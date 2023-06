Samerådet om Fosen-aksjonene: – En kamp unge ikke skal behøve å ta

Lørdag fyller aksjonister igjen opp Oslos gater for å vise sin misnøye med regjeringens håndtering av Fosen-dommen. Samerådet mener aksjonistene tar på seg et ansvar som ingen skal behøve å bære.

NU-leder Gina Gylver og andre Fosen-aksjonister blokkerte inngangene til Statsministerens kontor fredag.

– Det er 600 dager siden dommen falt, og fortsatt står vindkraftparken på Fosen, bemerker visepresident Åsa Larsson Blind i Samerådet SamerådetSamerådet er en frivillig og uavhengig kulturpolitisk og politisk samarbeidsorganisasjon for samiske organisasjoner i Finland, Norge og Sverige. Samerådets overordnede målsetning er å ivareta samenes rettigheter..

Åsa Larsson Blind, visepresident i Samerådet.

– Det er merkverdig at regjeringen ikke tar det tilsynelatende på større alvor, sier hun videre.

Fredag samlet flere hundre tusen Fosen-aksjonister seg foran Slottet i Oslo for å demonstrere mot det de mener er somling fra regjeringens side. Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett-dommen slo fast at vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag bryter med menneskerettighetene.

– Regjeringen sier de har gjort en rekke tiltak som å beklage, og starte utredning og megling. Er det nok?

– Nei, det er det ikke, sier Blind.

Håper å slippe flere demonstrasjoner

For hundre dager siden ble sentrum av Oslo forvandlet til en aksjonistsone. Samer og miljøvernere samlet seg utenfor Olje- og energidepartementet for å kreve rivning av vindturbinene på Fosen.

Nå har de nok en gang samlet seg i Oslo for å kreve handling i saken.

Norske Samers Riksforbund ungdomsutvalg (NSR-N) og Natur og Ungdom (NU) har slått leir utenfor Statsministerens kontor, og lørdag skal aksjonistene demonstrere på Eidsvold plass og i flere av Oslos gater.

– Vi skal sørge for at alle i byen får med seg menneskerettighetsbruddet, sier leder av NU, Gina Gylver.

Kravet fra aksjonistene er at turbinene på Fosen skal rives og at landet tilbakeføres til reindriften.

– Blir det ny demonstrasjon hver 100. dag?

– Det kommer til å bli flere demonstrasjoner og aksjoner, og så ser vi hvordan saken utvikler seg. Vi håper at vi skal slippe å aksjonere hver 100 dag. Men sånn som det ser ut nå kan vi sikkert planlegge for 1000-dagers markeringen, sier Gylver.

forrige



fullskjerm neste Ella Marie Hætta Isaksen (t.h.) og Fosen-aksjonister blokkerer en av inngangene til statsminister Jonas Gahr Støre sitt kontor fredag formiddag. 1 av 3 Foto: Lise Åserud / NTB

– Har aksjonene bidratt til noe?

– Ja. Det har skjedd mye på kort tid. Plutselig har det blitt en sak som hele verdenssamfunnet vet om. Regjeringen har innrømmet at vindparken er et menneskerettighetsbrudd og beklaget.

Men det er ikke nok, ifølge NSR-N og NU.

– Det er et utfall som gjør at dette menneskerettighetsbruddet opphører, og det er at vindparken avvikles. I stedet får man finne andre steder å produsere kraft. Man kan ikke flytte på et urfolk, sier Gylver.

– En skremmende utvikling

– Støre sier dette handler om samiske interesser, men det gjør det ikke. Dette handler om den samiske befolkningens menneskerettigheter. At de tolker dette som en interessesak, og ikke som en menneskerettighetssak, er veldig alvorlig.

Det sier Elle Nystad. Hun leder ungdomsutvalget til NSR-N og er en av dem som leder Fosen-aksjonene.

– Det er en skremmende utvikling, ikke bare for oss samene, men for demokratiet generelt, at regjeringen, som jo har den utøvende makten, ikke hører på en høyesterettighetsdom, sier hun.

Elle Nystad er prosjektleder for Fosen-demonstrasjonene. Her med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i mars, etter et møte i Trefoldighetskirken i Oslo.

– Min store bekymring er hva dette vil bety for fremtidens samers rett til å drive reindrift. Jeg har lyst til å sikre denne arven til neste generasjoner. Hvis det er slik at staten kjører på med å bryte menneskerettigheter, så må vi stå imot det. Vi kan ikke la det skje, sier Nystad videre.

Forventer mer fra regjeringen

Samerådet er ikke fornøyd med regjeringens håndtering av Fosen-saken.

– Hva mener dere må til?

– Vi forventer at den norske regjeringen avbryter menneskerettighetsbruddet som skjer nå. Når det kommer til menneskerettigheter, så går det ikke an å kompensere eller tilrettelegge for noe annet enn at menneskerettighetsbruddet må opphøre.

Det hele startet med to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Turbinene på Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020.

Å ta ned vindparken er et av alternativene, fastslår Blind. Men hun mener først og fremst at løsningen må finnes i dialog med samene på Fosen.

– Jeg forstår at det ikke er lett, men man har latt det gå for langt. Og man kan ikke kompensere menneskerettigheter. De må respekteres, sier hun.

Både Statsministerens kontor og Olje- og energidepartementet har fått anledning til å kommentere utspillene, men har foreløpig ikke svart E24. Til TV 2 sier statsminister Jonas Gahr Støre at det er feil at de ikke følger opp saken.

– Det er gjort ganske grundig arbeid. Vi jobber med å rette opp dette, slik at vi er i tråd med det Høyesterett har bestemt, sier Støre.

Vil ha midlertidig stans

Samerådets visepresident sier hun er utrolig stolt over de samiske ungdommene som demonstrerer i Oslo.

– Det er ikke lett for noen å stå opp mot myndigheter og regjeringen, men de gjør det på et fantastisk vis. De tar på seg et ansvar som ingen ungdommer skal behøve å bære. Det er med tungt hjerte at jeg igjen ser hvordan ungdom tvinges tilbake for å påminne om saken, sier Blind.

– Det her er en kamp som ungdommer ikke skal behøve å ta.

Hun håper at det ikke vil være et behov for å demonstrere så mye lenger. Og som en midlertidig løsning foreslår Samerådet at driften på Fosen stanses.

– Det er ikke sluttløsning, men det hadde vist at man tar dette på alvor.

Aksjonistene sto tidligere klare med bannere, kamprop og flagg da statsrådsbilene kjører forbi på vei til statsråd fredag.

Avviser kritikken om plass og kraft

– Hva tenker du om kritikken som går ut på at samenes reindrift tar for mye plass?

– Reindriften bruker sine tradisjonelle områder, som man har opparbeidet seg en rett på. Perspektivet om at man tar store områder, er et syn som virker som om man ikke helt har forstått hvordan reindriften fungerer. Vi har også andre næringer som trenger store områder. Det er ingen løsning å tilsidesette noens rettigheter for industri, sier Blind.

Nystad fra NSR-N sier at kritikken som går ut på at reindrift tar mye plass, og at Norge trenger mer kraft, er irrelevant.

– Det er faktisk snakk om menneskerettigheter, sier Nystad.