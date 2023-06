Økte subsidier til havvind: – Ikke bare et lekemål

Olje- og energiminister Terje Aasland vil satse videre på havvind sør i Nordsjøen selv om støttetaket øker til 23 milliarder, og mener et Høyre-forslag ville ført til to års utsettelse. – En tragedie, det Høyre velger å gjøre.

Dette illustrasjonsbildet er fra Øresund mellom København og Malmø.

Aasland varslet onsdag at regjeringen øker den maksimale statstøtten til havvind i Sørlige Nordsjø 2 fra 15 milliarder til 23 milliarder kroner.

Regjeringen oppga nylig utdaterte tall i en proposisjon til Stortinget. De tok blant annet ikke hensyn til kostnadsveksten i vindbransjen.

– Vi har fått et oppdatert grunnlag fra auksjonsrådgiveren vår. Da mener vi det er naturlig å gjøre det og opplyse Stortinget om det, sier Aasland til E24.

Selv om den maksimale statsstøtten blir mye høyere enn tidligere anslått, vil Aasland satse videre på havvind i Sørlige Nordsjø 2.

– Vi vil gjennomføre havvindsatsingen. Det er ikke noe vi bare har som et lekemål, sier han.

– Hvis det krever statsstøtte på inntil 23 milliarder i Sørlige Nordsjø 2 Sørlige Nordsjø 2i dette området legger regjeringen til rette for bunnfaste turbiner. Kraften skal sendes i land i Norge, mens kraftbransjen og partier som Høyre og Venstre har argumentert for å koble anleggene også til Europa hvor kraftprisene er høyere og om lag det samme i Utsira Nord Utsira Nordregjeringen vil satse på flytende turbiner i området Utsira Nord utenfor Rogaland. Dette er ikke umoden teknologi som er enda mindre lønnsom enn bunnfaste turbiner, vil folk akseptere så høye støttebeløp?

– Vil folk akseptere at vi går mot et kraftunderskudd? Vil folk akseptere vi mister industrielle muligheter? Vil folk akseptere at vi ikke klarer å kutte klimagassutslipp? Det er relevante spørsmål i denne sammenhengen, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– En tragedie

Høyre avviste onsdag regjeringens havvindforslag, og mener det blir for dyrt.

– Vi frykter at oppslutningen om havvind vil svekkes hvis dette skal være utgangspunktet for Norges havvindsatsing. Da mener vi det er viktig å dra i nødbremsen. Det blir for dyrt, vi bør i stedet bygge ut på en lønnsom måte, sa Nikolai Astrup (H) onsdag.

Han ønsker å koble anleggene i Sørlige Nordsjø 2 til Europa med såkalte hybridkabler hybridkablersjøkabler til et havvindanlegg som både kobles til Norge og til et annet land. Dette gir muligheter til å selge kraft flere steder, men kan også øke muligheten til å sende kraft fra fastlandet i Norge til andre land i håp om å øke inntektene og redusere det direkte støttebehovet. Regjeringen frykter prissmitte, og vil bare sende strømmen til Norge.

Aasland mener hybridkabler ikke gir billigere, men dyrere prosjekter. Rammeverket for hybridkabler er heller ikke klart, og det haster å få bygget ut havvind og skaffe mer kraft, mener han.

– Det er en tragedie, det Høyre velger å gjøre, sier han.

– Det vil utsette prosjektet, etter min mening, med to år. Og så gjør det ikke prosjektet noe billigere. Det vil ikke frita prosjektet fra offentlig støtte, sier Aasland.

SV: – Heldigvis rødgrønt flertall

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier at hans parti vil støtte havvindutbyggingen, selv om det kan koste staten mye. I så fall har regjeringen flertall for å gå videre med sin havvindsatsing.

«Høyre har abdisert som havvind- og klimaparti. Heldigvis har vi et rødgrønt flertall for å sikre utbygging», skriver Haltbrekken i en melding til E24.

«Høyres snuoperasjon ville ført til at hele havvindsatsingen ble utsatt med flere år», skriver Haltbrekken.

På spørsmål om folk vil akseptere støtte på mange titalls milliarder til havvind, svarer SV-representanten:

«Høyre vil velte regninga over på strømkundene. Havvindsatsingen vi nå setter igang vil føre til at prisene etter hvert går ned».

Vil droppe havvinden

Partiet Rødt har lenge sagt nei til havvind. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) vil avlyse hele havvindsatsingen, og blir ikke mindre overbevist nå som den potensielle regningen har økt.

– Det er som forventet. Vi har skjønt lenge at disse tallene var utdaterte. Spørsmålet er om støtten vil bli enda høyere i praksis, sier hun.

– Høyre og Venstre vil redusere subsidiene ved å gå for hybridkabler i stedet, men det er ønsketenkning. Det vil være store subsidier også med hybridkabler, og det vil gi høyere strømpriser. Det sier også NVE. Så det vil være å la norske strømkunder ta regningen i form av høyere strømpriser, sier Marhaug.

– Du vil avlyse hele havvindsatsingen?

– Ja.

Hun mener Norge ikke har særlige forutsetninger for å bygge ut havvind, og heller bør bruke penger på oppgradering av vannkraft og energieffektivisering. Hun peker også på at det er usikkert hvilke konsekvenser havvind vil ha for natur og fiskeri.

– Hvis havvind krever 50 milliarder 50 milliarderdet er usikkert hvor mye statsstøtte som trengs. Taket i Sørlige Nordsjø er nå satt til 23 milliarder, men regjeringen har så langt ikke satt noe tak på subsidiene av mer umoden flytende havvind i området Utsira Nord i subsidier, vil folk akseptere det?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror stadig flere blir mot havvind. For noen handler det om natur og fiskeri, andre mener det er uklok bruk av våre felles ressurser, sier Marhaug.

– Også veldig mange fagøkonomer er kritiske, inkludert lederen for Energikommisjonen som nå sier rett ut at man bør droppe havvind. Regjeringen bør begynne å lytte. Man vil få et legitimitetsproblem når investeringene er så store og gevinsten er veldig liten, sier hun.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

– Fantastisk mulighet

Aasland avfeier Rødts utspill.

– De har aldri vært for det. De er mot ny fornybar kraftproduksjon. De er mot, indirekte, ny industriutvikling i Norge, sier olje- og energiministeren.

– Vi mener havvind er en mulighet for Norge, en fantastisk mulighet. Det vil være en grunnplanke for store volum med fornybar energi som vi kan anvende til fordel for det norske kraftsystemet, sier han.

– Aasland bruker veldig krasse ord om Rødts politikk. Jeg tar ikke skremmebildene hans så veldig seriøst, svarer Marhaug.

– Nå kommer det ikke havvind med det første, og kanskje ikke med det andre heller. Det kommer til å bli dyrere enn planlagt, og det er høyst usikkert om det kommer før 2030. Da bør de kanskje lytte til våre råd, og satse på mer jordnære tiltak, sier hun.

Leder Åslaug Haga i Fornybar Norge sammen med Terje Aasland. Bildet er tatt i forbindelse med at NVE presenterte aktuelle nye områder for havvind i april.

Møtte potensielle kraftforbrukere Olje- og energiminister Terje Aasland deltok torsdag på Hydrogenkonferansen i Oslo. Dette er en bransje i startfasen, men mange aktører har planer om å bruke mye kraft til hydrogenproduksjon. På konferansen ble det også presentert en utredning om potensialet for hydrogen i Norge, som regjeringen har bestilt fra Oslo Economics, Greensight og Sintef. Utredningen har blant annet sett på hvor mye kraft hydrogensatsinger kan kreve. I et høyt scenario kan hydrogenproduksjon kreve hele 12 terawattimer (TWh) strøm allerede i 2030 og så mye som 65 TWh i 2050, ifølge utredningen. Til sammenligning er Norges kraftforbruk for tiden på rundt 135-140 TWh i et vanlig år. Regjeringen satte i fjor store mål for havvind på norsk sokkel. Det å sikre mer kraft til å oppfylle klima- og industrimål har lenge stått sentralt for Aasland. — Det er det første og det viktigste og det mest prekære nå, sa Aasland fra scenen på Hydrogenkonferansen. Ifølge Norsk Hydrogenforum er det for tiden 126 hydrogenprosjekter under planlegging i Norge. E24 har den siste tiden omtalt bekymringene rundt de mange kraftkrevende planene om klimatiltak og ny industri rundt omkring i landet. Blant aktørene er for eksempel Aker Horizons, som torsdag fikk tilsagn om lån og støtte på 135 millioner fra Innovasjon Norge til et hydrogenprosjekt på Rjukan. Vis mer

Bransjeorganisasjon: – Må skape forståelse

Leder Åslaug Haga i fornybarbransjens organisasjon Fornybar Norge erkjenner at 23 milliarder i maksimal støtte er mye penger.

– Må vi regne med at dette blir dyrt?

– Selvsagt må vi det. Men når vi får opp volum og øker kompetansen, vil prisene definitivt gå ned. Vi har erfaring fra landvind, der vi begynte med grønne sertifikater for å få lønnsomhet. Nå er det noe av det billigste vi kan gjøre, sier Haga.

– Det blir veldig mye penger, vil folk akseptere det?

– Vi må skape forståelse for at dette er nødvendig hvis vi ønsker at Norge skal forbli energinasjon. Det vil være dødsstøtet for Norge som energinasjon om vi velger vekk havvind. Andre land får dette til, de opplever det samme kostnadsnivået, sier Haga.

– Hva ville skjedd hvis Høyre fikk gjennom sitt forslag og tvang gjennom hybridkabler?

– Det er mye klokskap i å kjøre hybrid fra staten av, men her må vi bare ta de politiske realitetene inn over oss. Vi mener det ikke er verdt å utsette prosjektene nå. Det vil bety to-tre års utsettelse om vi skulle velge å følge Høyres linje, selv om det er mye fornuft i det, sier Haga.

– Det er viktigere å komme i gang, for det går så det griner rundt oss. Vi taper for hver dag vi ikke er en del av utviklingen på området, sier hun.