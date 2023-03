Oljeprisen faller: – Risiko for at det kan gå katastrofalt dårlig

Den senere tids sveitsiske bankdrama setter spor i oljeprisen. Investorer frykter dramatisk fall i etterspørselen, lignende den man så i kjølvannet av finanskrisen i 2008, ifølge analytiker.

IKKE PENT: Oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, sier det er redsel i oljemarkedet etter bankuroen. – Om vi skulle komme i en ny 08–09-krise blir det jo ikke pent.

Siden 08.00 mandag morgen har prisen for et fat nordsjøolje vinglet mellom 70 og 72 dollar fatet.

– Det er en redsel for at etterspørselen skal ned i en ny 2008–2009-dump, sier oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop til E24.

Oljeetterspørselen og oljeprisen falt nemlig kraftig i kjølvannet av finanskrisen i 2008, som hadde utspring i USA. Julaften 2008 var oljeprisen nede i 36,6 dollar per fat.

Redselen kommer etter den senere tids bankdrama, hvor både Silicon Valley Bank og Silvergate gikk over ende for litt over en uke siden, og nyheten om at kriserammede Credit Suisse nå blir kjøpt opp av storbanken UBS.

Har advart

Schieldrop sier at sjefen i saudiske Aramco, Amin H. Nasser, har vært ute og advart om å være forsiktig.

– Det er en stram tilbud- og etterspørselsbalanse nå. Det er en risiko for at det kan gå katastrofalt dårlig, sier Schieldrop.

Schieldrop beskriver hvordan bankuroen kan smitte over i oljeprisen slik:

– Den krisen vi har nå er negativt for bank, og det som er negativt for bank er negativt for kreditt og dermed for økonomiene. Det gir svakere anslag for global vekst, sier Schieldrop, og forklarer at dette skyller videre over i oljen.

Amin H. Nasser er sjef for det saudiske oljeselskapet Aramco, et av verdens største oljeselskaper målt i omsetning.

Risiko vs. realiteter

Likevel er det sprik mellom risikoen flere nå ser, og de faktiske realiteter, ifølge Schieldrop.

– Amerikanske oljelagre falt forrige uke, de lange kontraktene ligger stødig og global etterspørsel etter jetbensin stiger kraftig, sier oljeanalytikeren.

I februar var etterspørselen på 5,5 millioner fat, og nå har den steget til 5,7 millioner fat. Neste uke er den ventet å stige til 5,9 millioner fat, ifølge Schieldrop.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal komme opp i samme etterspørsel på rundt 8 millioner fat, som i 2019, sier Schieldrop, og legger til:

– Om vi skulle komme i en ny 08–09-krise er det jo en annen sak. Skulle det vise seg å bli det, da blir det jo ikke pent.

– God kjøpsmulighet for oljeaksjer

Likevel er han tydelig på at han ikke tror at det kommer til å skje.

– I så fall er dette kanskje en god kjøpsmulighet for oljeaksjer, sier Schieldrop.

Han tolker dagens utslag i Aker BP-aksjen og Equinor-aksjen så langt, som er ned henholdsvis 0,89 prosent og 1,15 prosent klokken 11.30, slik:

– Markedet har ikke full panikk og tror vi skal rett ned til en oljepris på 35 dollar fatet igjen. Hvor stor risiko man skal tillegge det som nå skjer vil være opp til den enkelte, sier Schieldrop.

Oljeanalytikeren forklarer at Opec-landene Opec-landeneOpec-landene er Algeria, Angola, Ekvitorial-Guinea, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Den demokratiske republikken Kongo, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Venezuela. nå produserer nær maksimum, men tror at Saudi-Arabia ikke vil ha noe imot å kutte i produksjonen om det trengs.

– Det er flere som har fremmet at de vil kutte om prisen faller under 70 dollar fatet. Derfor kan dette prisnivået være et bra område å kjøpe på, sier Schieldrop.