Økte Statkraft-bonuser etter sterke tall: – Bør være offentlighet om dette

Statkrafts prestasjonsbaserte ytelser økte mye i rekordåret 2022. Lars Haltbrekken (SV) ønsker flere detaljer om hvordan selskapets tradingvirksomhet. – Jeg syns det bør være offentlighet fra Statkraft om dette, sier han.

Finansdirektør Anne Harris i Statkraft.

Torsdag kunne det statseide kraftselskapet Statkraft melde om rekordhøye inntekter, rekordsterkt resultat og rekordstort utbytte til eierne.

Samtidig økte også kostnadene. Ikke bare på grunn av høyprisavgiften som ble innført i Norge og økt antall ansatte, men også på grunn av økte bonuser til ansatte som driver med energihandel.

Blant annet økte lønnsposten «andre ytelser» til 2,26 milliarder i fjor, fra 920 millioner året før. Det er en oppgang på 1,34 milliarder kroner.

«Årsaken er særlig knyttet til prestasjonsbasert godtgjørelse», fastslår Statkraft i sin årsrapport.

Dette er ytelser som kommer i tillegg til den vanlige lønnen. Totalt kostet Statkrafts ytelser 7,51 milliarder kroner i fjor, fra 5,29 milliarder året før, inkludert lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre godtgjørelser.

Statkraft hadde i snitt 4.622 heltidsansatte i fjor.

– Vil ikke kommentere

Statkrafts energihandel drives av markedsvirksomheten. I fjor var energiprisene høye og sterkt varierende, og da gjorde denne enheten det veldig sterkt, opplyste selskapet torsdag.

Det underliggende driftsresultatet (ebit) i markedsvirksomheten var i fjor på rekordsterke 10,4 milliarder kroner. Året før tapte enheten 4,3 milliarder kroner.

Finansdirektør Anne Harris i Statkraft vil ikke oppgi hvor mye Statkraft betalte ut i bonuser til de ansatte i tradingvirksomheten.

– Det vil vi ikke kommentere. Det er en del av den kostnadsøkningen vi ser, sier Harris til E24.

Hun opplyser at økte bonuskostnader bare er en del av de økte kostnadene innen trading.

– Det er også et økt antall hoder. Vi har stadig flere mennesker i aktivitet der. Vi har investert i store IT-systemer, oppgradert dem. Vi har store kostnader. Det er et sammensatt bilde, sier Harris.

– Hva gjør at kostnadene øker, er det at man får mer i bonus når enheten tjener mer?

– Det er det grunnleggende. Det er avhengig av performance. Det har vi som prinsipp for alle ansatte i systemet vårt. Men performance er enda sterkere knyttet til direkte resultater i dette området, sier Harris.

– Betyr det at folk i Statkraft tjener veldig mye på den tradingen?

– Jeg kan ikke kommentere på personnivå.

– Bør være offentlighet om dette

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har tidligere krevd svar fra regjeringen om risikoen i Statkrafts tradingvirksomhet. Han har også ønsket å sette ned et et eget utvalg til å se på hva selskapet tjener eller taper på det han omtaler som spekulasjon.

– Jeg syns ikke denne typen spekulasjon er noe Statkraft bør drive med, selv om de skulle tjene godt på det, sier Haltbrekken til E24.

– Selskapet sier at kostnadene øker på grunn av bonuser til traderne, men vil ikke si så mye om hvor mye disse kostnadene har økt eller hvor mye traderne tjener?

– Jeg syns det bør være offentlighet fra Statkraft om dette, sier Haltbrekken.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Har veldig flinke folk

Måloppnåelsen i Statkrafts markedsvirksomhet for 2022 blir anslått til 100 prosent av Statkraft-styret, ifølge selskapets årsrapport. Bare Statkrafts vannkraft-enhet hadde en like høy måloppnåelse i fjor, mens flere andre enheter hadde lavere oppnåelse.

– Men er det Ukrainakrigen og den situasjonen der som gjør dette, eller er at traderne er så dyktige?

– Det som forklarer kanskje størsteparten av det store resultatet vi har innenfor trading i dette kvartalet, det er jo denne volatiliteten. Den er skapt av de usikre markedene, sier Anne Harris.

– Vi har veldig flinke folk. Vi har et veldig stort analyseapparat som på kort og lang sikt prøver å forstå energimarkedene fra alle mulige vinkler, politiske forhold og alt som er. Så kombinasjonen av disse tingene gjør at vi har klart å skape veldig mye resultater, sier hun.

– Men det kan være kontroversielt at man tjener veldig godt, også enkeltpersoner, på en sånn uheldig situasjon. Er det fortjent?

– Det er litt vanskelig å svare på det direkte. Vi er avhengige av konkurransedyktige, men ikke lønnsledende betingelser for våre ansatte, også våre tradere. Våre avlønningssystemer er i tråd med det som er markedpraksis, sier Harris.

– Gjør dere det da bedre enn andre selskaper?

– Det vi kan se på resultatene av de selskapene som har rapportert, er at våre resultater er veldig bra i forhold til mange andre, sier finansdirektøren.

– Kan skape gode marginer

Ifølge Harris tjener markedsvirksomheten blant annet penger på arbitrasje, altså det å utnytte prisforskjeller for eksempel mellom ulike land eller ulike produkter. I tillegg selger og kjøper Statkraft kraft for andre.

– Med vårt store tilfang av egen og andres produksjon, og vår innsikt i markedet, kan vi skape gode marginer, sier hun.

– Dere ga også rekordmye tilbake til staten i fjor, 43 milliarder?

– Det gjorde vi. Det er veldig sjelden at en finansdirektør er fornøyd med høye skatter, men totalt sett syns vi at det er bra. Vi er jo eid av den norske stat. Det vi ikke gir i skatt eller utbytte, er igjen i selskapet for at vi skal skape nye verdier for oss alle, sier Harris.