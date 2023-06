TØRT: Det var svært lav vannstand i Mjøsa og andre innsjøer i Sør-Norge i april i fjord. Illustrasjonsbilde.

Klimaendringene treffer oss alle

Klimakrisen blir ikke løst, i den forstand at alt blir som det engang var. Vi kan unngå de mest dramatiske utfallene, men vi må uansett forberede oss på omfattende endringer. Derfor legger regjeringen i dag fram vår klimatilpasningsmelding. Det er ti år siden sist.

Espen Barth Eide Klima- og miljøminister (Ap)

E24s faste spaltister skriver jevnlig og gir uttrykk for sine egne holdninger.

Vi ser det stadig oftere. Været blir mer ekstremt. Styrtregn fyller kjellere og legger gater og parkeringsplasser under vann. Skibakker mangler snø og må stenge. Tørke ødelegger bondens avlinger. Flom river grunnen vekk under broer, veier, hus og uthus. Klimaendringene rammer hele samfunnet, og Norge slipper ikke billig unna.

Klimaforskerne er tydelige i sin tale: De mange værrekordene i Norge de siste årene er helt i tråd med det vi kan vente oss som følge av klimaendringene. Vi lever på det kontinentet som varmes opp raskest, og jo lenger nord vi kommer i Europa, jo fortere går det. Dette betyr at vi vil merke stadig mer og raskere klimaendringer i Norge. Vi må ha en god plan for hvordan vi skal møte dette.

Derfor legger regjeringen i dag fram vår klimatilpasningsmelding. Det er ti år siden sist. I dag vet vi mye mer, både om hva som allerede skjer og hva som vil treffe oss framover. Den årlige nedbøren i Norge har økt med cirka 20 prosent sammenlignet med år 1900. I 2020 fikk vi 26 prosent mer nedbør enn normalt. Vi vil få høyere temperaturer, mer nedbør, flere regnflommer og mer skred framover. Samtidig kan vi komme til å oppleve uvant lange tørkeperioder, akkurat som den vi nå er inne i Sør-Norge.

Vi ser også endringene mange steder i naturen. Skisesongen blir kortere, mens vekstsesongen blir lengre. Arter forflytter seg nordover. Trekkfuglene kommer tidligere på våren. Framover vil vi se endringer i alle de store økosystemene – det vil si hav og kyst, ferskvann, våtmarker, åpent lavland, skog og fjell.

Les også Dette er E24s nye spaltister

Klimaendringene skjer aller raskest i Arktis, og samisk kultur og næringsvirksomhet er særlig utsatt.

De siste årene har stadig flere reineiere måttet fore reinsdyrene, fordi mer vekslende temperatur gjør at det dannes islag som gjør beiter utilgjengelige der vi tidligere hadde tørr, lett snø. Dette er et tidlig eksempel på hvordan klimaendringene rammer næringsinteresser i Norge.

Det vil komme stadig flere: Turistnæringen må forberede seg på kortere sesong i slalåmbakkene og færre besøkende. Bøndene kan nok forberede seg på lengre vekstsesong, men også på heftigere nedbør, erosjon og hyppigere tørke. Befolkningen må forberede seg på nye krav fra forsikringsselskapene til sikring av eiendom mot ekstremvær. Stadig flere eiendommer, ja kanskje hele områder, vil kanskje ikke lengre kunne forsikres, fordi risikoen for gjentagende naturskade er for stor.

Statens vegvesen og Nye Veier må planlegge for nye nedbørsmønster og hyppigere ras. I tillegg må helsesektoren forberede seg på nye utfordringer som skyldes klimaendringene, blant annet nye sykdommer, helsefarlige hetebølger og indirekte helseeffekter knyttet til mat og vann.

Klimaendringene vil dessverre påvirke oss mer og mer fremover, og gripe direkte inn i hverdagen vår.

Klimaendringene rammer selvsagt ikke bare Norge, men også verden rundt oss. Hardest rammes fattige og sårbare land. Tørke og massiv nedbør reduserer matsikkerheten og kan bidra til økt konflikt og mer migrasjon. Klimakrisen rager nå helt på topp over internasjonale sikkerhetstrusler, tett sammenvevd med naturkrisen og fattigdomskrisen. Dette er globale utfordringer som krever utstrakt internasjonalt samarbeid. Her har Norge en viktig rolle å spille.

Det kan kanskje være fristende å stikke hodet i sanden og håpe at alt dette går over. Men det gjør det dessverre ikke. Uansett hvor sterk klimapolitikk vi får til og hvor raskt: Klimakrisen blir ikke løst, i den forstand at alt blir som det engang var. Vi kan unngå de mest dramatiske utfallene, men vi må uansett forberede oss på omfattende endringer de nærmeste tiårene som vil påvirke vår natur, økonomi, helse og sikkerhet.

Det viktigste tiltaket for å snu denne utviklingen er selvsagt å stanse oppvarmingen av kloden. Klimagassene vi slipper ut i dag blir i atmosfæren i mange hundre år, så ethvert ytterligere netto utslipp gjør livet til våre barn og barnebarn og alle som følger etter dem vanskeligere å bære.

Samtidig som vi gjør alt vi kan for å stagge oppvarmingen, må vi omstille oss til et klimarobust samfunn som kan håndtere flere oversvømmelser, mer tørke, flom, skred og økende havnivå. Det er ikke enten/eller, men både-og: Klimakutt og tilpasning.

Regjeringen legger i dag frem vår plan for hvordan vi skal tilpasse natur og samfunn til et endret klima og omstille oss til å bli et klimarobust samfunn. Budskapet i den nye klimatilpasningsmeldingen er at alle må bidra, her og nå. Vi vet allerede at konsekvensene av klimaendringene rammer alle sektorer og næringer, fra landbruk, fiskeri og naturforvaltning, til helse, kultur og samferdsel. Regjeringen vil sikre at dette skjer raskere og mer effektivt gjennom et forsterket styringssystem for helhetlig klimatilpasning.

Vår plan for klimatilpasning inneholder mange grep for å gjøre klimatilpasning til en mer integrert del av politikk og planlegging, i alle sektorer. Kommunene spiller en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet. De må håndtere mange av utfordringene med styrtregn, overvann, flom, skred, jordras og havnivåstigning. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for det lokale arbeidet. Derfor ser vi på endringer i både plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften som kan gi klimatilpasning høyere prioritet i kommunene.

Det har vært stort engasjement rundt arbeidet vårt med stortingsmeldingen. Hundrevis av offentlige og private aktører har kommet med innspill.

Mange kommuner etterlyser bedre samordning sentralt. Det får de. Det er nettopp styringen og samordningen av klimatilpasningsarbeidet i ulike sektorer som er et av hovedgrepene i strategien vår.

Næringslivsaktører etterlyser mer synlig politisk eierskap og tydeligere styring fra det offentlige. Det får de. Denne meldingen er et resultat av dedikert samarbeid på tvers av departementer og sektorer. Som klima- og miljøminister koordinerer jeg regjeringens samlede innsats.

Flere etterlyser mer kunnskap bedre metodikk og veiledning for å vurdere fysisk klimarisiko og konsekvensene av klimaendringer. Det får de. Vi innfører nå en regelmessig oppdatering av kunnskapsgrunnlag og verktøy, og nye sårbarhetsanalyser hvert fjerde år. Vi skal også utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene.

Vi vet at vi må stagge klimagassutslippene. Og vi vet vi må tilpasse oss de klimaendringene som kommer som følge av de vi allerede har sluppet ut. Det er bare å brette opp ermene og få opp farten på begge felt.

Les også Matvarebransjen bør fremme sunn mat for barn