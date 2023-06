KRONIKKFORFATTER: Ole Robert Reitan

En gulrot for klimaet

Da John Kerry var i Oslo nylig, advarte han mot en «ikke-bærekraftig befolkningsvekst», men han ville ikke be amerikanerne gi opp burger og biff for å redde klimaet.

Ole Robert Reitan CEO Reitan Retail

Det vil heller ikke jeg, men jeg slår gladelig et slag for positive og offensive virkemidler som dreier etterspørselen mot frukt, grønt og hvitt kjøtt. Det vil være kraftfulle bidrag til klimakutt og grønnere vekst.

Denne uken kom nye nordiske ernæringsanbefalinger, et vitenskapelig grunnlag for nasjonale kostholdsråd. Kosthold og klima henger tett sammen, og ifølge en ny undersøkelse av YouGov, gjengitt i Nationen, er det bare halvparten av oss som følger kostholdsrådene. Denne andelen bør vi øke, både for folkehelsa og for klimaet.

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at vi sammen kan redusere Norges klimautslipp med 4,5 millioner tonn CO2 mot 2030 hvis vi følger de offisielle kostholdsrådene. Det alene har nesten dobbelt så høy effekt som det neste tiltaket på listen over tiltak Norge må gjennomføre for å nå 53 prosent utslippskutt målt mot 1990. Vi har en lang vei å gå.

Noen mener diskusjonen om kosthold går på bekostning av strukturelle grep som Norge må ta som nasjon. Det være seg karbonfangst og -lagring, elektrifisering og utbygging av ny fornybar kraft. Jeg tror vi må kunne diskutere begge deler. Verdikjeden for mat er en sentral del av løsningen, også her hjemme. 40 prosent av Europas utslipp kommer fra verdikjeden

for mat, og 30 prosent av maten som produseres i Europa ender i søpla. Det er trist og langt fra bærekraftig. Å kutte matsvinnet har i seg selv potensial til å kutte hele 1,3 millioner tonn CO2.

Store utslipp, store muligheter

I likhet med alle som føler tiltagende tidspress og ansvar, har vi i Reitan Retail gått en ekstra runde. I fjor kartla vi utslipp og førte klimaregnskap fra de mange tusen varene vi fører i nærmere 4000 butikker, kiosker og stasjoner i Norden og Baltikum. Vi må vite at vi velger de mest effektive tiltakene for å nå vårt mål om å være helt utslippsfri i hele verdikjeden innen 2050. Funnene er delvis overraskende, men mest av alt gledelig. Her er det store muligheter.

Våre totale utslipp fra egen virksomhet, indirekte fra energibruk, samt utslipp i verdikjeden (scope 1,2 og 3) var på 8,6 millioner tonn CO2 i 2022. Mesteparten kommer fra drivstoffsalg og fra varene vi selger i butikk. Bare 0,5 prosent er utslipp og energiforbruk fra vår egen drift. Det betyr at vi må jobbe med hele verdikjeden, blant leverandører og produsenter.

Funnene i vårt klimaregnskap er altså helt i tråd med Miljødirektoratets vurderinger. Her er det enormt mye å hente, og jeg gleder meg til å jobbe videre med å bidra til at vi når målet om et nullutslippssamfunn. Vårt løfte er å gjøre det enklere for kunden å ta sunne og gode valg, og dermed at vi sammen bidrar til en bedre verden.

Mer gulrot

Vi skal gjøre vårt, og jeg ser frem til å samarbeide med klimabevisste politikere. Selv om forbruk handler om egne valg, er det også i høyeste grad politikk.

Miljødirektoratet peker på store og små tiltak, som skolemåltid som følger kostholdsrådene. Andre tiltak kan være grep som reduserer matsvinn, positive virkemidler som stimulerer til gjenbruk og moderne teknologi som forteller deg om maten er spiselig eller ikke, i stedet for gammeldags datostempling. Her kan AI-løsninger akselerere utviklingen. Fjerning av flaskehalser for tilgang til strøm, til elbillading og infrastruktur for lastebillading, må også til for at vi skal kunne bidra til at kunden kan ta enkle og ansvarlige valg.

Heller enn straffemekanismer som avgifter på usunn mat, la oss sammen inspirere til en sunnere og klimabevisst livsstil. Mer gulrot, mindre pisk. Vi må jobbe sammen med leverandører og produsenter, og sammen finne enda bedre løsninger. Konkret kan vi i større grad dele klimadata enn vi gjør i dag. Kanskje FNs viktigste bærekraftmål er nummer 17, som

flagger partnerskap for å nå klimamålene. Dette må vi gjøre sammen.

Verdens klimapanel sier at vi må nå netto null rundt midten av århundret hvis vi skal nå 1,5- gradersmålet. Det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, hva vi spiser og hvordan vi forvalter jorda. Dette er alles

ansvar. Derfor er jeg stolt av at vi i Reitan Retail har som en av våre absolutt viktigste målsetninger å sørge for å kutte utslipp kraftig i hele verdikjeden. Og det må skje raskt.

I likhet med John Kerry, President Jo Bidens klimautsending, tror jeg ikke på å tvinge folk til å slutte å spise biff, men jeg er overbevist om at klimakrisen krever storstilt mobilisering. En endring i kostholdet for oss alle er en viktig del av løsningen.