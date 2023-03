EU-kommisjonen vil pålegge oljeselskaper å lagre CO₂

Innen 2030 skal det kunne lagres 50 millioner tonn CO₂ hvert år på EUs territorium, dersom EU-kommisjonen får det som den vil.

Norske oljeselskap kan bli pålagt å lagre CO₂, dersom EU-kommisjonens forslag blir vedtatt. Bildet viser plattformen Sleipner i Nordsjøen.

Saken oppdateres

Torsdag la EU-kommisjonen frem «Net zero industry act» og «Critical raw materials act». Det er to av kommisjonens forslag til svar på den amerikanske milliardskattepakken Inflation Reduction Act (IRA).

– Jeg tror Europa vil være det første klimanøytrale kontinentet på denne planeten, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermanns under en pressekonferanse i forbindelse med «Net zero industry act».

I forordningen forordningenForordning i EU er betegnelsen på de lover (rettsakter) som i sin helhet får bindende virkning i medlemsstatene, fra det tidspunkt som er bestemt., som også er relevant for EØS-land som Norge, foreslår EU-kommisjonen at det innen 2030 skal kunne lagres 50 millioner tonn CO₂ på EUs territorium.

– Dette er et enormt fremskritt for europeisk klima- og industripolitikk, sier Frederic Hauge, sjef for miljøorganisasjonen Bellona.

Samtidig foreslår kommisjonen at oljeselskapene i EU blir pålagt å stille CO₂-lager til disposisjon, slik at målet kan oppfylles. Forpliktelsene blir basert på selskapenes produksjon av olje og gass fra 2020–2024.

Jo høyere produksjon et selskap har, jo mer CO₂-lagerkapasitet må selskapet stille opp med.

– Også Norge kommer til å måtte pålegge sine oljeselskaper å skaffe til veie CO₂-lager, sier Hauge.

Kan kreve betydelig mer lagring i Norge

Norge produserer tre ganger så mye olje- og gass som EU, ifølge Bellona.

Det kan bety at norske oljeselskaper må stille med CO₂-lager som til sammen kan motta tre ganger så mye CO₂ som det EUs oljeselskaper gjør, mener Frederic Hauge.

Dersom det stemmer, må Norge måtte stille med 150 millioner tonn i årlig CO₂-injeksjonskapasitet, mener Bellona.

– Mangel på CO₂-lager har i flere tiår vært et problem for klimakutt i industrien. Norsk og europeisk industri bør derfor juble for EU-kommisjonens forslag, sier Hauge.

I dag er det to anlegg som driver med karbonfangst- og lagring (CCS) i Norge.

lagret hvert år, ifølge Ved Snøhvit-felt utenfor Hammerfest har Equinor fanget og lagret gass siden 2008. CO₂ fjernes fra naturgassen før den kjøles ned til flytende gass (LNG). Ved normal drift på Snøhvit blir opptil 700.000 tonn CO₂lagret hvert år, ifølge Norsk Petroleum

Fra Sleipnerfeltet har Equinor siden 1996 lagret opp mot en million tonn CO₂ årlig.

Planer om mer karbonfangst- og lagring

Samtidig er det flere planer om å fange og lagre karbon i Norge i dag. To CCS-anlegg er allerede under konstruksjon.

På Norcem sin sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn skal det lagres 400.000 tonn CO₂ i året. Dette anlegget kommer i drift i 2024.

Denne måneden fikk Hafslund Oslo Celsios avfallsanlegg på Klementsrud i Oslo grønt lys fra Miljødirektoratet om å lagre 400.000 tonn CO₂ i året. Etter planen skal anlegget være i drift i 2026.

I tillegg har Equinor fått lisens på å lagre 20 millioner tonn CO₂ på Smeaheia, men oljeselskapet har ikke fattet en investeringsbeslutning enda. En rekke andre aktører har søkt om lisenser til å lagre CO₂ på norsk sokkel.