Innerst i Ranfjorden strekker en av Norges strørste industriparker seg. Her bygger Freyr Norges første gigafabrikk for battericelleproduksjon. Men nå avhenger fabrikkens fremtid av svar fra regjeringen

Byen som venter på batterieventyret

MO I RANA (E24): Et steinkast unna Mo i Ranas industripark står Morten Hagh på en byggeklar tomt. Her skulle eiendomsselskapet han leder vært i full gang med å bygge en ny bydel som en følge av etableringen av Freyrs batterifabrikk Giga Arctic.

Men i januar ble det bråstopp for boligprosjektet.

Joe Bidens enorme subsidier til grønn industri, IRA, gjorde at Freyr nedprioriterte batterifabrikken i Mo i Rana til fordel for selskapets satsing i USA. IRA førte til a rammebetingelsene i Norge er ikke lenger er konkurransedyktige, ifølge selskapet.

Det betyr at fremtiden for Mo i Ranas batterifabrikk nå er uklar.

– Vi så ikke det komme, for like før var ledelsen var her oppe og fortalte at «det er full fart», sier Hagh til E24.

Foto: Siv Dolmen

Den nye bydelen som Hagh planlegger er ikke den eneste: Flere tusen nye boliger er i planleggingsfasen for å rigge den nordnorske byen for den veksten batterifabrikken forhåpentligvis vil medføre.

– Dette er prosjekter som vil ta 25–30 år med vanlig befolkningsvekst, og fem år med etableringen av Freyr, sier Hagh.

Før byggestansen var hans selskap Ranheim Eiendom nær å signere en avtale der Freyr skulle stille med en finansiell garanti for å få fortgang på boligbyggingen, forteller han. Bygg.no har også omtalt avtalen.

Ringvirkninger

Fremtiden for Giga Arctic, betyr mye for mange i Mo i Rana. Helt siden Freyr annonserte sine planer i 2018 har kommunen rigget seg for etableringen – som ifølge Freyr vil være den største fastlandsinvesteringen i Norge på flere tiår.

Til tross for at antall arbeidsplasser batterifabrikken vil skape har blitt nedjustert fra 2.500 til 650, er det ikke tvil om at vil skape store ringvirkninger for kommunen.

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) ramser opp ulike tiltak kommunen har satt i sving for å rigge byen for Freyrs etablering:

Internasjonal barneskole og videregående, mulighetsstudier og prosjekter for å tilrettelegge for ny, internasjonal arbeidskraft.

VERDISKAPNING: Ringvirkningene med Freyr er beregnet til å skulle være tilsammen 10,4 milliarder kroner, ifølge Waage. Foto: Siv Dolmen

– Freyr er viktig for sysselsetting, befolkningsvekst og for å finansiere fremtidens velferdssamfunn, sier Waage.

I tillegg er Freyr en «innertier i forhold til byens visjon om å være Norges grønne industrihovedstad», påpeker han.

Nå avhenger fabrikken av regjeringens svar på IRA IRAInflation Reduction Act. USAs subsidiepakke til grønn industri, og inntil videre bygger Freyr i et lavere tempo enn opprinnelig planlagt.

Waage er likevel ikke bekymret.

– Jeg opplever at den norske regjeringen også skjønner at vi risikerer å miste store, grønne industrietableringer, med mindre vi får konkurransedyktige rammebetingelser, sier han.

Freyrs batteriplaner Det opprinnelig norske selskapet Freyr, som nå er registrert i Luxembourg og børsnotert i USA, har store vyer. Selskapets Pilotfabrikk i Mo i Rana sto klar i mars i år. Dersom alt hadde gått etter planen skulle battericellefabrikken Giga Arctic stå klar i 2024 med åtte produksjonslinjer.

Deretter skulle Freyr kopiere Giga Arctic og begynne byggingen av Giga America i sørstaten Georgia i USA. Først to produksjonslinjer, deretter åtte til.

I tillegg har Freyr opsjon på enda en tomt i Mo i Rana hvor de ønsker å bygge batterifabrikk.

Samtidig planlegger Freyr å bygge en katodefabrikk i Finland.

Men nå har selskapet bestemt seg for å bygge i et saktere tempo i Mo i Rana, og akselerere fabrikken i USA. Målet nå er at Giga America skal produsere sine første battericeller i 2025. Vis mer

– Vi holder litt pusten, sier Therese Jürgensen.

– En forventning

Hun er daglig leder i BTF, Building the Future, som har den totaltekniske kontrakten på Giga Arctic.

BTF ble til som en konsekvens av Freyrs satsing i Mo i Rana og består av fire bedrifter som slo seg sammen for ett år siden.

Kontrakten er en av Norges største totaltekniske kontrakter, og Jürgensen sier var stort å få tildelt kontrakten og den tilliten den medfører. Hun beskriver det som et «antiklimaks» da tempoet i byggeprosessen ble tatt ned.

Les også Vestre om regjeringens grønne pengesekk: – Lytter til alle innspill

Per i dag er det åtte i BTF som jobber med Giga Arctic. I løpet av sommeren og høsten vil de ligge i snitt på 40.

– Dersom alt hadde gått etter planen ville vi ligget på 600 ansatte på topp. Så det sier noe om omfanget, sier hun.

– Det er en forventning om at regjeringen må komme på banen.

Holdningene til Jürgensen speiles av de fleste andre innbyggerne E24 møter. Avventende og håpefulle.

Les også Freyr jubler over EUs svar på USAs grønne milliardpakke – venter avklaringer fra Norge

En gigantsatsing

Klemt inn mot Mofjellet ruver Giga Arctic mot en knall blå himmel. Det er høy aktivitet på byggeplassen.

– Her har vi udyret?

– Skjønnheten mener du, sier Knut Gullesen, som viser E24 rundt på tomten der Ranas nye industrieventyr reises.

20 fotballbaner stort. 40 meter høyt. Plassert på industrihistorisk grunn.

Her vil Freyr forsyne verden med dens økende behov for battericeller. Hele 29 gigawattimer hvert år.

BATTERICELLE: Knut Gullesen viser frem en modell av Freyrs battericelle. Den produseres med helt ny teknologi, som selskapet mener har mange fordeler.

Gullesen understreker fordelene ved å etablere Freyr i en industriby som Mo i Rana, både når det kommer til tilgang på kompetanse, leverandører og fornybar kraft. Så langt har 50 norske leverandører vært involvert i prosjektet.

Men utfordringene er også der. Ferdigstillingen av fabrikken avhenger av subsidier fra norske myndigheter. Battericelleteknologien Freyr bruker, som skiller seg fra konvensjonell teknologi, er ikke skalert opp til gigastørrelse før.

Og selv om den globale etterspørselen etter battericeller er ventet å syvdoble seg frem til 2030, er konkurransen stor.

– Batteriproduksjon er en marginalsport. Vi kan ikke forvente å ha enorme overskudd per enhet. Det kommer til å være kamp om hver eneste krone og hver eneste cent for å få kostnadene ned og kunne levere konkurransedyktige produkter, sier han.

– Det er grunnen til at vi bygger stort.

STORT: Head of resource planning Knut Gullesen, byggeleder Jan-Eirik Nilsskog og mediedirektør Aleksander Lee Olsen i det som skal bli Freyrs batterifabrikk.

Hvor fort eller hvor sakte Freyr bygger i Mo i Rana, vil ikke Freyr gå inn på. De gjentar er at selskapet har «tatt foten av gasspedalen».

– Og om den kommer tilbake på gasspedalen eller på bremspedalen, det avhenger av norske myndigheters respons til IRA og til EUs Net Zero Industry Act, sier mediedirektør Aleksander Lee Olsen.

– Hvor lenge kan dere vente på respons fra regjeringen?

– Vi fortsetter i kontrollert tempo inntil vi hører noe. Vi er optimistiske til at det kommer før sommeren.

– Hva om det ikke kommer før sommeren?

– Du får spørre igjen etter sommeren.

Les også Nye titalls millioner kroner skal deles ut til Freyr-toppene

Stiller spørsmål

– Å stille spørsmålet «hva hvis Freyr ikke kommer», er blitt litt tabu i Rana, mener Alf Helge Straumfors.

Han er førstekandidat for Rødt Rana, innfødt Ranværing og snart pensjonert lektor på Polarsirkelen VGS.

Han mener det er investert veldig mye prestisje og følelser i etablering av Freyr, og at det derfor har blitt tabu å stille spørsmål om batterieventyret i det politiske miljøet.

Men selv lever han godt med å stille de ubehagelige spørsmålene.

STILLER SPØRSMÅL: Ranværingen Alf Helge Straumfors går tur med hunden Fant. Han mener det bør være mer rom for å stille kritiske spørsmål om Freyr.

At Rana kommune investerte 10 millioner kroner i Freyr kaller han skandaløst, fordi det bli vanskelig for kommunen å være habil i behandling av saker som omhandler Freyr.

Han mener at antall arbeidsplasser som Freyr har kommunisert har vært urealistisk høye. Og selv om det er snakk om 1.500 arbeidsplasser, betyr ikke det at det blir 1.500 skattebetalende, påpeker han.

– Mange kan bli langpendlere.

Han er heller ikke så optimistisk til subsidier fra regjeringen.

– Jeg tror det sitter langt inne for den norske regjeringen å gi de betingelsene som det ser ut som at batteriproduksjonen har fått i USA. Og da spørs det.

Men han understreker at han håper at Freyr får det til.

– Hvis Freyr kommer, da skal jeg ta med en konjakk.

– Så hva hvis Freyr ikke kommer?

– Det blir vel som da Brasil tapte VM-finalen i fotball i 1950. Kollektiv depresjon i åtte år.

– Nei da. Folk kommer vel til å trekke på skuldrene – også beveger Ranasamfunnet seg videre. Vi overlevde 1988, da koksverket ble lagt ned, så vi vil overleve det også.

Industribyen Rana kommune Mo i Rana har 120 års industrihistorie. I 1902 grunnla Thomas Alva Edison Ranas første gruveselskap Dunderland Iron Ore Company, etter å ha hentet 200.000 euro på London-børsen.

Driften stoppet i 1908, men var i gang igjen 1928–1931 og 1937–1939. Gruven drives i dag av Rana Gruber.

I 1946 vedtok Stortinget å opprette Norsk Jernverk i Mo i Rana. Dette førte til kraftig vekst på et sted som hadde opplevd stagnasjon etter at gruvedriften ble oppgitt.

I 1961 vedtok Stortinget å opprette Norsk Koksverk.

I 1988 vedtok Stortinget å legge ned jernverket og koksverk. Mo i Rana mistet 4.000 arbeidsplasser og måtte gjennom en lang omstilling.

Mo Industripark AS overtok det meste av bygningsmassen etter omstillingen i perioden 1989–1992. I dag har industriparken i alt 110 bedrifter og 2.500 ansatte.

Freyr bygger sin gigafabrikk i Mo Industripark. Vis mer