ville ha utsatt prosjektet med to år, mener olje- og energiminister Terje Aasland.

De to prosjektene som regjeringen vil åpne for utvikling i løpet av 2023 er første fase av Sørlige Nordsjø II samt Utsira Nord. I Sørlige Nordsjø II skal det være bunnfaste vindmøller på 60 meters dyp, mens Utsira Nord skal ha flytende vindturbiner.

Regjeringen åpner etter planen for prosjekter som totalt kan levere 1.500 megawatt strøm hver. Når også fase to av Sørlige Nordsjø II er bygget ut, kan hele dette feltet levere 3.000 megawatt strøm.