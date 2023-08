DNB-sjefen om klimakrisen: – Vi som bank har et stort ansvar

Bank- og finanssektoren vil spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet, ifølge konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen. – Klimakrisen er ikke ti år frem i tid, den er her.

Konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen, mener norsk industri vil være en viktig motor i det grønne skiftet.

– Energiomstillingen vil være en av de store driverne for økonomisk aktivitet fremover.

Sjefen i Norges største bank, Kjerstin Braathen, prøver å se fremover. Både næringslivet og folk flest har fått merke tøffere økonomiske tider det siste året, med høyere renter og stigende priser. Usikkerheten er større enn på lenge.

– Jeg tror usikkerheten kommer til å forbli en stund. Men vi må kunne ta beslutninger selv om vi ikke har det hele bildet. Det å ikke ta beslutninger er også i stor grad å gjøre et valg.

Beslutningene som må tas, dreier seg om omstilling og prioriteringer av ressurser mot et mer bærekraftig næringsliv. Braathen er optimistisk.

– Det går bra for de fleste næringer i Norge, men bildet er todelt. Noen av de næringene som klarte seg best under pandemien, er de som har det tøffest nå. Men i industrien er aktiviteten høy.

– En svak krone gir økt konkurransekraft for eksportnæringen, og langs kysten er det stor aktivitet knyttet til klimaomstilling.

DNB-sjef Kjerstin Braathen mener finansnæringen spiller en viktig rolle i hvordan få fart på det grønne skiftet.

Tydelige ambisjoner

Braathen mener den industrielle kompetansen Norge sitter på, vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av nye løsninger.

– Vi skal fra der vi er i dag til noe annet over tid. Men vi skal ikke legge bak oss det næringslivet som er og bare starte nye ting. Vi har behov for den kompetansen vi har til å bygge nytt.

Sommeren for to år siden lanserte DNB sine planer om å tilrettelegge for i alt 1.500 milliarder kroner i finansiering av tiltak for det de kaller bærekraftig omstilling. Samtidig skjerpet de miljøkravene til kundene sine.

– Vi som bank har et stort ansvar og en viktig rolle i omstillingen. Vi har en tydelig ambisjon om å være en akselerator og en pådriver, og vi skal bidra til at omstillinger går raskere.

fullskjerm neste DNB-sjef Kjerstin Braathen har store ambisjoner på vegne av norsk næringslivs rolle i det grønne skiftet. 1 av 2 Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Næringslivet må være motoren

Storbanken har et mål om at næringslivskundene deres skal kutte utslipp med mellom 25 til 33 prosent frem mot 2030.

Klima og miljø har gått fra å være noe idealistisk og fjernt, til å bli noe som direkte påvirker selskapenes lånebetingelser.

– Bedriftene må ha en plan som de skal bli levere på, ellers blir finansieringen dyrere, eventuelt billigere om de leverer i henhold til planen.

– Hvem er motoren i det grønne skiftet, næringslivet som har pengene, eller det offentlige som kan lage sette rammeverket?

– Næringslivet må være den viktige motoren. Det offentliges rolle er å legge til rette for å få mest mulig kraft fra næringslivet. Det vil dukke opp, og det er allerede mange flaskehalser på veien i form av utfordringer og problemer. Den beste måten å få has på disse flaskehalsene er at det settes mål og at det jobbes med fremdrift. Da avdekkes det hvor det trengs mer kapasitet eller hvor det er andre behov. Da oppstår forretningsideer – og da settes hjulene i gang.

Bank- og finansnæringen setter krav til selskapene som skal hente penger. Dette er et viktig verktøy for å få fart på den grønne omstillingen, ifølge DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Næringslivet vil fremover bli møtt med økt regulering og nye standarder i form av hvordan de skal rapportere på ulike parametere innenfor miljø og bærekraft.

– Reguleringene, eller taksonomien taksonomienKlassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, kommer fra Europa. Den er ikke perfekt ennå. Vi vil helst ha globale og like standarder for alle, på hele klimaomstillingen. Det kommer til å være work in progress i mange år, men vi kan ikke sitte å vente på at det skal bli perfekt.

Finanssektorens rolle

Braathen mener bankene bidrar med transparens gjennom deres krav til kundene om måling og oppfølging.

– Skal man komme noen sted må du vite hvor du er, hvor du skal og du må måle hvor raskt det går. Vi samler inn informasjon fra hver tredje norske bedrift, og lager modeller med forutsetninger for de som ikke rapporterer, slik at vi får et riktig bilde totalt.

Jo større selskapene er, jo større krav til forpliktelser møter de fra banken.

– Dette er en helt materiell del av vår risikovurdering når vi yter finansiering.

Hvordan dette konkret kan gjøres, er noe som stadig diskuteres blant fagfolk som utvikler rammeverk og standarder i skjæringspunktet mellom bærekraft og finans.

– Kanskje skal kapitalen bli dyrere for noen selskaper enn andre. Det å sette en CO₂-avgift er et eksempel på et verktøy som myndighetene setter. De kan også si at finansieringen av spesifikke næringer har høyere risiko, og derfor bør være dyrere. Dette er noe som diskuteres i Europa nå, sier Braathen.

Flytende havvind

Braathen mener vi i Norge har tradisjoner med sterk industri, som kan gå i bresjen for utvikling av nye næringer.

– Norge har en sterkere og mer robust plattform enn mange andre land som ikke har kommet på beina igjen etter pandemien.

– Vi har muskler og evne til å gjøre det. Spørsmålet er om vi også bruker det som en unnskyldning for å ikke gjøre det vi må, fordi vi kan kjøpe oss ut? Eller bruker vi det til å komme i forkant? Det er en av de tingene jeg synes blir spennende fremover.

Braathen mener spesielt Norge bør utnytte eksisterende fortrinn i utviklingen av offshore flytende havvind.

– Offshore havvind mye vanskeligere om man ser på den tekniske produksjonen, i forhold til bunnfast offshore og landbasert. Men Norge må ta mål av seg å klare det på grunn av våre unike fortrinn.

– Men offshore vind er dyrt?

– Sol og vind var også dyrt i sin tid. Men vi må gå etter de litt vanskeligere oppgavene. Offshore havvind er fortsatt dyrt, det har foreløpig ikke hatt den samme reisen som sol og vind på land, men i løpet av de siste ti årene er det blitt 70 prosent billigere. Vi vet at når dette blir mer modent, vil det bli lønnsomt.

Derfor brenner Braathen for å ta beslutninger og initiativ.

– Det er mye vi ikke vet, men vi vet at vi må gjennom omstillingen. Og vi vet at det vil kreve ny teknologi, kompetanse og investeringer i økt kraft. Men dette ligger også i det helhetlige markedsbildet: Det handler om å ta risiko.

– Blir det lettere å få med seg de ulike aktørene når vi ser stormen Hans’ herjinger her hjemme og branner på greske ferieøyer?

– Det er alltid lettere å reagere på noe vi kjenner på kroppen. Og vi ser jo at klimakrisen er ikke noe som ligger ti år frem i tid, den er her.