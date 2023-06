Går til nytt klimasøksmål mot staten

Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten har brutt utredningskrav ved godkjenning av tre nye olje- og gassfelt.

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom fører søksmålet sammen med Frode Pleym i Greenpeace.

– For hvert nye oljefelt, overlater regjeringen større og større utslippskutt til neste generasjon, sier Gina Gylver i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Det nye søksmålet er en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk tre runder for retten i årene 2017–2020.

Retten slo fast at den norske stat plikter å konsekvensutrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse kan godkjennes. Denne plikten mener miljøorganisasjonene at Olje- og energidepartementet brøt da de godkjente planer for utbygging og drift for tre nye felt onsdag: Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving.

Mener regjeringen trosser vitenskap

Regjeringen godkjente onsdag 19 olje- og gassprosjekter.

Organisasjonene påpeker at vurderingen av globale klimavirkninger på de tre feltene er enten ikke-eksisterende eller svært mangelfulle.

– Høyesterettsdommen fra klimasøksmålet stiller tydelige krav til at man skal vurdere hvor store klimagassutslipp nye oljefelt vil medføre før man gir godkjenning. Dette har staten bevisst latt være å etterfølge, og vedtakene er derfor ugyldige, sier Gylver til E24.

Hun mener det ikke bør være nødvendig å gå til rettssak for å kreve at regjeringen utreder hvilke konsekvenser oljeutbygginger vil ha for fremtiden.

– Det burde ikke være vårt ansvar å sørge for at forvaltningen følger opp en Høyesterettsdom, sier Gylver videre.

Klimasøksmålet I 2016 gikk organisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom til søksmål mot den norske staten, det såkalte klimasøksmålet. De mente at tillatelser til petroleumsvirksomhet i deler av Barentshavet var i strid med Norges grunnlov. I 2020 vant staten både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett avviste anken over dommen. I juni 2021 klaget de organisasjonene, samt seks klimaaktivister, inn klimasøksmålet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. I sin klage hevder de det er i strid med grunnleggende menneskerettigheter at Norge åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene i en tid der globale utslippskutt må til. Den norske regjeringen ba EMD om å avvise klagen fra miljøorganisasjonene. EMD har ikke tatt klimasøksmålet inn til behandling. Vis mer

– Veddemål

Flere i miljøbevegelsen gikk onsdag ut mot de nye oljeprosjektene.

Sigrid Gjerløw Aasland, leder i miljøstiftelsen Zero, kalte godkjenningen «nitrist».

Hun mener blant annet at prosjektene stjeler ressurser og arbeidskraft fra det grønne skiftet.

– Og er enda et eksempel på at norsk oljepolitikk er et veddemål mot norske og europeiske klimamål, sa hun til E24.

Norge er blant landene som henger etter egne klimamål. Norge ligger an til å kutte utslippene med 25 prosent nnen 2030, mens målet er 55 prosent, ifølge regjeringens Klimastatus fra i høst.

Oljeproduksjon er Norges største utslippskilde, og står for rundt 25 prosent av Norges totale klimagassutslipp, ifølge Miljødirektoratet. Selv sier bransjen at utslippskuttene «blir krevende».