Regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen

Regjeringen går inn for å åpne et område på norsk kontentinentalsokkel for mineralvirksomhet, bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland til DN.

Olje- og energiminister, Terje Lien Aasland (Ap) og regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

– Når vi legger fram en stortingsmelding om åpning av utvinning av havbunnsmineraler, er det for å se og avdekke om utvinning kan skje lønnsomt, bærekraftig og forsvarlig, sier Aasland til Dagens Næringsliv.

Det er et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281.200 kvadratkilometer som åpnes. Området ligger utenfor Nordland og opp mot Finnmark.

Regjeringens plan er å skille ut mindre områder innenfor det åpnede området som skal lyses ut for leting fra kommersielle selskap, skriver DN.

Stortingsmeldingen legges fram tirsdag formiddag

SV vil frede havet for gruvedrift

Forslaget om å konsekvensutrede mineralvirksomhet på sokkelen har vært ute på høring. I januar gikk høringsfristen ut. En rekke fagmiljøer på klima var svært kritiske, og en samlet miljøbevegelse ba regjeringen om å snu.

Regjeringens budsjettpartner SV vil frede havet for gruvedrift.

Aasland forsvarer regjeringens beslutning.

– Det grønne skiftet trenger mineraler. Alle som besitter mineraler, har et ansvar for å se om vi kan klare å utvinne dette basert på kunnskap, hensyn til miljø og bærekraft, sier han til DN.

WWF kritiske

En svart dag for norsk natur, konkluderer Verdens naturfond WWF.

– Ved å sette i gang med gruvedrift i dyphavet uten tilstrekkelig kunnskap risikerer vi å ødelegge unik natur, utrydde sårbare arter og forstyrre verdens viktigste karbonlager. I en tid der vi kjemper mot klokka for å løse både klimakrisen og naturkrisen, burde vi beskytte naturen – ikke ødelegge den ytterligere, sier generalsekretær Karoline Andaur.