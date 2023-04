Oljefondet bidrar til 2,4 grader global oppvarming – vil trolig ekskludere selskaper

Ifølge Oljefondets egen rapport om ansvarlig investering, ligger de samlede utslippene til fondet langt over 1,5-gradersmålet.

Direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho i Oljefondet mener det kan bli flere ekskluderinger av selskaper i Oljefondets portefølje neste år.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Kjernen i arbeidet vårt er å få selskapene i porteføljen vår til å sette seg mål om netto nullutslipp, at de skal ha troverdige utslipps- og overgangsplaner for å nå det, og at de faktisk skal implementere disse planene, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho i Oljefondet.

– Men det kommer til å ta en god stund før vi kommer dit.

I høst publiserte fondet egen klimaplan for porteføljen – målet er altså at alle selskaper skal nå netto nullutslipp innen 2050. Akkurat nå er de langt unna – i rapporten «Ansvarlig forvaltning 2022» regner fondet på «implisitte temperaturstigning» selskapene bidrar til.

Les på E24+ Blackrock-sjefen om «woke» kapitalisme: – Fortsatt mye debatt om dette

I 2022 regnet fondet seg frem til at selskapene bidro til en estimert fremtidig global temperaturstigning på 2,4 grader celsius. Det er 0,9 grader høyere enn Parisavtalens mål om å holde temperaturstigningen på en såkalt temperaturbane som ikke overstiger 1,5 grader.

Dersom temperaturøkningen blir høyere enn dette, regner man med at effekten av global oppvarming vil ha drastiske konsekvenser for kloden – og økonomien.

Konsekvenser ved global oppvarming mellom 2 og 3 grader Ifølge Miljødirektoratet er dette noen av de mulige konsekvensene ved vippepunktet mellom 2 og 3 graders global oppvarming: Høy sannsynlighet for isfritt Arktis om sommeren

Mulighet for kollaps av permafrost

Sannsynlighet for mer intense værforhold, for eksempel kraftigere monsun

Mulig vippepunkt som kan føre til betydelig skogdød i regnskogen og boreal skog

Høy sannsynlighet for økning i potensielt dødelige hetebølger

Høy sannsynlighet for drastiske reduksjoner på 20 % eller mer i maisavlinger globalt og i Afrika Vis mer

I fondets investeringer i energi- og materialsektoren estimerte Oljefondet en temperaturbane på 3,5 grader. Den eneste sektoren i porteføljen med en temperaturbane i tråd med Parisavtalen, var telekommunikasjon.

– Vi er jo investert i 9000 selskaper rundt omkring i verden, så porteføljen reflekterer i stor grad verdensøkonomien. Likevel har vi for så vidt mindre utslipp totalt enn man skulle tro når vi er investert i verdensøkonomien, blant annet fordi vi har solgt oss ut av kull, sier Ihenacho.

Carine Smith Ihenacho mener det er bedre å drive aktivt eierskap og presse selskaper til å sette klimamål, enn å selge seg ut. Likevel er det aktuelt for selskaper i porteføljen som nekter å høre på fondet.

Kan ekskludere flere i 2024

Oljefondet har flere måter å påvirke selskapene de er aksjonærer i, hvor det sterkeste virkemiddelet er å ekskludere selskaper fra porteføljen.

Det er Etikkrådet EtikkrådetUavhengig råd oppnevnt av Finansdepartmenetet som vurderer om oljefondets investeringer i enkeltselskaper er i tråd med etiske retningslinjer. som anbefaler selskaper for eksklusjon med bakgrunn i de etiske retningslinjene. Fondet har hittil ekskludert 72 selskaper som er involvert i kull.

For noen år siden åpnet de etiske retningslinjene også for at man kan ekskludere selskaper som følge av uakseptable klimagassutslipp - dette er gjort i enkelte oljesandselskaper.

Oljefondet har selv overtatt ansvar for tilråding om eksklusjon på bakgrunn av klimakriteritet. I år er det ikke gjort noen slike utelukkelser.

– Vi bruker bare det grepet i tilfeller hvor vi føler at selskapene absolutt ikke hører på oss. Det er siste utvei, så vi kommer til å bruke det, men antagelig ikke i år. Det blir antagelig noen til neste år, sier Ihenacho.

Oljefondet har dog solgt seg ut og ned i en del selskaper i fjor, et noe mildere grep enn full eksklusjon. Fondet solgte seg ut av 74 selskaper på grunn av høy ESG ESG Et begrep som handler om et selskaps bærekraftighet på områdene miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold. -risiko. De fleste av disse var på grunn av utilstrekkelig håndtering av risiko knyttet til menneskerettigheter og humankapital. Andre årsaker var blant annet utilstrekkelig håndtering av klimagassutslipp, forurensing av vann og risiko for korrupsjon.

17 prosent har gode nok mål

Ihenacho forteller at de i år vil fokusere på å fortsette arbeidet med å påvirke selskapene i porteføljen i positiv retning med verktøy som dialog med selskapene, stemmegivning og – for første gang – egne aksjonærforslag.

Hun viser til at de blant annet støttet et forslag om økt rapportering i oljeselskapet Chevron i fjor. Forslaget fikk flertall i generalforsamlingen til selskapet.

Andre verktøy inkluderer stemmegivning på styremedlemmer, samt samtaler med selskapene.

– Det betyr ganske mye, for selskapene liker veldig dårlig å få motstemmer. I fjor stemte vi mot 60 styremedlemmer på grunn av dårlig håndtering av klima, for å få dem byttet ut, sier Ihenacho.

– Går det fort nok fremover, eller burde dere være enda hardere i klypa?

– Vi er veldig klare på forventningen våre overfor selskapene, og det er en del av klimaplanen at vi skal være enda tydeligere. Dette er kontinuerlig jobbing.

Carine Smith Ihenacho venter langt flere selskaper med realistiske planer for reduksjon i utslipp neste år.

– Blir Oljefondet tatt på alvor når det er begrenset hva man kan gjøre utover stemmegivning og retorikk?

– Det vi ser når vi måler, er at de selskapene vi har snakket med og har et ordentlig engasjement med, de forbedrer seg mer enn resten av porteføljen. Vi mener helt klart at det å være en tydelig eier virker. Så virker det ikke på alle selskaper, men det virker generelt på porteføljen, sier Ihenacho.

– Har dere et mål om hvor mye temperaturbanen skal ned til neste år?

– Nei, vi håper jo at det har gått ned. Ved årsskiftet hadde 17 prosent av porteføljen satt seg troverdige, vitenskapsbaserte mål. Vi forventer at det tallet har økt betydelig innen utgangen av 2023.