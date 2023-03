Rekordår for Petoro: Leverte 528 milliarder kroner til staten

Høye priser bidro til at Petoro overførte fem ganger mer til staten enn i et normalt år.

Petoros toppsjef Kristin Kragseth.

Kontantstrømmen til staten var på 528 milliarder kroner, opp fra 186 milliarder året før og nær 59 milliarder i 2020, viser Petoros årsrapport.

Fjorårets kontantstrøm var fem ganger høyere enn i et normalår, skriver Petoro.

Petoro forvalter statens eierandeler i felt på den norske sokkelen gjennom statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapet sitter på rettighetene til om lag en tredjedel av olje- og gassreservene på sokkelen.

Pengene fra norsk sokkel går inn i Oljefondet, som investerer dem i aksjer, rentepapirer og eiendom verden rundt.

Petoro Forvalter statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE).

Petoro ble vedtatt etablert i Stortinget 26. april 2001, da Statoil ble børsnotert, og er et statlig aksjeselskap.

Hovedoppgaven er tredelt: Ivareta statens deltagerandeler i olje og gass, overvåke Equinors salg av olje og gass produsert fra statens andeler, og føring av regnskap for staten. Vis mer

Høye priser

Petoro skriver at oppgangen skyldes økte inntekter etter at olje- og gassprisene steg og gassalget økte. Prisene på olje og gass har vært høye etter Ukraina-krigen, og spesielt gassprisene steg kraftig i fjor.

Gassleveransene fra norsk sokkel økte med åtte prosent i 2022. Det forklares med produksjonstillatelser på flere felt, god og stabil drift, i tillegg til at Snøhvit-feltet kom i produksjon igjen.

Petoros samlede produksjon av olje og gass var på 1,044 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjor. Det var opp 17.000 fat per dag fra året før.

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter. I gjennomsnitt var prisen på 11,95 kroner per kubikkmeter, opp fra 4,78 kroner.

Petoro fikk i gjennomsnitt 104 dollar per fat for oljen, opp fra 70 dollar fatet i 2021. Svakere krone bidro også, slik at oljeprisen i kroner ble på 988 kroner per fat, opp fra 603 kroner fatet.

Petoro peker på at Norge dekker rundt 30 prosent av gassbehovet i Europa.

– Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier Petoro-sjef Kristin Kragseth i en pressemelding.

Mange nye prosjekter

Før nyttår ble det levert inn mange utbyggingsplaner for prosjekter på norsk sokkel. Det var fristen for å bli omfattet av gunstige midlertidige skatteregler som Stortinget innførte etter coronakrisen i 2020.

Petoro peker på at oljeskattepakken har bidratt til rundt 300 milliarder kroner i investeringer på norsk sokkel.

Petoro skriver at selskapet er med på fem av 13 nye utbyggingsplaner som ble levert inn i 2022, og i tillegg er Petoro med på flere utvidelser av eksisterende utbyggingsplaner og ett elektrifiseringsprosjekt.

Petoros toppsjef Kristin Kragseth fikk en skattbar lønn på 4,93 millioner kroner i fjor, ifølge årsrapporten. Til sammen fikk de seks i Petoros ledergruppe en lønn på 13,64 millioner kroner i skattbar lønn i fjor.