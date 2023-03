Ber Støre endre vindskatten også: – Må lære av det de har gjort riktig på laks

Regjeringen reduserte lakseskatten, og vindbransjen øyner håp om at også vindskatten kan endres. – Nå har de sjansen til å vise at de ikke er så fornybar-fiendtlige, sier Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), Åslaug Haga i Fornybar Norge og Hildegunn Blindheim i Offshore Norge var denne uken med på båttur på Oslofjorden i forbindelse med utlysningen av to områder for havvind.

Regjeringens endringer i lakseskatten skaper håp om endringer også i vindkraftbransjen.

Det var nemlig ikke bare oppdrettsnæringen som ble pålagt grunnrenteskatt i fjor. Regjeringen foreslo i tillegg en lignende skatt på landbasert vindkraft. Begge forslagene har møtt sterk motbør.

– Nå må de vise at de har den samme forståelsen for hvor ille skatteforslaget på vindkraft slår ut, som setter ellers lønnsomme aktører som produserer ren energi i fare for å gå konkurs, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge.

– Regjeringen må nå lære av det de har gjort riktig på laks, og tørre å snu på vind. Nå har de sjansen til å vise at de ikke er så fornybar-fiendtlige som politikken deres har sett ut tidligere, sier hun.

Havbruksnæringen fikk ikke alt som den ville i regjeringens endelige forslag til ny grunnrenteskatt på havbruk, men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde flere endringer.

– Selv om grunnmodellen ligger fast, har vi lyttet til innspill fra høringsrunden, sa Støre.

Blant annet senker regjeringen den effektive skattesatsen på havbruk fra 40 prosent til 35 prosent, og kommunene skal få mer enn det som opprinnelig var tenkt.

Administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge håper på endringer i grunnrenteskatten på vindkraft, etter at regjeringen tirsdag gjorde noen endringer i tilsvarende skatt på havbruk.

Krass kritikk av høringen

En rekke kraftaktører slaktet skatteforslaget på vindkraft i høringsrunden, som utløp i midten av mars. Blant disse var verdens største forvalter Blackrock, finske Taaleri Energia, tyske Aquila Clean Energy, italienske Renantis, Oslo-noterte Cloudberry og en rekke andre.

Dette er eierne av norske vindkraftverk som Guleslettene, Midtfjellet, Okla og Hennøy i Vestland, Tellenes i Rogaland, Haramsøy i Møre og Romsdal Øyfjellet i Nordland og Odal Vind i Innlandet og Viken.

Flere aktører advarte i høringen om risiko for konkurser i noen eksisterende vindkraftverk og lavere investeringsnivå i norsk vindkraft fremover, inkludert storbanken DNB.

Haga mener at tilliten til å investere i fornybar energi i praksis er borte.

– Regjeringen har med sitt forslag skremt vekk investorene som skal sikre at Norge når sine klimamål. De kan ennå snu, sier hun.

Flere aktører støttet forslaget til grunnrenteskatt og kom med kritiske innspill til vindkraften i høringen, som Motvind Norge og Tax Justice Norge. Sistnevnte etterlyser blant annet mer åpenhet om eierskap i vindkraften.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har lovet å lytte til høringen.

– Det er viktig å behandle innspillene grundig før vi konkluderer, sa Aasland til E24 nylig.

Dette bildet er fra Blackrocks vindkraftanlegg Tellenes i Rogaland.

Håper på bredt forlik

Støre inviterte tirsdag til et bredt forlik om lakseskatten. Kommersiell direktør Andreas Thon Aasheim i Cloudberry håper på det samme for vindkraftskatten.

Han vil ikke mene for mye om lakseskatten, men håper at endringene tirsdag er et godt tegn.

Kommersiell direktør Andreas Thon Aasheim i det Oslo-noterte fornybarselskapet Cloudberry.

– Jeg opplever at det er en betydelig vilje både fra regjeringens støtteparti og opposisjonen om å enes om et bredt forlik om grunnrenteskatten på vindkraft. Det gjør at vi har tro på at regjeringen vil holde det den lovet når den sa at den skulle lytte, sier Aasheim til E24.

– Signalene er at alle synes å støtte en investeringsnøytral grunnrenteskatt for ny vindkraft, noe det opprinnelige forslaget ikke la opp til. Det viktigste for regjeringen nå må være å få innført en skatt som står seg ut over den inneværende stortingsperioden, sier han.

– Blir skremt vekk

Harald Dirdal utvikler vindkraftprosjekter til lands og til vanns. Han jobber blant annet med Davvi-kraftverket som planlegges i Lebesby i Finnmark, og satser på havvind gjennom Norseman, et konsortium med Norgesgruppen og tyske EnBW.

Dirdal tør ikke tro på større endringer i vindkraftskatten, selv om lakseskatten ble noe endret.

– Dette kan man jo tolke som visse tolker Bibelen. Det er vanskelig å si hva det vil ende med, sier Dirdal.

Han peker på at verden må avkarbonisere i dette tiåret for å ha en sjanse til å nå 1,5-gradersmålet. Norge ligger an til å kutte sine utslipp med 25 prosent innen 2030, men målet er å kutte 55 prosent. Dirdal mener Norge går i feil retning.

– FN etterlyser større hastverk i omstillingen. Samtidig diskuterer vi riving av vindmøller og innføring av skatter med tilbakevirkende kraft, slik at de pengene vi sårt trenger for å klare dette, blir skremt vekk, sier han.

– SV klarte i sin tid å få en samling om full barnehagedekning gjennom bruk av privat kapital. Men vi klarer ikke å samle oss om verdens største problem på samme måte. Vi har ikke tid til dette, sier Dirdal.

Vindkraftutvikler Harald Dirdal.

– Slår veldig skjevt ut

Trønderenergi og Hitecvisions energiselskap Aneo ønsket i fjor å utsette og utrede skatten på vindkraft. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunn Tord Lien i Aneo håper at vindskatten endres.

– Nå er det ikke full jubel i laksenæringen for disse endringene heller, så vidt jeg registrerer. Men jeg håper virkelig at regjeringen lytter på vindkraftnæringen, og at høringen om grunnrenteskatt ikke bare har vært en ren formalitet, sier Lien til E24.

– Hva håper du de endrer?

– Jeg håper at man holder eksisterende vindkraftverk utenom grunnrenteskatten, for forslaget slår veldig skjevt ut for anlegg som er ferdig nedskrevet. Da konfiskerer staten reelt sett 40 prosent av verdiene, sier Lien.

– Regjeringen har sagt at de vil kompensere for dette, og det er avgjørende. Regjeringen ønsker jo at det skal bygges flere vindparker i Norge i fremtiden. Skal vi få tilgang på den kapitalen som trengs, så må det være et forutsigbart rammeverk, og staten må legge til rette, sier han.