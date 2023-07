Reagerer på havvind-grep: – På overtid

Opposisjonspartiene Høyre og Venstre har etterspurt planer for å koble havvindutbygginger til utlandet og er fornøyde med at regjeringen nå varsler at den vil utrede det. Samtidig etterlyser partiene en helhetlig plan for havvindsatsingen.

FORNØYD, MEN KRITISK: Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) etterlyser helhetlig tilnærming til havvindutbyggingen.

Regjeringen har store planer for norsk havvindutbygging og har nå bedt Statnett starte utredning av såkalte hybridkabler til Europa.

Stortinget har vært delt i synet på om kraften fra nye havvindanlegg i Nordsjøen skal sendes bare til Norge, som krever subsidier, eller om den også skal kobles til utlandet, der frykten er økte norske strømpriser.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som er medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er fornøyd med at regjeringen nå åpner for å frakte strøm fra fremtidige havvindanlegg til Europa. Samtidig er hun kritisk til at det ikke har skjedd tidligere. Både Høyre og Venstre har ønsket å koble havvinden i Sørlige Nordsjø II til Europa.

– Senterpartiets ideologiske motstand mot hybridkabler har gjort det som kunne vært en lønnsom utbygging av Sørlige Nordsjø II fase 1 til et stort subsidieprosjekt, sier Tybring-Gjedde til E24.

Hun peker på at regningen for havvindutbyggingen har kommet opp i 23 millioner kroner og at utbyggingen blir «betydelig mindre enn det Høyre foreslo».

– Det vil i neste omgang bety at andre grønne prosjekter som trenger statlig støtte blir satt på vent, sier hun.

– Det er derfor bra og på overtid at regjeringen har gir Statnett oppdrag i å utrede hybridkabler for neste fase av Sørlige Nordsjø II, og at Statnett samarbeider tettere opp mot andre land rundt Nordsjøen, sier Høyre-representanten.

– Oppsiktsvekkende

Regjeringen har varslet at det vil komme en ny og omfattende runde med utlysning og tildeling av havområder i 2025.

I et brev til Statnett, som E24 omtalte tirsdag, skriver regjeringen ved Olje- og energidepartementet at det kan bli aktuelt med hybride nettløsninger for deler av utlysningen i tildelingsrunden i 2025.

Bestillingen til Statnett gjelder i denne omgang «eventuelle hybride nettløsninger fra produksjon i Sørvest F, som omfatter det åpnede området Sørlige Nordsjø ii og eventuelle tilleggsarealer», går det frem av brevet.

Videre blir det klart at regjeringen vil gjøre ytterligere avklaringer i andre halvår og at nettløsning vil vurderes konkret for hvert enkelt prosjekt.

Det siste reagerer Tybring-Gjedde på.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen fremdeles ikke klarer å avklare hvilken nettløsning de vil velge, og at det vurderes «prosjekt for prosjekt» i stedet for å ha en helhetlig tilnærming til havvindutbyggingen, sier hun.

Høyre-representanten frykter videre at havvindsatsingen «igjen blir skalert ned og blir vesentlig dyrere for skattebetalerne», som følge av at «Senterpartiet nok en gang får gjennomslag i regjeringen».

– Skal vi få folkelig oppslutning om det grønne skiftet, må vi velge løsninger som gir mest mulig kraft til lavest mulig kostnad, sier Tybring-Gjedde.

– Havvind gir kraft, kutter klimautslipp og kan sikre at norsk industri og norske leverandører tar globale posisjoner i havvindmarkedet. Men da må Arbeiderpartiet sette foten ned for Senterpartiet og hindre at ideologiske skylapper får dominere i neste utlysning. Dette må regjeringen raskt avklare, sier hun.

– Har etterlyst dette lenge

Også Venstres Alfred Bjørlo er fornøyd med den nye utviklingen i regjeringens havvindsatsing.

– Jeg og Venstre hilser mildt sagt dette velkommen og jubler over at regjeringen holder på å komme til fornuft og vil tillate hybridkabler, sier Bjørlo, som sitter i Næringskomiteen på Stortinget, til E24.

– Vi og flere andre i opposisjonen har etterlyst dette lenge. Men regjeringen har strittet imot. Nå ser det ut som de i ferivarmen ser at de ikke kan la Senterpartiet sin ensporede nasjonalisme få fortsette å koste skattebetalerne, sier han.

Bjørlo peker på at en løsning med hybridkabler vil gi betydelig mindre subsidiebehov. Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har tidligere sagt at det er mulig å få lønnsomme havvindprosjekt og store mengder kraft til Norge, men da må anleggene kobles til Europa og ikke bare til Norge.

JUBLER, MEN: Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) har etterlyst hybridkabler, men fortsetter å etterlyse en helhetlig plan.

I likhet med Tybring-Gjedde, reagerer Bjørlo på regjeringens opplysninger om at de vil vurdere ulike løsninger for hvert enkelt prosjekt.

– Det er ikke godt nok. Vi må ha en helhetlig plan for hele prosjektutbyggingen. Vi kan ikke risikere at Senterpartiet skal ha omkamp for hvert enkelt prosjekt, sier Bjørlo.

Han legger til at han forventer at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) slår i bordet og «sier at Senterpartiet ikke skal få tulle lenger».

Da det ble åpnet for å bygge ut 1.500 megawatt havvind i Sørlige Nordsjø II i februar 2022, sa regjeringen at kraften bare skulle kobles til Norge.

Samtidig har regjeringen avvist at det var Senterpartiet som vant frem ved å utelukke hybridkabler.