Etterlyser regjeringens varslede mineralstrategi

Næringsministeren lovet en strategi for mineraler i 2022, og deretter våren 2023. Næringsliv og politikere venter fortsatt på svar.

Rare Earths Norway og REE Minerals AS, borer etter sjeldne jordartsmetaller i Fensfeltet, Telemark. Her viser geolog Gaute Magnushommen frem funnene.

– Jeg venter med lengsel og smerte på regjeringens mineralstrategi, sier Alf Reistad til E24.

Han leder Rare Earths Norway, et selskap som borer etter sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Telemark.

Fensfeltet inneholder trolig den største forekomsten av sjeldne jordartsmetaller i Europa. Blant annet trengs disse metallene i vindkraft- og elbilproduksjon. I dag har Kina tilnærmet monopol på utvinning av disse.

– I løpet av 2022 skal regjeringen legge frem en ny mineralstrategi, sa Vestre i en videohilsen til Norsk Bergindustri i desember 2021.

Siden ble strategien utsatt til våren 2023. I midten av april var Vestre på besøk til Fensfeltet, og lovte at mineralstrategien ville være på plass om uker, og ikke måneder.

Det er over halvannen måned siden, og Reistad med flere er utålmodige.

Høyre med egen strategi

For en snau måned siden sa Høyre seg lei, og slapp like godt sin egen strategi.

– Vi laget en egen mineralstrategi fordi regjeringen stadig utsatte sin egen og EU og andre land lå langt foran oss, sier Bård Ludvig Thorheim i Høyre.

Initiativtager Bård Ludvig Thorheim (H) bak Høyres mineralstrateg mener det er et stort potensial i Norge for mer verdiskaping og lønnsom sirkulærøkonomi når mineraler blir mer ettertraktet internasjonalt.

I mars la EU frem lovforslaget «Critical raw minerals», som har som mål å redusere EUs avhengighet av tredjeland for å få tak i råmaterialer.

– Angrepet på Ukraina ble en vekker for hvor sårbare vi er for tilgang på strategisk viktig mineraler og sjeldne jordarter for å klare energiomstillingen. Som et mineralrikt land har Norge et særlig ansvar for å snu seg raskt om og møte denne utfordringen, sier Thorheim.

– Hvorfor haster det sånn?

– Det haster fordi EU allerede har et omfattende utkast til lovverk for å bli mer selvforsynt med mineraler og USA er svært opptatt av det. På tross av at vi er et av de mest mineralrike landene i Europa har vi ennå ikke gjennomgått egen politikk grundig fra regjeringens side, sier han.

Trenger risikoavlastning

Lederen i Rare Earths Norway peker også på at andre land har iverksatt programmer for å sikre seg tilgang til kritiske mineraler. Han er bekymret for at mineralnæringen i Norge ikke vil være konkurransedyktige dersom det ikke er like villkår.

Også statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland har besøkt Fensfeltet i Telemark. Her under valgkampturné i august 2021.

Derfor mener Reistad at det haster å få på plass en nasjonal strategi med et tilhørende virkemiddelapparat. Rare Earths Norway planlegger blant annet for elektrisk underjordsdrift, og så liten miljøpåvirkning som overhodet er mulig.

– Det sier seg selv at vi vil slite i konkurransen med åpne dagbrudd og helt andre rammebetingelser i andre deler av verden, sier Reistad.

Næringen Reistad jobber i er, som flere nye «industrieventyr», avhengig av risikoavlastning. Med andre ord garantier, lån og egenkapital sponset av regjeringen.

– Vi håper strategien er like rundt hjørnet. For oss er den avgjørende, sier Reistad.

Rare Earths Norway var invitert til å holde innlegg og delta i diskusjonen om Critical Raw Materials Act under Raw Materials Summit i Brussel i mai.

Mener regjeringen svikter

Alfred Bjørlo i Venstre er en av politikerne som har stilt spørsmål om når den nasjonale strategien kommer.

– Dette er svært uheldig – men føyer seg dessverre inn i rekka av manglende leveranser i næringspolitikken fra Ap/Sp-regjeringen, og en næringsminister som prater mye og handler lite, sier han.

Alfred Bjørlo i Venstre er utålmodig, og vil ha med seg regjeringspartiene på Stortinget for å fortgang i mineralnæringen i Norge.

Bjørlo mener Høyres nylige lanserte strategi er et godt utgangspunkt, og vil utfordre regjeringspartiene på Stortinget om å få fortgang på strategien.

– Når regjeringen nå svikter på et så strategisk viktig område for Norge som mineralpolitikk, så må Stortinget ta ansvar, sier Bjørlo.

Ingen dato for endelig strategi

E24 har lagt frem kritikken for næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). I en e-post svarer statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) at «det er flott at Høyre og Venstre har fått opp øynene for mineralnæringen».

– Den forrige nasjonale mineralstrategien ble laget av den rødgrønne regjeringen og nå kommer vi snart med den nye, sier Viseth.

Han kommer ikke med en dato for den endelige strategien, men sier at det er et omfattende arbeid som ligger bak.

Geolog Gaute Magnushommen i Rare Earths Norway viste frem Fensfeltet til E24s fotograf under et besøk.

– Vi har jobbet tett med både næringen, partene i arbeidslivet, forskningsmiljøer, EU-kommisjonen og miljøbevegelsen. Parallelt med strategiarbeidet har vi også inngått industripartnerskap med EU om mineraler, vi har blitt med i amerikanernes mineralpartnerskap, vi har lagt frem 60 milliarder i risikoavlastning for grønn industri.

Viseth sier videre at regjeringen har trappet opp bevilgningene til leting, bevilgninger til kartlegging. Han gir videre et stikk til den forrige regjeringen.

– Jeg har ikke sett ett eneste eksempel på hva Høyre gjorde for mineralnæringen da de styrte Norge, sier han.