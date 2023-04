Pensjonsfond vil kvitte seg med Helge Lund som styreleder i BP

Store britiske pensjonsfond vil på årets generalforsamling i britiske BP stemme mot gjenvalg av styreleder Helge Lund.

Styreleder Helge Lund i britiske BP står i fare for å ikke bli gjenvalgt ved neste generalforsamling, som følger av misnøye rundt selskapets klimaledelse.

De fem største pensjonsfondene i Storbritannia, som forvalter verdier for over 3.200 milliarder kroner, har gitt uttrykk for misnøye med olje- og gasselskapet BPs beslutning om å redusere sine planlagte kutt i fossil energiproduksjon og karbonutslipp, skriver Financial Times.

Som følge av dette planlegger fondene å stemme mot gjenvalg av styreleder Helge Lund under generalforsamlingen. Han har vært styreleder siden 2019.

Lund satt som konsernsjef av Statoil i ti år, fra 2004 til 2014. Han har vært styreleder i BP siden 2019, og har tilsvarende verv legemiddelfirmaet Novo Nordisk.

Pensjonsfondene, som inkluderer Storbritannias største arbeidspensjonsordning Nest, samt universitetspensjonsordningen Brunel Pension Partnership, Border to Coast og LGPS Central, er misfornøyde med at BP endret sine produksjons- og karbonutslippsmål uten å konsultere aksjonærene.

I februar annonserte BP en endring i sitt bransjeledende løfte om å redusere olje- og gassproduksjonen med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2019-nivåene.

Selskapet sikter nå mot en reduksjon på 25 prosent. BP-sjef Bernard Looney forklarte endringen som et svar på økte bekymringer for energisikkerhet i lys av Russlands krig i Ukraina.

Ønsker grønne investeringer

De nye målene innebærer også at BPs utslipp vil reduseres saktere enn tidligere planlagt, da selskapet som planlegger en reduksjon i utslipp på mellom 20 og 30 prosent innen 2030, sammenlignet med sitt tidligere mål om en nedgang på 35 til 40 prosent.

Om lag 88 prosent av BPs aksjonærer godkjente i fjor målene som ble satt som en del av ambisjonen om netto nullutslipp.

Selskapet hadde rekordoverskudd på over 280 milliarder kroner i 2022, og fondene ønsker å se BP investere mer i lavkarbonløsninger og fornybar energi i stedet for fossile brensler.

Oljefondet skal stemme

Generalforsamlingen i BP avholdes 12. mai. Hva det norske Oljefondet vil stemme blir kjent fem dager før. Selskapet har stemmerett gjennom sine eierandeler på 2,7 prosent.

Oljefondet vil ikke kommentere saken før stemmeintensjonene er publisert.

Oljefondet stilte fra september i fjor strengere krav til selskaper når det gjelder klima, og la frem en handlingsplan for å nå dette målet. NBIM har et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene det er investert i. Det dermed noe mer ambisiøst en BPs reduksjonsmål på 25 prosent innen 2030.