Freyr jubler over EUs svar på USAs grønne milliardpakke – venter avklaringer fra Norge

EU myker opp i reguleringene for å møte Joe Bidens gavepakke til grønn industri i USA. Nå håper Freyr-sjef Tom Einar Jensen at dette kan bane vei for mer statlig støtte i Norge.

Administrerende direktør i Freyr Battery, Tom Einar Jensen. Han er også lillebroren til tidligere finansminister Siv Jensen.

Torsdag 9. mars kom EU med et første svar til den amerikanske milliardskattepakken Inflation Reduction Act (IRA), som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

IRA, som er en gavepakke til amerikansk grønn industri, har samtidig skapt bekymring i Europa.

Flere har fryktet at IRA vil spenne ben på den grønne industrien i Europa, og mange har ventet spent på hvordan EU og Norge vil svare.

En av dem er Tom Einar Jensen, sjef for batteriselskapet Freyr.

Han kaller 9. mars en gledens dag, både for Freyr og hele fornybarsektoren i Europa.

– Dette er utrolig viktig for å sikre en akselerasjon inn i det grønne skiftet fra europeiske land, sier Jensen til E24.

Inflation Reduction Act (IRA) Amerikansk lovpakke som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

Innebærer blant annet 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode.

Skal stimulere til økt andel elbiler, blant annet ved å gi støtte på opp til 7.500 dollar til husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en gitt andel materialer produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med. Andelen som kreves vil øke med årene. Vis mer

De nye reglene fra EU gir kort fortalt medlemsstatene mulighet til å gi statlig finansiering til grønn industri frem til utgangen av 2025, både i form av statlige lån, garantier og skattelettelser, med noen forbehold (se faktaboks).

Ikke nok med det: i «eksepsjonelle tilfeller» gir reglene også medlemslandene mulighet til å gi tilsvarende statsstøtte som andre land, deriblant USA, for å motarbeide «risikoen for at investeringer blir flyttet ut av Europa», skriver EU-kommisjonen.

EU har dermed myknet opp i det som vanligvis er veldig strenge regler knyttet til statsstøtte.

Håpet er å motvirke en grønn kapital- og industriflukt fra Europa til USA, hvor regjeringen lokker med store grønne subsidier.

EUs nye statsstøtteregler Torsdag 9. mars ble det klart at EU myker opp reglene for statsstøtte til selskaper som skaper fornybar energi, som produksjon av strøm, eller driver med karbonfangst og lagring, men også til selskaper som lager batteri, solcellepaneler, vindturbiner, varmepumpe og elektrolysører. Oppmykningen gir medlemsstatene mulighet til å gi statlig finansiering til denne grønne industri frem til utgangen av 2025, både i form av tilskudd, statlige lån, garantier og skattelettelser. Anbudsprosessene skal bli enklere og raskere, og hvor mye støtte som kan gis skal bli enklere å kalkulere. Muligheten for å gi støtte og støttebeløpet en medlemsstat kan gi, vil variere basert på noen forbehold: Små- og mellomstore selskaper vil kunne få mer i støtte

Det vil også selskaper som ligger i såkalte «vanskeligstilte regioner»

Medlemsstater vil kunne gå inn med en høyere prosentsats av den investeringen som skal gjøres dersom statsstøtten kommer i form av skattefordeler, lån eller garantier.

Før støtten gis må medlemsstatene verifisere de konkrete risikoene for at den produktive investeringen ikke finner sted utenfor EØS, og at det ikke bærer risiko for at investeringen, det være seg en fabrikk eller lignende, flyttes til andre steder i det indre markedet I «eksepsjonelle tilfeller» gir oppmykningen også medlemslandene mulighet til å gi tilsvarende statsstøtte som andre land, deriblant USA, for å motarbeide «risikoen for at investeringer blir flyttet ut av Europa», skriver EU-kommisjonen. I så tilfelle kan medlemsstatene gjøre to ting: Enten «matche» støtten et selskap kan få i et annet land utenfor Europa, som for eksempel USA eller Kina

Eller putte summen som trengs for å intensivere selskapet eller aktøren til å gjøre investeringen i EØS, alt ettersom hva som er rimeligst Hva er så de eksepsjonelle tilfellene hvor dette kan skje? Det er i tilfelle investeringen, eller selskapet opererer i såkalte « assisterte områder

Eller det er investeringer som består av prosjekter som foregår i minst tre medlemsland, hvor brorparten av investeringen går til prosjekter i minst to «assisterte områder», hvor et av dem må være på «A-listen», blant de mest vanskeligstilte regionene

Videre må selskapet, eller investeringen det er snakk om, som vurderer å flytte ut, må bruke «state of the art» teknologi

Og det må ikke være risiko for at investeringen, selskapet eller fabrikken flyttes til andre steder i det indre marked De nye reglene har fått navnet Temporary Crisis and Transition Framework, og er egentlig en forlengelse og utvidelse av et rammeverk EU innførte for å støtte økonomier og selskaper gjennom coronapandemien. Kilde: EU-kommisjonen Vis mer

Nyheten fra EU markerer også unionens siste forsøk på å redusere avhengigheten av amerikanske og kinesiske produkter og teknologier, skriver Reuters.

Hvorfor er dette relevant for Norge? Jo, fordi Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre marked og dermed omfattet av EUs omfattende statsstøtteregelverk.

Freyr Battery ble notert på New York Stock Exchange 8. juli, 2021.

– Opp til regjeringen å bidra maksimalt

Tom Einar Jensen mener det er omfangsrikt at EU nå gir medlemslandene muligheter til å matche IRA.

– Nå er de ytre rammene fra EU lagt og formalisert. Nå er det opp til regjeringen å bidra maksimalt til at både det grønne industriløftet og den nasjonale batteristrategien blir realisert, sier han.

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte regjeringens batteristrategi i juni i fjor, fra Freyrs lokaler i Mo i Rana. Hans mål er at Norge skal bli en stor batterinasjon.

Samtidig annonserte Vestre at statlige Eksportfinansiering Norge (Eksfin), vil gi 4 milliarder i garantier og lån til byggingen av Freyrs batterifabrikk i Mo i Rana, «Giga Arctic».

Jensen påpeker til E24 at denne garantien kun er en indikert lånegaranti, og at den først blir effektiv når prosjektfinansieringen er på plass.

– Det er et tiltak som vil bidra vesentlig. Hvis man kunne gjort om den garantien til et direkte statlig lån ville det betydde mye, sier han.

E24 har spurt Eksfin om hvor mye av de 4 milliarder kronene vil kunne komme som lån og hvor mye som vil komme som garantier.

Kommunikasjonsdirektør Allon Groth svarer at de er i en finansieringsdiskusjon med Freyr og har taushetsplikt om sine kundedialoger.

Investorene ønsker at Freyr prioriterer USA

Samtidig som Freyr Battery planlegger å bygge en fullskala batterifabrikk i Mo i Rana, har selskapet startet opp og akselerert utviklingen av batterifabrikken «Giga America».

Den skal ligge i den amerikanske sørstaten Georgia. Jensen sier de kan produsere alle produktene sine i USA, og at det er en reell risiko for at investeringene flyttes til USA.

Slik skal Freyrs batterifabrikk i Mo i Rana se ut når den står ferdig. Mot slutten av mars åpner batteriselskapet sin første pilotfabrikk.

– Det er her våre investorer og banker ønsker at vi prioriterer investeringene våre i påvente av avklaring fra EU og norske myndigheter, sier han.

Derfor mener Jensen det haster å få bedre statlig støtte på plass.

– Vi har spilt inn flere forskjellige tiltak som regjeringen kan bidra med, for å sikre at vi kan bevege oss videre og sikre ytterligere egenkapital, sier han og ramser opp:

– Det går på lånemekanismer, ytterligere garantiordninger knyttet til bygging av selve bygget som batteriproduksjonslinjen skal være i, det går på avskrivningsløsninger, og på ytterligere incentivstrukturer og at de er i tråd med hva som må formaliseres i EU.

Trenger 15 nye milliarder

Så langt har Freyr hentet mer enn 10 milliarder norske kroner, i hovedsak fra amerikanske investorer, forteller Jensen. Av det har selskapet brukt 3 milliarder på fabrikken i Norge.

For å ferdigstille Giga Arctic trenger Freyr i overkant av 15 milliarder kroner i ekstra kapitalinjeksjoner.

– Hittil har vi mottatt – og det er vi glad for, men vi setter det litt i perspektiv – 200 millioner kroner, sier Jensen.

142 millioner kroner kommer fra statlige Enova, og resten fra Innovasjon Norge.

– Det er nok blant de laveste tilskuddsbeløpene for gigafabrikker i Europa, hevder Jensen.

Akkurat det ønsker ikke Enova å kommentere, opplyser pressesjef Eiliv Flakne.

Freyr-sjef Jensen fikk ifølge Dagens Næringsliv utbetalt 27 millioner kroner i lønn og bonus i fjor. Jensen mener at bonusen, på 21,2 millioner kroner, ikke er urimelig høy og sier den kom mye som følge av at Freyr omsider ble børsnotert i New York.

Regjeringens batterisatsing 29. juni 2022 lanserte næringsminister Jan Christian Vestre Norges første batteristrategi. Målet med strategien er å gjøre Norge til en «stor batterinasjon». Regjeringen anslår at behovet for statlige lån, garantier og egenkapital til det hele det grønne industriløftet er anslått til 60 milliarder kroner frem mot 2025. Så langt har to batteriselskap fått støtte: Gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin), vil regjeringen gi 4 milliarder i garantier og lån til byggingen av Freyr Battery sin gigafabrikk i Mo i Rana.

Statlige Siva skal gå inn med 480 millioner kroner i et felles eiendomsselskap som skal sette opp batterifabrikken til Morrow Batteries i Arendal. I januar 2023 annonserte Vestre at Tyskland har invitert Norge til å være med i IPCEI European Battery Innovation (EuBatIn) fra 2024. Det gir anledning til å gi langt mer subsidier til enkelte prosjekter. Vis mer

Har satt ned farten i Norge

På grunn av IRA, har Frery Battery satt ned tempoet i byggingen av den norske batterifabrikken.

– Det er mye optimisme, men også litt uro nå, rundt at vi har tatt foten av gasspedalen, i påvente av avklaringer fra EU og norske myndigheter, sier han.

På spørsmål om det er aktuelt å kun produsere batterier i USA, siden han mener det er gunstigere, svarer Jensen følgende:

– Vi har et ønske om å utvikle batterifabrikker både i Europa og i USA. Det er en særdeles fornuftig måte å bygge skala på. Jeg vil ikke si at det å stenge ned i Mo i Rana er et tema som vi diskuterer.

– Vi har allerede investert over 3 milliarder kroner i Mo i Rana. Vi fortsetter byggingen i Mo i Rana fordi vi er optimister knyttet til at europeiske- og norske myndigheter kommer til å bidra til at dette blir en realitet.

Samtidig understreker han at Freyr ikke forventer identiske mekanismer som ligger i IRA.

– Men de må på en måte opp fra de nivåene som de har vært hittil.