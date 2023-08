RAS: – Klimakrisens grimme ansikt er styrtregn, ras, skred og oversvømmelser, skriver spaltisten. Her fra jordskredet i Vistdal i Molde.

Det gikk som vi fryktet i sommer

En fersk meningsmåling viser at klimaengasjementet svekkes. Samtidig slo sommeren 2023 alle de rekordene vi ikke vil se slått.

Espen Barth Eide Klima- og miljøminister (Ap)

Den ene dagen etter den andre ble den varmeste som noen gang er målt på kloden. Tørkeperioder og vannmangel truer matproduksjonen mange steder i verden. Skogbranner herjer. Her i Norge har vi sett klimakrisens grimme ansikt i voldsomme styrtregn, fulgt av ras, skred og oversvømmelser.

Dette er ikke fremtidsbilder. Det skjer nå. Det er dette vi har blitt advart mot, i tiår etter tiår. Vi snakker ikke lengre om små, gradvise endringer, men om grunnleggende forstyrrelser i hele klimasystemet.

Samtidig viser en fersk meningsmåling fra Opinion at klimaengasjementet har blitt svekket, ikke minst hos unge mennesker. Ikke fordi de er mindre bekymret, snarere fordi flere føler en form for apati, en opplevelse av at det ikke nytter, at skolestreikene ikke førte til nødvendig handling.

Dette tar jeg på aller største alvor. For det er jo helt riktig at de endringene vi vet må til, ikke går fort nok. Hverken her i Norge eller noe annet sted.

Om vi skal holde oppvarmingen av kloden under 1,5C, må utslippskurven for kloden som helhet snus senest i 2025. Deretter må den peke raskt nedover. Det er en oppgave så stor at den overstiger det meste av hva vi som sivilisasjon har stått overfor. Samtidig har vi heller aldri vært så godt forspent til både å forstå dybden i utfordringen og til å ta i bruk løsningene. For vi vet jo hva som må til. Stikkordene er energiomstilling, mer natur og bærekraftig bruk av ressursene.

For det første trenger vi en dyptgripende energiomstilling. De fossile utslippene må ned og så bort.

Det betyr at verdens energisystemer må endres bort fra kull, olje og gass, til fordel for fornybare og andre utslippsfrie alternativer. I denne miksen vil det eneste som måtte være igjen av fossile energikilder ha blitt utslippsfrie, som f.eks. «blå» hydrogen med karbonfangst.

Sammen med en stadig større gruppe land, fra vestlige industriland til mange av de mest utsatte landene i sør, jobber Norge derfor for at høstens klimatoppmøte skal slå fast det G7-lederne allerede har gjort; at alt fossilt brensel uten karbonfangst skal fases ut. Og for å fase noe ut, må nødvendigvis også de nye løsningene fases inn, det være seg i produksjon, distribusjon og bruk av utslippsfri energi. Derfor jobber vi på spreng for å legge til rette for mer kraft, mer nett, karbonfangst og nye hydrogen- og ammoniakkløsninger.

Så er det viktig at den rene energien som nå bygges ut, faktisk erstatter den fossile, og ikke bare supplerer den. Siden vi neppe vil få ubegrensede mengder ren energi, må vi samtidig bli mye flinkere til å prioritere energibruken.

For det andre må vi ta mye bedre vare på naturens karbonlagre.

Siden «netto null» er utslipp minus opptak, og siden skog, myr, våtmarker og hav står for det meste av opptaket, hjelper det lite å redusere utslippene hvis man samtidig lar rovdriften på naturen fortsette.

Her ser vi faktisk endelig noen gode nyheter: I næringsliv, politikk og i befolkningen generelt ser vi en mye sterkere forståelse av naturens og biomangfoldets rolle enn for bare få år siden. Naturrisiko er på full fart inn i styrerommene og politiske beslutningsprosesser.

Å ta vare på natur står også stadig mer sentralt i kommunene, som har førstelinjeansvaret for klok arealplanlegging. Regjeringen jobber med forbud mot nedbygging av myr og våtmarker, og har nettopp presisert overfor fylker og kommuner at tap av karbonrike områder skal unngås så langt mulig. Vi vrir samferdselspolitikken bort fra å bygge nytt til å oppgradere den veien som allerede er der. Vi har også utarbeidet en veileder for mer skånsom utvikling av hyttefelt. I tillegg utarbeider vi et helt nytt styringsgrep, et norsk naturregnskap, til bruk for mer naturbevisst arealplanlegging.

For det tredje kan vi ikke fortsette vår rovdrift på ressurser. Vi skal fra en bruk- og kast-kultur til en sirkulær økonomi, der vi gjenbruker eller resirkulerer alt det vi kan. Også her er det faktisk en liten revolusjon på gang hos både forbrukere og produsenter, vi ser alt fra «vintage» klær, omsmeltet aluminium, deleringer og økodesign av nye produkter. Regjeringen følger opp med å innføre regelverk som gjør økonomien mer sirkulær innen blant annet tekstiler, elektronikk, batterier og bygg og anlegg.

Jeg håper sommerens ekstremvær øker engasjementet, og ikke apatien, blant oss.

Løsningene på krisen finnes. Vi har gått løs på utslippene på alle bauger og kanter. Regjeringen har økt CO₂-avgiften betydelig, år for år, samtidig som vi har økt støtten til nullutslippsløsninger i industri, landbruk, landtransport og sjøfart. Vi stiller flere og strengere krav til både offentlige virksomheter og privat næringsliv om å kutte utslipp. Vi faser inn mer fornybart drivstoff og mer fornybar kraft og har lagt grønn omstilling som grunnleggende forutsetning for næringspolitikken. Dette er grep vi vet kutter utslipp. Noen med en gang, andre over noe lengre tid.

Vi har etablert et helt nytt klimastyringssystem, både for å sikre oss at klimahensyn blir en del av alle statens beslutninger, og for å måle effekten av politikken. Denne viser oss jo samtidig at vi må gjøre mye mer, og hvilke felt som krever særlig innsats, for at klimamålene skal nås.

Den aller største utfordringen vi står overfor er ikke teknologisk, men snarere politisk. Som samfunn må vi ta inn over oss hvor mye som må bli annerledes. Det blir neppe friksjonsfritt. For å lykkes, må vi sikre at omstillingen blir så inkluderende som mulig for de som berøres, slik at både byrder og goder distribueres mest mulig rettferdig, ellers vil støtten til klimapolitikken forvitre. Videre må vi finne gode svar på de dilemmaene selve omstillingen skaper, for eksempel om hvordan vi får nok fornybar energi uten unødig tap av verdifull natur.

Og kanskje aller viktigst: vi må ta inn over oss vi at må forholde oss til knapphet: – ikke først og fremst på penger, men knapphet på energi, råvarer og landareal. Derfor må i prioritere det vi faktisk har mye smartere. Det handler om å tørre å ta valg. Tøffe valg. Dette opptar meg sterkt etter denne klimasommeren.

For: Vi som har makt og myndighet i dag har selvfølgelig det aller største ansvaret, det er vi som styrer nå, som for alvor må legge inn et nytt gir i klimapolitikken. Min generasjon har et mye større ansvar enn de yngste.

Samtidig trenger vi alle på laget, også de som skal leve lengst på jorda. Deres framtid skapes nå. De som går ut av videregående skole i år, vil stå midt i livet 2050, når kloden som helhet skal ha blitt karbonnøytral. Lykkes vi som sivilisasjon med den eksistensielle utfordringen vi står overfor, kan vi samtidig skape et vell av muligheter, nye jobber og nye måter å leve gode liv på. Og sannsynligheten for at vi lykkes med det, blir mye større om resignasjon og apati kan fortrenges av vilje, nytenkning og handlekraft.

