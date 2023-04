Regjeringen avviser sjokkpriser på drivstoff for å nå klimamål

Selv ikke drivstoffpriser på 50 kroner vil gi nok utslippskutt innen transport, ifølge en ny rapport. Tiltaket avvises uansett blankt av regjeringen.

Voldsomme drivstoffpriser er ikke i regjeringens verktøykasse når de skal kutte utslipp i transportsektoren.

NTB-Marius Helge Larsen

– Det er ikke noe nytt at det er veldig krevende å nå klimamålene. Både nasjonalt og for transportsektoren. Men det betyr jo ikke at vi gir opp, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård til NTB.

Før påsken fikk han en oppsiktsvekkende rapport på bordet: Statens egne transportetater konkluderte med at det er nær umulig for Norge å nå målet om 55 prosent utslippskutt i transport

– Analysene viser at det ikke er mulig å nå klimamålene med realistiske tiltak og tilhørende nødvendig virkemiddelbruk innen 2030, heter det i rapporten fra de seks etatene Avinor, Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye veier.

Nygård: – Svært krevende

Samferdselsministeren er egentlig ikke overrasket.

– Rapporten sier bare at det er svært krevende å nå målene. Det er utfordrende i seg selv, men det er nok ingen sjokkerende nyhet. Det tror jeg man har visst en stund, sier han.

I rapporten skisserer etatene flere radikale grep for å nå klimamålene. Blant tiltakene som er vurdert, er en drivstoffpris på 35 og 50 kroner literen og kutt i billettprisene på kollektivtrafikk med 25 prosent.

Men det konkluderes med at selv kraftige prisøkninger ikke er nok.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser drastiske grep på bensinprisene for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren.

Uaktuelt med prishopp for regjeringen

Bensin- og dieselpriser i denne prisklassen blir uansett blankt avvist av samferdselsministeren.

– Det helt uaktuelt for oss å ha dieselpris på 50 kroner literen. Det er ikke et gangbart tiltak, sier han.

Nygård vil i stedet jobbe videre langs det sporet han mener er viktigst, nemlig å endre teknologien og få til nullutslippsløsninger der det er mulig. Han viser til noe av det regjeringen allerede har gjennomført, som krav om nullutslipp for tunge varebiler i offentlige anskaffelser. I tillegg vil regjeringen rulle ut sin ladestrategi , blant annet for å få mer av tungtransporten over på nullutslipp.

– Vi jobber over hele linjen, i alle sektorer, hele tiden, sier han.

I en annen rapport , som også kom før påske, slår de seks etatene fast at med de virkemidlene som er på plass i dag, ligger det an til bare 6 prosents kutt i transportsektoren i 2030.

Masterplanen for hvordan regjeringen vil nå klimamålene innen transportsektoren, kommer i nasjonal transportplan neste år.

Klimagassutslippene skal kuttes med 55 prosent innen 2030 ifølge regjeringens mål.

Blir utfordret i Stortinget

I spørretimen på Stortinget onsdag, ble samferdselsministeren utfordret fra flere kanter om den nye rapporten. André N. Skjelstad (V) og Ola Elvestuen (V) ville ha en garanti fra regjeringen om at klimamålene i transportsektoren ligger fast.

– Hvis kuttene ikke tas innenfor transportsektoren, så må det kuttes ytterligere på andre områder, for eksempel innenfor landbruk, påpekte Elvestuen.

Samferdselsministeren understreker at regjeringen ikke har et eksakt mål innenfor hver sektor, men at Norge i sum skal kutte med 55 prosent.

– Jeg sier ikke nå at vi skal ha større utslipp på transport enn på de andre områdene. Men hvis det viser seg å ikke være mulig, så vil jo konsekvensene bli at man må ta større kutt et annet sted. Det må vi i så fall komme tilbake til, sier han.

MDG vil ha billige månedskort

MDGs Rasmus Hansson tillot seg å komme med et forslag til regjeringen om hvordan de kan kutte mer i transportsektoren. Han ønsker nasjonale månedskort til under 500 kroner for å få flere til å reise kollektivt og la bilen stå.

– Billig månedskort over hele landet er et tiltak som vi vet virker, og som vi vet er populært, sier Hansson.

Samferdselsministeren viser imidlertid til at kollektivtransporten hovedsakelig styres av fylkeskommunene og at det i så fall må bestemmes av dem.

Hansson er skuffet.

– Regjeringen overlater et av de viktigste virkemidlene for å kutte transportutslipp til fylkeskommunene i stedet for å ta ansvar selv, sier han.