Professor om USAs grønne industripolitikk: – Veldig skadelig

USA har begitt seg ut på et nullsumspill som vil ha enorme konsekvenser for global orden, sier professor David Victor om hjemlandets grønne milliardstrøm. Slik mener han norske myndigheter bør respondere.

KLIMARÅDGIVEREN: David Victor er professor i innovasjon og offentlig politikk ved Universitetet i California, San Diego. Han har også vært tidligere presidentkandidat Pete Buttigiegs klimarådgiver, og er en anerkjent forsker på klima- og energipolitikk.

– De utilsiktede konsekvensene på hele det globale handels- og investeringssystemet kommer til å bli betydelige.

Det sier den innflytelsesrike professoren på klima- og energipolitikk, David Victor. Han snakker om konsekvensene av president Joe Bidens grønne milliardpakke Inflation Reduction Act (IRA), som har fått flere europeiske statsledere til å steile.

Årsaken er at skattepakken favoriserer amerikansk industri.

Victor, som også har vært politisk rådgiver for daværende presidentkandidat for Demokratene, nå transportminister Pete Buttigieg, kritiserer også egne myndigheter og kommer med tips til hvordan norske myndigheter bør handle.

E24 fikk en halvtimes tid med Victor, i forbindelse med hans besøk i Oslo og Statkraftkonferansen.

PRESIDENTKANDIDAT: Pete Buttigieg annonserte i januar 2019 at han ville stille som presidentkandidat i det amerikanske valget i 2020, men trakk senere sitt kandidatur og støttet deretter Joe Biden. Han er nå transportminister i Biden-administrasjonen.

Kina-trusselen avgjørende

Professoren mener få kunne forutse at et lovforslag av denne typen og størrelsen ville gå gjennom i USA. I Senatet måtte visepresident Kamala Harris inn og bruke uavgjort-stemmen uavgjort-stemmenvisepresidenten i USA er også leder av Senatet, men har i utgangspunktet ingen stemmerett. Men dersom en stemmeavgivning blir "uavgjort", så må visepresidenten inn og avgi sin stemme. for å få skattepakken gjennom.

– Stemmene som måtte til var en kombinasjon av de som er bekymret for klimaendringene, de som ønsker å bygge opp igjen amerikansk industri, blant annet de fra områdene rundt Vest-Virginia, hvor senator Joe Manchin er fra, som virkelig har lidd etter tapet av kull-, stål- og tungindustrien, sier Victor.

Han peker på Manchin, fordi IRA ble fremforhandlet og designet under spesielle omstendigheter på nettopp hans kontor.

– I tillegg er det stemmene til de som er bekymret for Kina. Og akkurat den delen av historien er helt essensielt. Uten trusselen fra Kina hadde ikke denne loven gått gjennom i dette omfanget, sier Victor.

Inflation Reduction Act En amerikansk lovpakke som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA. Trådte i kraft ved nyttår.

Innebærer blant annet 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode, med sterk vekt på amerikansk industri.

Skal blant annet stimulere til økt andel elbiler, ved å gi støtte på opp til 7.500 dollar til husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en gitt andel materialer produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med. Andelen som kreves vil øke med årene. Vis mer

– Nullsumspill

– Ja, du vil kalle det et proteksjonistisk trekk?

– Ja. Finansminister Janet Yellen har kalt det «friendshoring friendshoringen voksende handelspraksis der forsyningskjedenettverket fokuseres rundt land som anses som politisk og økonomisk allierte.», men i realiteten er dette politikk som favoriserer «americanshoring», sier Victor.

Under Verdens økonomisk forum i Davos i januar prøvde hoveddesigner Manchin å blidgjøre europeiske statsledere og hevdet at IRA skulle rulles ut på en god måte også for USAs allierte.

– Det er enkelt å si, men jeg har enda ikke sett bevisene på det, sier Victor.

Investeringer og bedrifter strømmer nå til USA, til glede for amerikanske politikere. Også flere norske selskaper har falt for de grønne subsidiefristelsene.

– Men det er et nullsumspill. Jeg mener dette er veldig, veldig skadelig for den globale ordenen, sier Victor.

Det er stikk i strid med det USAs viseutenriksminister Jose W. Fernandez sa til E24 nylig.

David Victor i samtale med kommunikasjonsdirektør i Statkraft, Claus Sonberg (t.v.) under Statkraftkonferansen mandag.

– Kan ikke være sikker

Det har vært heftig møtevirksomhet mellom amerikanske myndigheter og europeiske statsledere, også norske, i håp om å ikke miste tilgang til det amerikanske markedet.

I Norge har amerikanernes grep også satt i sving diskusjoner om norsk EU-medlemskap.

– Problemet er at dersom land reiser for å forhandle en ny avtale – og jeg sier dette med stor respekt for min nåværende regjering – så kan man ikke være sikker på om man skal tro på det eller ei. Vår merittliste med handelsavtaler er helt forferdelig, sier Victor.

Dessuten mener Victor at fokuset i amerikansk politikk nå er hvordan forvalte alle milliardene som ligger i IRA, og heller lite på internasjonal handel.

Han savner også at aktører som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Det internasjonale pengefondet (IMF), G7 eller G20 tar på seg dette ansvaret.

– Det er ingen som bruker krefter på å organisere eller stabilisere dette konkurranselandskapet. De industrielle økonomiene er i et våpenkappløp, sier Victor, og mener den industrielle politikken er våpenet.

– Er dette en ny kald krig?

– Ingen plasserer missiler langs hverandres kyst enda, men jeg vil si det er en kjølig krig. Det er høst, sier Victor.

Hyller EUs pisk

Flere har pekt på Europa som gode med pisken og USA som gode med gulroten i dette grønne industrikappløpet.

Ifølge Victor var det motsatt for 30 år siden.

– Det som har skjedd i mellomtiden er at Europa har bygget det mest vellykkede internasjonale kvotehandelsprogrammet – som er en veldig effektiv pisk – noe USA ikke har lyktes med å gjøre, sier Victor.

Professoren trekker også frem EUs «karbontoll» (carbon border adjustment mechanism, CBAM) som et av de mest kraftfulle verktøyene de europeiske økonomiene har. Foreløpig er det uklart om Norge blir med på den eller ei.

USAs URA er på sin side en stor lastebil med gulrøtter til allerede eksisterende og ferdig utviklet teknologi og industri, ifølge professoren.

– Spørsmålet er om dette er strategisk plasserte gulrøtter, eller om dette blir som godteri i bøtter og spann. For når toppen er nådd, hva skjer da, spør Victor og er svært bekymret for at USA går for en utelukkende gulrot-basert politikk.

Under Statkraftkonferansen delte professor Victor sine perspektiver på hva som må til for å levere på det grønne energiskiftet. Her i dialog med Lars Magnus Günther i Statkraft.

Han mener subsidiepolitikken fort kan ende opp med å ikke skape inntekter til staten.

– Da sender vi feil signal til industrien og vil også gjøre at USA ikke har midlene til å kompensere de som blir negativt påvirket av denne klimapolitikken, sier Victor.

Han ser på subsidiene med uro også med tanke på gjeldsberget USA har opparbeidet seg, og trusselen for høyere renter som følge av alle milliardene som siver ut i amerikansk økonomi.

– Vi kommer unna med det fordi vi har en så stor kredibilitet som låntager, men ikke for alltid. Men det er her vi står politisk nå, sier Victor, og forklarer at mye av klima- og industripolitikken hviler på en politisk knivsegg om dagen.

Gir følgende råd

Selv om Victor kom til Norge for å blant annet formidle at hvordan den industrielle politikken nå utformes i ulike land, og dens kredibilitet, vil være helt avgjørende i det grønne skiftet, understreker han at det kun er Kina som kan gå løpet ut med samme summene som USA.

Derfor har han følgende råd til blant annet norske myndigheter:

– Om jeg var myndighetene i et land som ser at flere og flere bedrifter forlater landet til fordel for USA, så ville jeg vært veldig varsom og pekt ut industriene som virkelig er viktig at blir værende, og fokusert på disse, sier Victor.

I Norge peker han på havvind og karbonfangst- og lagring.

Men han advarer om at man nå vil se industriell flukt til USA over lengre tid, og at det kommer til å bli skadelig på lang sikt for europeisk industri. Han tror likevel at USAs politikk vil endres på sikt.

– Når tror du det vil snu?

– Jeg er usikker, men jeg tror vi er inne i et tiår med tunge subsidier. Dersom Trump skulle komme til makten igjen, så vil dette videreføres, fordi det er politisk interesse for det, sier Victor.