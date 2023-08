Regjeringen godkjenner omstridt Melkøya-prosjekt

Kritikerne frykter dyrere strøm i Nord-Norge, og Senterpartiets landsmøte sa nei. Likevel godkjenner regjeringen Equinors plan om å bruke store mengder strøm for å kutte utslipp fra gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Det kom frem på en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag, med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Equinor og partnerne ønsker å skifte ut gasskraft på Melkøya med fornybar strøm for å kutte utslipp. Nye kompressorer skal bidra til forlenget drift. Melkøya-anlegget tar mot gass fra Barentshavet som kjøles ned og sendes med skip til verdensmarkedet.

Regjeringen godkjenner elektrifiseringen elektrifiseringenelektrifiseringen av Melkøya innebærer at gasskraftverket på anlegget skiftes ut med ren strøm levert fra det norske kraftnettet, slik at klimautslippene fra anlegget reduseres av Melkøya, også kalt «Snøhvit Future».

– Regjeringen har besluttet å godkjenne de endrede utbyggingsplanene for Snøhvit Future-prosjektet, sier Støre på pressekonferansen.

For å ha tid til å styrke kraftsystemet i Finnmark skal Melkøya-anlegget ifølge regjeringen først ha full drift med kraft fra nettet i 2030, og ikke 2028 slik Equinor har lagt til grunn.

Hvis det ikke er bygget ut tilstrekkelig ny kraftproduksjon i området frem mot 2030, skal Melkøya-anlegget fortsatt kunne drives delvis på gasskraft helt frem til 2033, opplyser regjeringen i et brev til Equinor.

– Vi har stor forståelse for at det har vært mange hensyn å ta, og vi vil anbefale partnerskapet å møte vilkårene i myndighetenes godkjenning, sier konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser Geir Tungesvik i Equinor i en kommentar.

– Finansielt robust

Hvis en investering i olje- og gassbransjen er beregnet til over 15 milliarder kroner, skal den godkjennes av Stortinget. Siden Equinors Melkøya-plan er beregnet å koste 13,2 milliarder kroner, kan regjeringen ta avgjørelsen uten å konsultere Stortinget.

Prosjektet har ifølge regjeringen en forventet netto nåverdi før skatt anslått til 56,3 milliarder kroner, gitt en diskonteringsrente på syv prosent. Investeringene er forventet å være tilbakebetalt i 2030, bare to år etter produksjonsstart.

«Dette betyr at prosjektet er finansielt robust også for scenarier der stram klimapolitikk og lav etterspørsel skulle gi lave gass- og oljepriser på lang sikt», skriver regjeringen i sitt brev til Equinor.

Senterpartiet sa nei

Planen om å elektrifisere Melkøya har fått kritikk fra opposisjonen og lokalpolitikere, som blant annet frykter dyrere strøm i Nord-Norge. Større kraftforbruk i landsdelen kan tvinge frem mer vindkraft og flere kraftlinjer, som kan legge press på natur og reindrift.

Regjeringspartiet Senterpartiets landsmøte vedtok i mars å si nei til elektrifisering av Melkøya, av hensyn til forsyningssikkerheten og strømprisene.

– Det er ikke aktuelt, sa stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) til E24 i mars.

Han mente at dette ville legge så stort press på strømprisene at andre industriprosjekter ikke ville bli realisert. Det kunne ikke Senterpartiet akseptere, sa han.

Tirsdag sier Senterungdommen at de ønsker å samle landsstyret i Senterpartiet og diskutere regjeringssamarbeidet med Ap hvis regjeringen ikke dropper elektrifiseringen av Melkøya.

– Dette er et klart brudd på Hurdalsplattformen, og på Sps landsmøtevedtak denne våren. Det er et alvorlig tillitsbrudd som svekker hele troverdigheten til Sps energipolitikk, sier Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola til VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Equinors produksjonsanlegg for flytende naturgass (LNG) på Melkøya i Hammerfest i januar. Nå har regjeringen godkjent Equinors omstridte plan om å skifte ut gasskraft med store mengder ren strøm fra kraftnettet.

Vil kutte utslippene

Det var i desember i fjor at regjeringen fikk overlevert milliardplanen fra Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy og Wintershall Dea.

Prosjektet skal kutte utslippene med rundt 850.000 tonn CO₂-ekvivalenter årlig, eller rundt to prosent av Norges samlede utslipp.

Dette krever svært mye strøm – inntil 3,6 terawattimer (TWh) årlig eller over to prosent av Norges strømforbruk. Når så mye strøm settes av til Equinor, kan andre industriaktører i landsdelen få nei på sine søknader om økt strømforbruk.

Norge har stort behov for å kutte utslipp hvis de ambisiøse klimamålene skal nås. Planen er å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030, men så langt ligger Norge an til å kutte 25 prosent.

– Krevende sak

– Det er en krevende sak, men utrolig viktig, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på pressekonferansen.

– Vi får på plass tre store nettutbygginger for å gjøre strømnettet i Finnmark mer robust, sier han.

Regjeringen har som premiss at det skal komme på plass mye ny kraftproduksjon frem mot 2030.

– Vi er opptatt av at prisen for vanlige forbrukere ikke skal gå opp, sier Vedum.

Olje- og energiminister Terje Aasland peker på at det er søkt om eller meldt om planlagt vindkraftproduksjon på 3.000 megawatt i regionen, som er mer enn de 410 megawatt maksforbruk som Equinor har søkt om.

– Om lag 670 megawatt av dette kan realiseres i 2030, forutsatt at vi får gitt konsesjoner til disse viktige ledningsutbyggingene, sier Aasland.

Frp-leder Sylvi Listhaug er kritisk til tirsdagens vedtak, og omtaler det som løftebrudd fra Sp.

– Konsekvensene vil bli enorme for hele regionen med høye strømpriser og massiv utbygging av vindkraft mot lokaldemokratiets vilje, sier Listhaug i en kommentar.

Snøhvit Future til 13,2 milliarder Prosjektet består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering Snøhvit Future omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest Landkompresjon skal opprettholde trykket for LNG-anlegget når trykket i reservoarene blir lavt, og redusere risikoen for væskeansamling i røret fra Snøhvit til land Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 850.000 tonn i året Equinor foreslo oppstart av kompresjon og elektrifisering i 2028 Vis mer

Lover tiltak for reindriften

Oppgraderingen på Melkøya krever nye kraftlinjer. Regjeringen har gitt Statnett konsesjon til en ny stor kraftledning fra Skaidi til Hyggevatn i Hammerfest. Equinor får konsesjon til en noe mindre kraftledning videre fra Hyggevatn til Melkøya.

«Departementet legger særlig vekt på at tiltakets ulemper overfor reindriften ikke vil overskride de materielle begrensninger gitt etter folkerettslige forpliktelser», skriver regjeringen i et brev til Statnett.

Regjeringen opplyser at den i løpet av høsten vil komme med nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindriften når det skal bygges ut nye kraftlinjer og kraftverk i Nord-Norge.

Krevde CO₂-rensing

Flere partier har krevd at Equinor heller skal satse på CO₂-rensing på Melkøya enn på elektrifisering. Equinor mener det vil koste for mye, anslagsvis 37 milliarder kroner. Kritikerne mener Equinors anslag er for høyt.

Stortinget har pålagt regjeringen å lage en egen utredning om CO₂-rensing. I en vurdering konkluderer Oljedirektoratetet ifølge regjeringen med at CO₂-rensing har «vesentlig høyere» kostnader enn elektrifisering.

«Videre er det Oljedirektoratets vurdering at det ikke er realistisk å kunne gjennomføre CO₂-håndtering innen 2029, samt at CO₂-håndtering vil gi redusert fremtidig gassproduksjon, tilsvarende ett års produksjon fra Snøhvit. Olje- og energidepartementet slutter seg til Oljedirektoratets vurderinger», skriver regjeringen i brevet til Equinor.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik støtter elektrifiseringen av Melkøya, men etterlyser også økt kraftproduksjon.

– Dette forplikter at regjeringen leverer i bøtter og spann, når det gjelder nok og rimelig nok kraft til Finnmark, sier Følsvik.

