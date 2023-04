Mener kraftbehov kan gi taktskifte for solenergi

Solkraft kan være et viktig svar på det økende kraftbehovet, mener bransjefolkene på Solenergikonferansen. Utfordringene er nettkapasitet, motstand og treg konsesjonsbehandling.

Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Inne på Clarion Hotel Oslo er bransjefolk fra solcelleverden samlet.

Under temaet «Unngå kraftunderskudd – slipp solen til» er kampen om kraft et sentralt tema. Mens havvind ikke ligger an til å bli bygget ut før etter 2030 – det året klimamålene til Norge om 55 prosent kutt skal være nådd – og vindkraft på land ligger brakk etter mye motstand, ser flere til solkraft.

Ifølge Energikommisjonen er det realistisk å bygge ut 5–10 terawattimer med solenergi innen 2030. Solkraft kan med andre ord ta en del av kraftkaken som industrikjemper og nyetableringer skriker etter.

– Solkraft kan bidra på kort tid. Det er det ikke så mange andre teknologier som kan, sier Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen.

Tok en snuvending

Pareto-direktør for bærekraft og fornybar energi Lars Ove Skorpen innrømmer at han selv var skeptisk til solkraft for to til tre år siden. Men de siste årene har det snudd, blant annet på grunn av stans i vindkraftutbygging på land.

– Vi er nødt til å gjøre dette. De andre formene er tregere, mye mer konfliktfylte og trenger flere lisenser, sier Skorpen fra scenen.

Kampen om kraften For å nå klimamålet som Norge har satt seg, må utslippene i industrien kraftig ned. Norsk industri skal gjennom et energiskifte: Fra å bruke forurensende fossil energi til fornybar energi og mer klimavennlige løsninger. Ifølge Miljødirektoratet og en oversikt E24 har laget trengs det 24 terawattimer (TWh) mer strøm for å gjennomføre alle klimatiltakene som ligger på bordet. Derfor kan det bli en kamp om kraften: Det mangler kraft- og nettkapasitet til industrien både i Nord-Norge, Vestfold og Telemark og Oslo, Østfold og Akershus. Det viser ferske områdeplaner fra Statnett, som driver de store linjene i det norske kraftnettet. Også Statnett etterlyser prioritering. Flere industriaktører som E24 har snakket med er bekymret for at de ikke vil få tilgangen på kraft som de trenger for å elektrifisere eller bygge ut nye prosjekter som kan kutte klimagassutslipp eller bidra til klimaløsninger. Vis mer

Han utdyper snuvendingen til E24:

– Uten en ordentlig satsing på sol, så har vi ikke sjans til å nå klimamålene.

Totalt er det installert 353 megawatt solkraft i Norge ved inngangen til 2023, ifølge Elhub. Hvor mye strøm de produserer varierer fra sted til sted, men denne kapasiteten tilsvarer om lag 0,4 terawattimer per år hvis man legger til grunn at de leverer strøm 1.200 timer i året.

– Har du tro på målet om 5–10 TWh solkraft innen 2030?

– Ja, det tror jeg absolutt er mulig. Men det krever at politikere legger til rette for det, sier Skorpen.

Motstand, nett og konsesjonstrøbbel

Solceller på tak er ikke nok, ifølge Berentsen fra Solcelleklyngen og Skorpen fra Pareto.

– Du skal selvfølgelig hive det på taket, for der er problemene mindre. Men skal du få volum og kraft, så må du gjøre mye på bakken, sier Skorpen.

Pareto-direktør for bærekraft og fornybart Lars Ove Skorpen sammen med Thor Christian Tuv fra Solenergi Fusen.

– Hva er de største utfordringene?

– Det er flere, men dette kommer helt klart til å kreve areal. Motstand kommer til å komme, men ikke så sterkt som på vind. Det neste er nett. Det er ikke alle steder hvor det er nok nett til å ta imot den kraften, så der tenker jeg at nettselskapene og Statnett må tilrettelegge. Det tredje er konsesjon, altså tillatelser til å gjøre dette, sier han.

Ifølge Paretos kraftsjef kommer selskaper til å søke konsesjon for 40–50 prosjekter i løpet av den nærmeste tiden. Per nå ligger det 13 søknader inne hos NVE om solkraft på bakkenivå.

– Vi kan ikke sitte som de gjør med vannkraft i dag, hvor det tar to til tre år før man får et svar. Glem det. Det går ikke, sier han.

Ber om hjelp fra Norge

Ifølge Jenny Chase, solcelleanalytiker i Bloomberg NEF, kommer verden til å ha installert installertdet er viktig å skille installert kapasitet fra reell produksjon. Solkraft leverer normalt full kapasitet i kanskje 10-20 prosent av tiden, mens vindkraft gjerne leverer rundt 20-30 prosent og vannkraft enda mer, mens kilder som kjernekraftverk fort kan levere opp mot 90-100 prosent av tiden. 323 gigawatt solkraft i 2023. Økningen er størst i Kina.

– Flaskehalsene er ikke lenger på leveringskjedene. Det store problemet er nettilgangen. Vi må forbedre nettet, sier hun fra scenen.

Solkraft har tidligere møtt problemer som høye priser og mangel på råvarer. Dette er ikke lenger et stort problem, ifølge Chase. Prisene har gått noe voldsomt ned, og tilgangen til råvarer har blitt bedre.

Jenny Chase, solcelleanalytiker i Bloomberg NEF, på scenen under solenergikonferansen.

Hun får støtte av Walburga Hemetsberger fra bransjeorganisasjonen Solarpower Europe.

– Nettilgangen er en av hovedutfordringene. Og der trenger vi hjelp av politikerne, sier Hemetsberger.

Solarpower Europe representerer hele verdikjeden i solbransjen i Europa. Hemetsberger forteller at per nå er Tyskland ledende på mengden solkraft installert, etterfulgt av Portugal, Polen og Frankrike.

Til Norge har Hemetsberger en beskjed:

– Dere må støtte oss i målet om å erstatte russisk gass med sol, sier hun.

Det er latter i salen da presentasjonen går fra å handle om solkraft i Europa, til å handle om Norge. Tallene på installert solkraft er vesentlig lavere enn i de landene vi liker å sammenligne oss med.

– Vi håper å kunne regne med Norge på et tidspunkt, sier Hemetsberger.

Regn med Norge

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til E24 at Europa skal kunne regne med Norge når det gjelder utvikling av solindustri.

– Brussel ser veldig til oss. Vi har hatt flere møter med kommisjonen om potensial for mer bidrag fra Norge til europeiske verdikjeder på sol. Vi ser på hvordan vi kan mobilisere felles investeringer og sørge for at vi er en pålitelig partner for å forsyne dette skiftet i Europa.

Næringsminister Jan Christian Vestre er som regel på farta. Her i en heis på Sentralen i Oslo.

– Hvilke politiske incentiver vil du ta for at solcellebransjen i Norge skal komme opp og frem?

– Vi har støttet solcelleindustrien i Norge mye over mange år med tilskudd, lån, egenkapital, teknologiutvikling. De forpliktelsene står vi ved lag.

Han fortsetter.

– Dette er en del av det grønne industriløftet i form av prosessindustri, og vi jobber nå med å oppdatere vår egen politikk både i form av det Energikommisjonen sier, og det som skjer i USA og EU. Norge skal være å regne med i europeisk solindustri, sier Vestre.