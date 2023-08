Oljebransjen kan doble strømbruken på sju år

Elektrifisering bidrar til å nær doble strømforbruket til olje- og gassbransjens fra 2021 til 2028, ifølge NVE. Det kan øke presset på ny kraftutbygging. – Ingen som påstår at dette blir enkelt, sier Ap-topp.

Melkøya-anlegget i Hammerfest er et av mange olje- og gassanlegg som skal erstatte gasskraft med ren kraft fra nettet. Ifølge NVE kan olje- og gassbransjens kraftforbruk nær doble seg fra 2021 til 2028, og øke fra seks prosent til om lag ti prosent av samlet norsk strømbruk.

Med Høyre og Ap i spissen har flere regjeringer stilt seg bak å erstatte gasskraft i olje- og gassanlegg med ren vann- og vindkraft. Planene har også hatt støtte fra de mektige arbeidslivsaktørene NHO og LO.

Kraft fra land Kraft fra land Elektrifisering brukes som begrep om å ta i bruk vann- og vindkraftproduksjon til å erstatte bruk av gasskraft på olje- og gassinstallasjoner til havs eller landanleggkutter isolert sett norske klimautslipp, men kritikerne frykter at fastlandet tappes for kraft og at strømprisene blir høyere enn det de ellers ville ha vært.

Naturvernere og flere partier ønsker å stanse elektrifiseringen, men for mange prosjekter er det allerede for sent. Noen er under utbygging, som Troll og Oseberg. Andre har fått tommelen opp fra Stortinget eller regjeringen, som Yggdrasil og Melkøya.

– Vi skal jo nå klimamålene, og da er elektrifiseringen et svært viktig tiltak, sier leder i Stortingets energikomité Marianne Sivertsen Næss (Ap) til E24.

Dette bildet er fra Stortinget etter en enighet om havvindsatsing tidligere i år. Fra venstre: Ole A. Myhrvold (Sp), Marianne Sivertsen Næss (Ap), Une Bastholm (MDG), Lars Haltbrekken (SV), Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

Næss sier at hvert prosjekt skal vurderes separat, og ut fra om det er nok kraft i den aktuelle regionen der de skal kobles til nettet.

– Det har vi gjort på Melkøya, der vi la frem en kraftpakke som skal sikre nok kraft til næringsutvikling i regionen, sier hun.

– Hvis mye kraft allerede er lovet bort, hva må Stortinget konsentrere seg om da?

– Vi må jo få mer fornybar kraftproduksjon. Vi skal omstille hele samfunnet fra fossil til fornybar energi. Det finnes ingen enkle løsninger, sier Næss.

– Men det virker som mange ikke vil akseptere mer kraft?

– Det er krevende. Det er ingen som påstår at dette blir enkelt, og at vi kan gjøre det uten noen som helst konsekvenser. Men kraftutbygging må ta hensyn til natur og miljø og sameksistens, sier hun.

Aktører over hele landet ønsker kraft til ny industri og klimatiltak, men mange av dem sliter med begrenset krafttilgang.

Venter kraftig økt forbruk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) venter at Norges kraftoverskudd vil minke frem mot 2028. Strømforbruket vil øke mye, mens produksjonen endres lite, tror de.

Forbruksveksten skyldes særlig tiltak for å erstatte fossil energi med ren kraft. Olje- og gassbransjen er en av de store strømforbrukerne, og NVE venter at den nesten dobler sitt årlige forbruk fra 8,3 terawattimer (TWh) i 2021 til nær 16 TWh i 2028.

Det tilsvarer ifølge NVE en økning fra seks prosent til ti prosent av totalforbruket av strøm i Norge. Direktoratet anslår kraft forbruket til 158 TWh i 2028, og kraftproduksjonen samme år til 162 TWh 162 TWhNVEs anslag for kraftproduksjonen i 2028: 141,1 TWh vannkraft, 17,8 TWh vindkraft, én TWh termisk kraft og 2,4 TWh solkraft.

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug er blant kritikerne av elektrifiseringen.

– Mange av prosjektene er allerede satt i gang. Er det ikke for sent?

– Deler av norsk og olje og gass er jo allerede elektrifisert. Der er det for sent, men det er ikke for sent å stanse Melkøya. Det byr på så store problemer at jeg tror det vil tvinge seg frem omkamper, sier Marhaug til E24.

Hun tror ikke at regjeringens plan om å sikre nok kraft i Finnmark gjennom å bygge ut mer vindkraft er realistisk. Utbyggere sier til E24 at det å få på plass vindkraft innen 2030 vil kreve svært rask saksbehandling. Samtidig møter planene lokal motstand.

– Stanse det som stanses kan

– Bør ikke Stortinget nå konsentrere seg om å skaffe mer kraft for å kompensere for alt det som er lovet bort?

– Nei, jeg mener Stortinget heller bør se på alternativer. Det er ikke klokt for forsyningssikkerheten i Norge å legge opp til så storstilt elektrifisering som det regjeringen gjør. Men jeg skjønner at det i praksis blir et spørsmål om å stanse nye elektrifiseringer, sier Marhaug.

– De vedtatte prosjektene stanser ikke?

– Dessverre ikke. Men dette går jo på bekostning av eksisterende fastlandsindustri. Du flytter forbruket fra inne i fjordene og ut på kysten. Jeg syns det er en uklok prioritering, sier Marhaug.

– Men hvis kraften alt er delt ut, hva gjør man da?

– Jeg mener fortsatt at man må stanse det som stanses kan. Og hvis kraftforsyningen er kritisk, må man ha en strengere politisk prioritering av kraften vår.

– Stortinget må samle seg

Også Høyre ønsker å bygge ut mer kraft for å kunne forsyne ny industri og klimatiltak, inkludert elektrifisering av sokkelen. Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) ber om et forlik i Stortinget.

– Stortinget må nå samle seg om et bredt kraftforlik der vi blir enig om rammevilkårene for utbygging av kraft, og der det er samsvar mellom mål og virkemidler, sier han.

– Det gjelder særlig på skattesiden. Regjeringens skattebombe innen landbasert vindkraft har skapt betydelig usikkerhet hos dem som skal investere, sier Astrup.

Han frykter at alternativet til å elektrifisere oljebransjen er å fremskynde utfasingen av virksomheten, noe Høyre ikke ønsker.

Astrup påpeker at også annen industri vil trenge kraft for å kunne å omstille seg.

– Mange av punktutslippene på land må gjennom lignende øvelser som det vi nå ser på Melkøya og på sokkelen. Økende kostnader for å slippe ut CO2 vil utløse flere utslippskutt. Men hele denne utviklingen står og faller på om vi har nok kraft.

– Men det er veldig stor skepsis, så det blir neppe bygget ut noe særlig kraft fremover?

– I 2022 og 2023 er det vel knapt gitt konsesjoner. Det er behov for betydelig raskere konsesjonsbehandling, stabile rammevilkår og bedre prosesser knyttet til arealkonflikter, sier Astrup.

– Samtidig er det også potensial for økt produksjon av småkraft, bergvarme, fjernvarme og solkraft, mer energieffektivisering og mer effektiv drift av kraftnettet, legger han til.

