Nå kommer Norges første utdanning innen havvind

Fra høsten 2024 vil Universitetet i Agder utdanne spesialister i havvind og omskolere ansatte i oljenæringen.

En ny utdanning på Universitetet i Agder skal bidra til å skape verdensledende norsk havvindkunnskap.

Når Samordna opptak åpner søknadsportalen neste vår, vil det være en helt ny tverrfaglig master å finne på Universitetet i Agder (UiA): master i offshore energi med spesialisering i havvind.

Fra før av har universitetet en master i fornybar energi, der det fra høsten vil være mulig å spesialisere seg i batteriteknologi.

Nå går UiA sammen med Å Energi og Skeiegruppen for å satse enda sterkere på fornybart.

– Utdanningstilbudet vil bidra til at Agder tar en ledende nasjonal posisjon på havvind, sier rektoren ved UiA, Sunniva Whittaker.

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder og Bjarne Skeie, investor og eier i Skeiegruppen, har gått sammen om å etablere utdanningsprogrammet.

Slik blir havvindutdanningen

De neste tiårene kan det skapes 36.000 tusen jobber innen havvind i Norge. Det viser anslag gjort av konsulentselskapet McKinsey.

Selv om ikke alle detaljene rundt utdanningen er klare ennå, er det noen ting som er klart:

Utdanningen vil inkludere studenter fra ingeniørstudier. Den vil også kunne åpne for studenter fra andre programmer, for eksempel jus, statsvitenskap, naturfag og økonomi.

Det vil bli rundt 30 studieplasser pr. år.

Det skal etableres tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter og åpnes for doktorgradsstipendiater.

Til sammen bidrar de tre partnerne med 25–30 millioner kroner.

– Med næringslivet på laget kan vi sammen skape fremtidens kunnskap innenfor havvind. Vi går inn i dette tverrfaglig, og vi vil se på både teknologiløsninger og konsekvenser for samfunnet. At studentene opplever at det de studerer har relevans og nytte i arbeidslivet, er en viktig motivasjonsfaktor, sier rektor Whittaker.

Skal bli ledende i Norge

Innen 2040 skal regjeringen ha utlyst konsesjoner for havvind tilsvarende 30 gigawatt. Skal vi levere på det, trenger vi kompetanse, ifølge Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi (tidligere Agder Energi og Glitre Energi).

– I dag har mange andre land kommet mye lenger. Både danskene og britene har utviklet teknologimiljøer, leverandører og kompetanse i mange år allerede.

Syvertsen mener at med den havvindsatsingen regjeringen legger opp til, må Norge både bygge videre på eksisterende leverandørindustrier og etablere nye på land. – Da trenger vi havvindkompetanse. Den har vi lite av i Norge nå, sier han.

Men Syvertsen mener Norge har en helt unik erfaring med havet. Kombinert med lang erfaring innen fornybar energi kan det gjøre oss til verdens beste på havvind.

– Det helt unike vi har i Norge fra før, er en veldig sterk offshorekompetanse. Den er veldig verdifull når du skal bygge ut havvind.

Her settes sammen en av de flytende havvindturbinene som skal gi strøm til Snorre og Gullfaks-feltene i Nordsjøen – ellers kjent som Hywind Tampen. Bildet er fra juni i 2022.

Videreutdanne oljearbeidere

Ifølge Syvertsen må mange av de norske havvindarbeiderne vi trenger i fremtiden, komme fra oljenæringen.

Derfor går partnerne også inn for å etablere et helt spesielt program: Omskolering for folk som kommer fra oljebransjen.

– Innen havvind skal du forankre turbiner, du skal operere skip og lede mannskap offshore. Du skal ha leverandører på stabilisering, kraner og en rekke andre ting. Dette er ting vi allerede har veldig mye kunnskap om i oljebransjen, men som må videreutvikles for å tilpasses til havvind, sier han.

Han tror det er særlig stort potensial for grønn omstilling i den sørlandske leverandørindustrien, som i dag leverer til olje- og gassnæringen.

Også ansatte i hans eget konsern, som har erfaring med vannkraft, vil kunne ha behov for denne videreutdanningen.