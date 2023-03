Equinor får kritikk tross utslippskutt: – Ingen klimaomstilling i sikte

Equinors mål om karbonintensitet er knyttet til utslippene per energienhet selskapet produserer. Intensiteten vil falle når Equinor får på plass mer CO₂-lagring og flere havvindprosjekter.

Equinors utslipp var på 68 gram CO₂-ekvivalenter per megajoule energi selskapet produserte i 2019. Dette skal ned til 54 gram per megajoule i 2030, 41 gram per megajoule i 2035 og null gram per megajoule i 2050.

Fortsatt ligger selskapet et stykke unna: Netto karbonintensitet i energien Equinor produserte i fjor var 66,5 gram CO₂-ekvivalenter per megajoule, bare én prosent lavere enn året før, og to prosent lavere enn i 2019.

«På grunn av den lange fullføringstiden som kreves for å få fornybar- og lavkarbonprosjekter i produksjon, så vi relativt liten fremgang i produksjonen fra fornybare energikilder eller CO₂-volumer som ble lagret og transportert i 2022», skriver Equinor i årsrapporten.

Det er særlig etter 2025 at Equinor venter å få ned intensiteten.

«Etter hvert som takten øker de neste årene på innføring av fornybar energi og lavkarbonløsninger, venter vi større fremgang i reduksjon av netto karbonintensitet, der mesteparten av fremgangen mot ambisjonen om en 20 prosent reduksjon innen 2030 er ventet i andre halvdel av dette tiåret», skriver Equinor i årsrapporten.