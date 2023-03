Autostore-gründer investerer i kjernekraft

Norsk Kjernekraft, hvor milliardær Tron Mohn er hovedaksjonær, har fått to nye vestlandsmilliardærer med på eiersiden.

Illustrasjonsbilde. Atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland.

I en rettet emisjon har GC Rieber AS og Jakob Hatteland Holding AS tegnet seg for aksjer i kjernekraftselskapet Norsk Kjernekraft.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag ettermiddag.

M Vest Invest 2 AS, hvor Trond Mohn er største eier, deltok også i emisjonen.

Norsk Kjernekraft opplyser ikke om investeringssum i pressemeldingen, men opplyser at GC Rieber AS og Jakob Hatteland Holding AS eier 7,69 prosent hver av kjernekraftselskapet etter emisjonen.

M Vest Invest 2 eier 61,54 prosent av aksjene, mens resten eies av ansatte og samarbeidspartnere.

– Det er svært gledelig at GC Rieber og Jakob Hatteland slår følge med Trond Mohn i denne satsingen som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Selskapet er i en tidlig fase, og da er det ekstra viktig å ha solide industriaktører med lang erfaring i ryggen, sier daglig leder i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, i pressemeldingen.

Autostore-gründer

Bak de to investeringsselskapene står to milliardærer fra vestlandet.

Den bergensbaserte bedriften GC Rieber ble etablert i 1879 og har vært utviklet over fire generasjoner. I dag ledes gruppen av administrerende direktør, Paul Chr. Rieber.

Han har tidligere vært president i NHO og styreleder i tankesmia Civita.

Jakob Hatteland er mannen bak enhjørningen enhjørningen Gründerselskap ble solgt for mer enn én milliard dollarAutostore. Han ble milliardær da han solgte mesteparten av Autostore til det svenske oppkjøpsfondet EQT i 2016 for rundt 4 milliarder kroner.

To år senere betalte det amerikanske fondet Thomas H. Lee Partners 16 milliarder kroner da de kjøpte store deler av selskapet.

Jakob Hatteland startet bedriften Jakob Hatteland Electronics i 1971, og er blant annet kjent for oppbyggingen av suksessen Autostore.

Vil ha kjernekraft til Norge

Målet med emisjonen har vært å bygge et best mulig grunnlag for videre vekst av Norsk Kjernekraft, heter det i pressemeldingen.

Selskapet ble stiftet i juli 2022. Ambisjonen er å bygge og drive kjernekraftverk i Norge.

Selskapet ønsker å bygge det som kalles små modulære reaktorer. Det er små kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane, som kan masseproduseres på fabrikk i utlandet.

Dette er kjernekraftverk Kjernekraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av kjerneenergi

Dagens kjernekraftverk fungerer som vanlige varmekraftverk , men med den forskjell at varmen som brukes til å drive dampturbinene , utvikles i én eller flere kjernereaktorer Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

