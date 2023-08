Kan bli dyrere strøm i nord med Melkøya-elektrifisering

Kritikernes frykt kan bli en realitet dersom gassanlegget på Melkøya elektrifiseres, ifølge en fersk analyse.

Strammere kraftbalanse i nord kan gi høyere strømpriser.

I forrige uke godkjente regjeringen Equinors omstridte planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Prosjektet, som kalles «Snøhvit Future», innebærer at man bruker store mengder strøm på å kutte utslipp fra et av Norges største punktutslipp.

Det kan bety dyrere strømpris i Nord-Norge, ifølge en fersk analyse fra AFRY Management Consulting.

Konsulentselskapet vurderer at tiltaket isolert sett bidrar til at strømprisen nord i landet nord i landetprisområdet NO4 blir 8 øre dyrere per kilowattime i 2030 og 5 øre dyrere i 2035, enn i et likt scenario uten elektrifisering av Melkøya.

Fakta om Melkøya: Gassanlegget på Melkøya er et mottak for prosessering av naturgass. Naturgassen kommer via en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. På Melkøya blir gassen prosessert og nedkjølt til det vi kaller flytende naturgass (LNG). Denne gassen eksporteres til Europa.

Dette gassanlegget er Norges tredje største utslippspunkt for klimagasser. Det er derfor essensielt å kutte disse utslippene dersom Norge skal ha sjanse til å nå klimamålene for 2030.

Elektrifiseringsprosjektet kalt Snøhvit Future er anslått å koste 13,2 milliarder kroner. Det består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering.

Prosjektet omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest.

Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 850.000 tonn i året. Kompresjon og elektrifisering skal startes tidligst 1. januar 2030. Vis mer

1600 kroner mer i året

– Det er absolutt en merkbar økning. For en norsk gjennomsnittshusholdning med at antatt forbruk på 20.000 kilowatt, innebærer dette 1600 kroner mer i strømregning for 2030 og 1000 kroner mer i 2035.

Det sier Clemence Carnerero, senioranalytiker i AFRY, til E24.

– Det skjer mye med tanke på strømforbruk i Nord-Norge Nord-Norgeprisområdene NO3-NO4, Nord-Sverige Nord-Sverigeprisområdene SE1-SE2 og Finland de kommende årene.

Ifølge analysen vil kraftbalansen i disse områdene svekkes med om lag 17 terrawattimer (TWh) fra 2024 til 2030. Det skyldes blant annet et betydelig økt forbruk, der elektrifisering av Melkøya utgjør 6 prosent.

– Avkarbonisering av stålindustri i Nord-Sverige, også kalt «grønt stål», vil kreve mye kraft og mye av det er antatt å komme i andre halvdel av 2020-årene, sier Carnerero.

Strammere kraftsituasjon uansett

Senioranalytikeren mener man må se på hele strømområdet når man diskuterer elektrifiseringen av Melkøya, ikke bare på Nord-Norge.

– Det påvirkes for eksempel av om det kommer mer vindkraft enn antatt i Nord-Sverige. Man kan ikke se på dette området alene, men må se på strømsituasjonen på tvers av land.

Kraftbalansen i de nordlige områdene av Skandinavia vil uansett være strammere når man nærmer seg 2030, enn hva den er i dag.

– Akkurat nå har man et overskudd i nord. Det er ganske stort, men kommer til å bli mindre. Balansen vil uansett være mye strammere i 2030 - uavhengig av Melkøya, sier Carnerero.

Hun legger til at priseffekten av Melkøya-elektrifiseringen påvirkes av mange faktorer, blant annet prisnivået i Norden og kraftbalansen. En mindre svekket kraftbalanse enn antatt, vil gjøre prisnivået lavere enn antatt i AFRYs hovedscenario.

2,5 TWh i minus på Melkøya

Regjeringen har sagt at det skal produseres minst like mye ny fornybar kraft i Finnmark som det Melkøya trenger innen 2030.

– Vi forutsetter at Melkøya kommer til å ta strøm hver eneste time. Man får bare vindkraft ca. 40 prosent av året. Dermed må man selv legge til utbygging av 850 megawatt vindkraft dersom man skal utligne effekten av Melkøya, sier senioranalytikeren.

I AFRYs analyse er det lagt til grunn at det bygges ut fornybar kraftproduksjon i NO4 tilsvarende 0,5 terrawatt, altså cirka 2,5 terrawatt mindre konsulentselskapets forutsatte forbruksøkning fra Melkøya.

– Hva er grunnen til at dere ikke tror det kommer til å bygges ut så mye fornybar energi at det veier opp for elektrifiseringen av Melkøya?

– På grunn av tiden det tar å få konsesjon og etablere ny vindkraftproduksjon i Norge. Våre landeksperter følger framgangen i konsesjonsbehandlingen tett, og kommer til å vurdere våre antagelser på nytt i lys av det regjeringen har annonsert over den siste uken, sier Carnerero.