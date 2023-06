Lyse snur om milliardinvestering

Kraftselskapet Lyse gjenopptar arbeidet med oppgradering av vannkraft i Røldal-Suldal, et prosjekt til opp mot fem milliarder. De stoler på regjeringens løfte om å fjerne ekstraavgiften på dyr strøm før 2025.

Dette bildet er fra Hydro og Lyses anlegg i Røldal-Suldal.

Lyse har ennå ikke tatt noen investeringsbeslutning, men har som mål å sende konsesjonssøknad for prosjektet i løpet av 2023, opplyser selskapet til E24.

– Regjeringen skriver i revidert budsjett at høyprisbidraget høyprisbidragetregjeringen varslet i fjor at kraftselskaper skulle betale en avgift på 90 prosent for den andelen av strømprisen som var over 70 øre, omtalt som «høyprisbidraget». skal bort. Da går vi videre. Vi må stole på at de mener det de skriver, og at det ikke kommer noe annet i stedet, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse til E24.

– Så du velger å stole på regjeringen?

– Det må vi jo. Nå står det faktisk skrevet at det er midlertidig og skal tas bort. Jeg kan være uenig med dem, men jeg stoler jo på dem. Når de nå sier at høyprisbidraget må bort, og skjønner at det har hatt en negativ effekt, så stoler vi på det, sier Lyse-sjefen.

Lyse eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland. De største eierne er Stavanger, Sandnes og Sola.

Konsernsjef Eimund Nygaard i kraftselskapet Lyse.

Ble stanset etter skattegrep

Det var i august i fjor at Lyse først meldte at kraftverkene i Røldal-Suldal skulle oppgraderes.

Prosjektet skulle koste fire til fem milliarder kroner.

Men i september varslet regjeringen uventede grep for kraftbransjen. Blant annet skulle selskapene betale en avgift på 90 prosent av den andelen av strømprisen som var over 70 øre kilowattimen. Dette ble omtalt som «høyprisbidraget».

Allerede dagen etter regjeringens beskjed i høst varslet Lyse at milliardinvesteringen i Røldal-Suldal ble lagt på is. Også Sunnhordland Kraftlag og Å Energi (tidligere Agder Energi) varslet at de ville sette investeringer på vent.

Regjeringen hevdet at avgiften var midlertidig, og ba bransjen om å fortsette å investere. Lyse-sjef Eimund Nygaard krevde forutsigbarhet, og ba regjeringen tidfeste når høypris-avgiften skulle fases ut.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) meldte etter hvert at avgiften skulle fases ut innen utgangen av 2024.

Nå er dette også omtalt skriftlig i revidert budsjett for 2023. «Regjeringen har varslet at det legges til grunn at høyprisbidraget skal avvikles senest innen utgangen av 2024», skriver regjeringen.

Selv om Nygaard nå vil sette i gang igjen arbeidet med prosjektet, frykter han at det skal komme nye avgifter.

– Jeg er bekymret for det, og for det generelle skattenivået. Dette høyprisbidraget rammet spesielt investeringer i effekt. Og det trenger vi mer av hvis det skal fases inn mer vindkraft og solkraft i systemet. Hvis ikke, så må vi i perioder importere mer fra utlandet, sier han.

– I fjor ble dere anklaget for å bruke denne saken som pressmiddel, er det riktig?

– Vi ble beskyldt for det, men det er helt feil. Regjeringens grep satte faktisk en stopper for investeringen, og det tror jeg regjeringen har skjønt. Det er positivt, sier Nygaard.

Derfor vil Lyse oppgradere Røldal-Suldal: Oppgraderingen av effekten i kraftverkene i Røldal-Suldal skal ifølge Lyse bidra til å balansere kraftsystemet. Når sol- og vindkraft utgjør mer av produksjonen enn tidligere og varierer mye i produksjon, er det viktig å ha vannkraft hvor produksjonen i mye større grad kan styres og planlegges. Selskapet skal etter planen nær doble kapasiteten i Røldal-Suldal til 600 megawatt. Det vil gjøre kraftverkene i stand til å levere enda mer strøm i de timene hvor kraftbehovet er størst. Den samlede produksjonen fra anleggene vil også kunne øke med rundt 0,2–0,25 terawattimer (TWh) årlig. Den totale kraftproduksjonen i Norge var på 146 terawattimer (TWh) i 2022. Av dette var 14,8 TWh vindkraft. Regjeringen og SV har sagt at de ønsker 8 TWh solkraftproduksjon innen 2030. Også i Europa ventes det mer varierende produksjon, ettersom en del stabil kullkraft og kjernekraft er faset ut og det bygges ut mer vindkraft og solkraft. Det var Norsk Hydro som bygget ut kraftverkene i Røldal-Suldal på 1960-tallet, for å sikre kraft til fabrikkanlegg på Karmøy. Kraftverkene består av ni kraftstasjoner langs Røldals- og Suldalsvassdraget og ned til Suldalsvannet. Anleggene eies i dag av Lyse sammen med Hydro, et grep selskapene tok for å unngå at staten tok over anleggene. Vis mer

Dette bildet er fra kraftverkene i Røldal-Suldal.

Tror ikke på 40 TWh i 2030

Regjeringen har gjentatte ganger etterlyst mer kraft og nett til klimatiltak og ny industri. Energikommisjonen foreslo å sette et mål 40 TWh ny kraftproduksjon og 20 TWh energieffektivisering innen 2030.

Samtidig har behandlingen av vindkraft stått på vent i årevis, og det kommer få nye prosjekter. Det har også vært uro rundt grunnrenteskatt på vindkraft, og en rekke aktører i kraftbransjen har advart om faren for investeringsbrems.

– Er det i det hele tatt mulig å nå et slikt mål?

– Jeg tror ikke det er mulig å nå. 40 TWh før 2030 tror jeg ikke er mulig, dessverre. Men jeg mener at bransjen og myndighetene burde sette seg ned sammen og se på hva man kan få til. Rammebetingelser og skatt er viktig hvis vi skal nå et slikt mål, om ikke i 2030 så kanskje i 2035, sier Nygaard.

– Jeg skulle så inderlig ha ønsket et bredt forlik om dette. Energipolitikken, klimapolitikken og skattepolitikken må henge sammen, eller så når vi ikke målene. Vi ser jo at høyprisbidraget har fungert som et anti-incentiv til bransjen, sier han.

Bidrar til balanse i systemet

NVE sa i en rapport i fjor at Norge kan gå fra å ha nok kraft når strømforbruket er på topp, til å bli avhengig av import i timene med høyest forbruk i 2030. I slike timer kan prisene bli svært høye, ifølge NVE.

Lyse hevder at oppgraderingen av Røldal-Suldal kan hjelpe med å dekke om lag 10–15 prosent det forventede effektunderskuddet. Derfor mener de at denne typen prosjekter er ekstra viktige.

– Har dere noen flere utbygginger å bidra med?

– Det er Røldal-Suldal som er den mest modne. Men vi kan jo se på andre ting, som modernisering av Sira-Kvina, og pumpekraftverk hvis prisforskjellene gjør det lønnsomt. Men vi har allerede gått langt i å modernisere kraftverkene våre, og har ikke så mange flere vassdrag å ta av i vårt område, sier Nygaard.

– Skal vi gjøre enda mer, så blir det fort snakk om vindkraft. I vår region har vi bygget ut mye vindkraft. På en vanlig vårdag eller høstdag er faktisk forbruket i Rogaland i stor grad dekket med vindkraft, legger han til.

